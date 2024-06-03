«ДРТ | Налоги и право» — новый телеграм-канал!

Мы рады сообщить о запуске нового телеграм-канала ДРТ, посвященного налогам и праву!
На нашем канале вы найдете:
компетентную информацию о нововведениях;
простые разъяснения сложных юридических вопросов;
интересные заметки о правовых проблемах;
удобные форматы разрешения неудобных ситуаций для бизнеса;
многое другое.
Присоединяйтесь к нашему сообществу, чтобы всегда быть в курсе важных изменений и получать полезные советы в доступном формате!
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