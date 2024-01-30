СВК для налогового мониторинга — 2023. Исследование ДРТ

Как бизнес будет платить налоги в 2024 году

Перечисление обязательных платежей в бюджет в 2024 году возможно только через единый налоговый счет. Разберем, что из себя представляет ЕНС, как с его помощью оплачивать налоги и страховые взносы, и что нужно сделать для того, чтобы вывести переплату с ЕНС на расчетный счет бизнеса.