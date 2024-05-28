Мотивированные мнения без сомнения

О том, как складывается практика применения мотивированных мнений в реальности, в нашем новом подкасте рассказал Антон Зыков, руководитель Группы разрешения налоговых споров ДРТ. Беседу провела Юлия Орлова, руководитель направления налогового мониторинга ДРТ.
В новом выпуске вы узнаете:
С чем именно связаны опасения налогоплательщиков?
Насколько распространены случаи недовольства процессом, скоростью и результатом запроса мотивированных мнений?
Почему не стоит бояться мотивированных мнений по инициативе налогового органа?
Каковы рекомендации Антона для снижения непредсказуемости результата?
Как действовать, если стороны не согласовали мотивированное мнение и назначена выездная проверка?
Как самостоятельно оценить эффективность мотивированных мнений в режиме реального времени?
Почему мотивированные мнения по инициативе налогового органа могут негативно сказаться на налогоплательщике?
Существует ли необходимость в доработке процесса получения мотивированных мнений?
Есть ли у мотивированных мнений будущее в свете нарастающей цифровизации и алгоритмизации контрольных процедур?
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