Как на практике реализовать порядок ведения СКОНТ (справочника контролей)?

Подход налоговых органов к полной цифровизации налоговых процессов в рамках налогового мониторинга вполне закономерен, однако практическая сторона реализации такого подхода вызывает у компаний-участников вопросы.

Для обеспечения полного соответствия положениям СКОНТ компаниям необходимо в значительной степени модифицировать текущие способы информационного взаимодействия, что повлечет дополнительные финансовые и административные затраты.

Кроме того, при буквальном исполнении требований СКОНТ в текущей редакции количество контрольных процедур может увеличиться.

По нашему мнению, опубликованная версия СКОНТ — первый шаг на пути к глубокому анализу операций налогоплательщика.

При этом углубление проверки операций для обеспечения соответствия правилам СКОНТ может повлечь за собой значительную доработку форматов регистров налогового учета.

Кроме того, появится необходимость в автоматизации процессов заполнения новых регистров, а вслед за этим — в доработке учетных систем компании, как с точки зрения расширения дополнительной аналитики на уровне первичного ввода данных, так и в части заполнения регистров по правилам СКОНТ.

Таким образом, открытых вопросов пока довольно много, но мы надеемся, что, как и ранее в случае с СПВДОК (справочник видов документов, возможных к истребованию у налогоплательщиков), налоговые органы будут делиться новой информацией в рамках обучающих вебинаров.

А ваша компания готова к ведению СКОНТ? Если да — ставьте лайк! И не забывайте подписываться на Телеграм-канал «PRO.Налоговый мониторинг» чтобы не пропускать самые важные новости налогового мониторинга!

Реклама: ООО "ДРТ Консалтинг", ИНН 7710976720, erid: LjN8K6iJ4