Оценка сведений при переходе на налоговый мониторинг: результаты опроса

Мы готовы поделиться результатами опроса, посвященного оценке сведений, предоставляемых налогоплательщиками при переходе на налоговый мониторинг, который мы проводили в январе.

Друзья!

В нашем опросе приняли участие 44 компании-респондента, среди которых 17 ― участники налогового мониторинга.

В ходе опроса подтвердилось наше предположение о наличии завышенных ожиданий и опасений у компаний, которые стремятся к прозрачности и планируют перейти на налоговый мониторинг.

Партнер ДРТ и руководитель направления налогового мониторинга Юлия Орлова прокомментировала результаты:

«Практика взаимодействия с налогоплательщиками, стремящимися к повышению прозрачности и переходу на налоговый мониторинг, показывает, что такие компании склонны занижать свои результаты и предполагать, что трансформационные процессы сложнее, чем они есть на самом деле, средний уровень готовности других налогоплательщиков ― выше, а отношение контролирующих органов к потенциальным участникам режима ― строже. Во многом это связано с тем, что исторически налоговая функция не является самой технологичной и зачастую заимствует решения у других команд, не обладая ресурсами и знаниями для выбора удобных инструментов.

В реальности же успеха чаще достигают уверенные в себе «хорошисты», стремящиеся улучшить свои показатели, а не скромные «отличники». По окончании трансформации мы наблюдаем повышение уверенности среди участников проектных команд, а сотрудники, прошедшие переобучение и трансформационный процесс, более позитивно смотрят в будущее своей профессии».

С подробными результатами опроса можно ознакомиться здесь

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