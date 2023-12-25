Резиденты ТОР, свободного порта Владивосток, Арктической зоны, добро пожаловать в налоговый мониторинг!

Если вы интересуетесь тематикой налоговых льгот для инвестиционных проектов, то, вероятно, уже знаете, что 19 декабря 2023 года был принят Федеральный закон № 611-ФЗ, предусматривающий отмену пороговых значений для перехода на налоговый мониторинг целого ряда «льготников».

Это были ожидаемые изменения, поскольку ФНС России неоднократно заявляла о своем желании контролировать применение льгот посредством налогового мониторинга.

Тем не менее существуют некоторые нюансы.

В частности, налоговый мониторинг становится обязательным не сразу после отмены суммовых критериев, а после внедрения обязательств о трансформации в юридическую обвязку для применения мер государственной поддержки, например СЗПК 2.0.

То есть налогоплательщик, имеющий право на беспороговый переход, находится в буферной зоне и должен следить за дальнейшим развитием ситуации. Так, в подобном положении с марта 2023 года находятся участники промышленных кластеров — мы не можем полностью исключить вероятность того, что налогоплательщики, желающие заключить СПИК, увидят в положениях соглашения условие о переходе в налоговый мониторинг.

За время такого наблюдения можно провести самодиагностику, оценить готовность к трансформации и адаптировать свои дальнейшие планы по цифровизации, автоматизации и развитию в других направлениях к дальнейшим изменениям законодательства, которые наступят с высокой вероятностью.

Больше подробностей вы найдете в нашем обзоре, а также в статье от экспертов ДРТ.

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