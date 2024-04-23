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ДРТ

История опытного участника режима налогового мониторинга. Новый подкаст ДРТ из серии «Налоговый мониторинг»

За время существования режима налогового мониторинга его участниками стали сотни компаний, а процессы присоединения к нему и взаимодействия с налоговыми органами были существенно проработаны.
История опытного участника режима налогового мониторинга. Новый подкаст ДРТ из серии «Налоговый мониторинг»
Иллюстрация: ДРТ

Однако, учитывая масштаб необходимой для перехода трансформации и ее сложность, у потенциальных участников все еще остаются опасения. Чтобы узнать все подводные камни и оценить возможности режима, важно изучать практику компаний-первопроходцев, которые уже прошли этот путь и могут поделиться ценным опытом.

Несколько лет назад к налоговому мониторингу присоединился Сбербанк. О том, как это происходило, с какими трудностями столкнулась компания и какие преимущества смогла получить, в нашем новом подкасте рассказала Людмила Катулевская, директор Департамента налогов ПАО Сбербанк.

Беседу провела Юлия Орлова, руководитель направления налогового мониторинга ДРТ, которая обсудила с Людмилой:

  • Какие преимущества получил Сбербанк после перехода на налоговый мониторинг?

  • Насколько сложным был переход на новый режим?

  • Как использовать инструмент мотивированного мнения?

  • Каковы перспективы развития налогового контроля?

  • Рекомендации будущим участникам налогового мониторинга.

  • И многое другое!

Этот и другие подкасты доступны на нашем официальном сайте, а также на популярных платформах.

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История опытного участника режима налогового мониторинга. Новый подкаст ДРТ из серии «Налоговый мониторинг»

За время существования режима налогового мониторинга его участниками стали сотни компаний, а процессы присоединения к нему и взаимодействия с налоговыми органами были существенно проработаны.

История опытного участника режима налогового мониторинга. Новый подкаст ДРТ из серии «Налоговый мониторинг»
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