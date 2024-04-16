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ДРТ
Налоговый мониторинг

ДРТ — ведущий провайдер услуг в области налогового мониторинга

И это не просто слова: профессионализм нашей команды по налоговому мониторингу подтверждается результатами нескольких исследований рынка.
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ДРТ — ведущий провайдер услуг в области налогового мониторинга
Иллюстрация: ДРТ

Так, наша группа занимает первое место в рейтинге провайдеров услуг по налоговому мониторингу по версии СNews.

В основе этого рейтинга лежат данные о количестве и типах реализованных участниками проектов, наличии в штате методологов и разработчиков с различными компетенциями, а также охвате аудитории.

Примечательно, что участниками рейтинга стали как методологи, так и ИТ-интеграторы в области налогового мониторинга. Это подчеркивает растущий интерес к налоговому мониторингу у всех игроков рынка и масштаб реализуемых проектов.

Кроме того, команда ДРТ по налоговому мониторингу является лидером среди методологов налогового мониторинга в рейтинге портала IaaS SaaS PaaS.ru.

Участниками этого исследования стали более 20 компаний — поставщиков услуг в области методологии вступления в режим налогового мониторинга. В число критериев оценки вошли перечень оказываемых услуг, возможность реализовывать комплексные проекты под ключ, профессиональный опыт экспертов и другие.

Мы активно работаем не только над повышением качества своих услуг, но и над их позиционированием на рынке. В рамках премии Best Law Firm Marketing, организованной одним из главных юридических изданий — Право.ru, — мы удостоились первого места за грамотное продвижение услуг в области налогового мониторинга.

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ДРТ
Налоговый мониторинг

ДРТ — ведущий провайдер услуг в области налогового мониторинга

И это не просто слова: профессионализм нашей команды по налоговому мониторингу подтверждается результатами нескольких исследований рынка.

ДРТ — ведущий провайдер услуг в области налогового мониторинга
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