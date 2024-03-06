Надежная защита от недобросовестных контрагентов

Хотите узнать, как решить проблему недобросовестных контрагентов и перестать опасаться налоговых проверок? Тогда регистрируйтесь на бесплатный вебинар от экспертов ДРТ, темы которого:
последние тенденции применения ст. 54.1 НК РФ;
действенные подходы к оспариванию налоговых доначислений по ст. 54.1 НК РФ;
клиентский кейс: опыт применения автоматизированных решений для обеспечения контроля соблюдения требований ст. 54.1 НК РФ.
Обеспечьте себе надежную защиту от недобросовестных контрагентов!
Реклама: ООО "ДРТ Консалтинг", ИНН 7710976720, erid: LjN8KME7g
Начать дискуссию