Надежная защита от недобросовестных контрагентов

Свежие облигации: Элемент лизинг на размещении

Не опять, а снова облигации лизинговой компании. За деньгами инвесторов выходит Элемент Лизинг, а в качестве козыря в рукаве — всего лишь пятнадцатипроцентный купон. Впрочем, ещё есть ежемесячный купон, а также амортизация. Посмотрим, насколько интересно это размещение, и как вообще дела у компании.