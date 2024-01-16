Единая цифровая методологическая модель для проведения налогового мониторинга

В статье для издания «Экономика и Жизнь» наши эксперты рассказали о системе справочников, которые входят в состав ЦНК, их взаимосвязи, возможных сложностях при внедрении и использовании, а также подробно прокомментировали вопросы применения СКОНТ (Справочника контролей), который вызывает максимальное количество вопросов и опасений у участников налогового мониторинга.
Приятного прочтения!
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