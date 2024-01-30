СВК для налогового мониторинга — 2023. Исследование ДРТ

Исследование, которое мы провели в 2023 году, показало следующее:
среди респондентов отсутствуют те, кто не планирует внедрять СВК, что говорит о готовности бизнеса повышать надежность своих процессов за счет внутреннего контроля;
89% респондентов внедрили в свои бизнес-процессы СВК, даже если на текущий момент эта система не формализована;
в наибольшей степени СВК формализована в таких бизнес-процессах, как налоговый учет и подготовка налоговой отчетности (79%), а также бухгалтерский учет и подготовка финансовой отчетности (75%).
Больше подробностей и ссылка на полную версию исследования — в телеграм-канале «PRO.Налоговый мониторинг».
С ключевыми выводами нашей работы вы также можете ознакомиться в свежем выпуске журнала «Экономика и жизнь».
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