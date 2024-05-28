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ДРТ
Налоговый мониторинг

Мотивированные мнения без сомнения

Мотивированные мнения — один из наиболее спорных инструментов в рамках налогового мониторинга, с которым многие связывают свои опасения и нежелание переходить на новый режим взаимодействия с контролирующим органом.
Мотивированные мнения без сомнения
Иллюстрация: ДРТ

О том, как складывается практика применения мотивированных мнений в реальности, в нашем новом подкасте рассказал Антон Зыков, руководитель Группы разрешения налоговых споров ДРТ. Беседу провела Юлия Орлова, руководитель направления налогового мониторинга ДРТ.

В новом выпуске вы узнаете:

  • С чем именно связаны опасения налогоплательщиков?

  • Насколько распространены случаи недовольства процессом, скоростью и результатом запроса мотивированных мнений?

  • Почему не стоит бояться мотивированных мнений по инициативе налогового органа?

  • Каковы рекомендации Антона для снижения непредсказуемости результата?

  • Как действовать, если стороны не согласовали мотивированное мнение и назначена выездная проверка?

  • Как самостоятельно оценить эффективность мотивированных мнений в режиме реального времени?

  • Почему мотивированные мнения по инициативе налогового органа могут негативно сказаться на налогоплательщике?

  • Существует ли необходимость в доработке процесса получения мотивированных мнений?

  • Есть ли у мотивированных мнений будущее в свете нарастающей цифровизации и алгоритмизации контрольных процедур?

Все выпуски подкастов доступны на нашем сайте, а также на популярных платформах.

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