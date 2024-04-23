История опытного участника режима налогового мониторинга. Новый подкаст ДРТ из серии «Налоговый мониторинг»

За время существования режима налогового мониторинга его участниками стали сотни компаний, а процессы присоединения к нему и взаимодействия с налоговыми органами были существенно проработаны.

Однако, учитывая масштаб необходимой для перехода трансформации и ее сложность, у потенциальных участников все еще остаются опасения. Чтобы узнать все подводные камни и оценить возможности режима, важно изучать практику компаний-первопроходцев, которые уже прошли этот путь и могут поделиться ценным опытом.

Несколько лет назад к налоговому мониторингу присоединился Сбербанк. О том, как это происходило, с какими трудностями столкнулась компания и какие преимущества смогла получить, в нашем новом подкасте рассказала Людмила Катулевская, директор Департамента налогов ПАО Сбербанк.

Беседу провела Юлия Орлова, руководитель направления налогового мониторинга ДРТ, которая обсудила с Людмилой:

Какие преимущества получил Сбербанк после перехода на налоговый мониторинг?

Насколько сложным был переход на новый режим?

Как использовать инструмент мотивированного мнения?

Каковы перспективы развития налогового контроля?

Рекомендации будущим участникам налогового мониторинга.

И многое другое!

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