«ДРТ | Налоги и право» — новый телеграм-канал!

Учет расходов на оплату труда при УСН: помним главное правило

При УСН в расходах на оплату труда можно учесть выплаты, которые предусмотрены статьей 255 НК. Если не предусмотрены и, более того, отдельно не поименованы в списке упрощенных расходов, то налоговую базу по единому налогу они не уменьшают.