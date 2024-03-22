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Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом

В следующем году налоговому мониторингу «исполнится» 10 лет, критерии для перехода на новый режим взаимодействия за это время снижены в десятки раз, совсем скоро они уменьшатся еще на 20%.
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Налоговый мониторинг: обсуждаем актуальные темы и делимся опытом
Иллюстрация: ДРТ

В 2015 году в России едва ли существовало больше 20 налогоплательщиков, которые могли воспользоваться новыми возможностями, а сейчас их более 2,5 тысяч. Однако цифровая трансформация взаимодействия с государственными органами по-прежнему вызывает немало вопросов.

Чтобы помочь представителям бизнеса разобраться с практическими сложностями трансформационного процесса, эксперты ДРТ совместно с технологическими партнерами — вендорами и интеграторами ИТ-решений в области налогового мониторинга проводят тематические вебинары.

Мы делимся с вами записями с выступлений наших коллег и надеемся, что в них вы найдете много полезной и нужной информации!

Вебинар «Налоговый мониторинг. СВК… как много в этом слове!»

Совместно с коллегами из компании ELMA и представителем ФНС наши эксперты обсудили ожидания налоговых органов от систем внутреннего контроля компаний, типовые ошибки внедрения и примеры реализации проектов с использованием ИТ-инструментов, а также тенденции развития контрольных процедур, включая Цифровой налоговый кодекс и Справочник Контролей (этапов контролей) (СКОНТ).

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Вебинар «Налоговый мониторинг для отдельных категорий организаций: СЗПК, ТОР, порт Владивосток, Арктическая зона»

На вебинаре НОТА ВИЗОР и Клерк.ру эксперты ДРТ рассказали об особенностях режима для «льготников», почему им выгоднее перейти на налоговый мониторинг до объявления режима обязательным, а также затронули важные аспекты подготовки к трансформации — так называемую «фазу 0», предпроектную диагностику готовности компании.

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