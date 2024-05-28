Мотивированные мнения без сомнения

10 привычек финансово успешных людей. Список, который поможет сделать вашу жизнь лучше

Финансовое положение зависит не только от того, кем человек работает и сколько получает. Важно и как он себя ведет: обращается с деньгами, общается с людьми и даже заботится о себе. Рассказываем, какие привычками стоит обзавестись, если вы хотите улучшить свое благосостояние.