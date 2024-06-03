Тренды налогового мониторинга — 2024: управление, контроль и оптимизация

Делимся с вами записью вебинара — надеемся, вы узнаете много полезного!
На мероприятии Юлия осветила следующие темы:
особенности вступления в режим для отдельных категорий налогоплательщиков;
основные стадии проекта по вступлению в режим;
тенденции развития налогового мониторинга;
рекомендации по трансформации взаимодействия с ФНС;
чек-лист по выбору подрядчика для вступления в налоговый мониторинг и другие вопросы!
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Как выбрать подрядчика для перехода на налоговый мониторинг и не ошибиться?
Подготовьтесь к выбору подрядчика заранее!
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