Тренды налогового мониторинга — 2024: управление, контроль и оптимизация

Внутренние переводы: что это такое, как оформить в КЭДО и какая электронная подпись нужна

В развивающихся компаниях происходит постоянное движение персонала: кого-то принимают на работу, кто-то увольняется, некоторых сотрудников переводят на другие должности или в подразделения. Подробнее разберем, что такое внутренний перевод, как его регулирует Трудовой кодекс и как оформить его в КЭДО.