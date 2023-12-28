Итоги налогового сезона — 2023

Друзья! До Нового года осталось совсем немного, все завершают свои рабочие дела и постепенно погружаются в атмосферу праздника.

Это финальный пост в блоге ДРТ в уходящем году, и мы предлагаем вам немного отвлечься от налогового мониторинга и вспомнить, что изменилось в мире налогообложения за прошедший год.

Команда ДРТ подготовила для вас краткий обзор изменений налогового законодательства в формате мультфильма — смотрите и делитесь с коллегами!

Также мы поздравляем вас с наступающим Новым годом! Руководители Департамента налогов и права компании ДРТ записали для вас видеопоздравление!

Спасибо, что читаете наш блог! Оставайтесь на связи, подписывайтесь на наши новостные обзоры, участвуйте в наших мероприятиях и просто задавайте вопросы ― мы будем рады ответить на них!

До новых встреч в 2024 году!

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