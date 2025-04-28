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Оптимизация налогов с помощью резидентства Сколково — бизнес скажет вам спасибо

Какие программы господдержки дает статус резидента инновационного центра «Сколково», кто может им стать и каким критериям необходимо соответствовать, рассказываем в материале.

Даже в прибыльных компаниях именно налоги и страховые взносы часто «съедают» львиную долю доходов. И рано или поздно у каждого возникает закономерный вопрос: а можно ли платить меньше, не нарушая закон?

Ответ — да. И один из самых эффективных и проверенных способов легальной налоговой оптимизации в России — стать резидентом инновационного центра «Сколково».

Речь о резидентстве в инновационном центре «Сколково». Причем важно: это не только для стартапов и IT, как принято думать. Если у вашей компании есть инновационный проект, даже внутри зрелого бизнеса — вы уже потенциальный кандидат. И выгоды тут действительно ощутимые: от нулевой ставки по налогу на прибыль до сниженных страховых взносов и освобождения от НДС.

Дальше расскажем, кому подходит, как получить статус резидента и какие конкретно бонусы это дает — в первую очередь для тех, кто ведет учет, считает маржинальность и отвечает за финансовое здоровье компании.

Если у вашей компании есть технологичное решение: IT-продукт, оборудование или технология — вам точно стоит обратить внимание на этот инструмент поддержки.

1. Существенные налоговые льготы

Для бухгалтерии и финансовой службы резидентство в «Сколково» — это прежде всего про экономию и упрощенный учет. Вот какие налоговые преференции получают компании:

  • 0% налога на прибыль — на 10 лет с момента получения первой выручки.

  • 0% НДС — освобождение от начисления и уплаты налога на добавленную стоимость.

  • 15% страховых взносов вместо 30% — особенно заметная экономия на зарплатном фонде.

  • 0% налога на имущество, землю и транспорт, используемые в рамках проекта.

Это один из самых выгодных налоговых режимов в России. А для бухгалтера — меньше отчетности, проще расчеты, прозрачные правила игры.

2. Экономия, которая дает рост

Сэкономленные на налогах средства бизнес может направить туда, где это действительно нужно:

  • на развитие продукта и техническую доработку;

  • на усиление команды и найм новых специалистов;

  • на маркетинг и масштабирование продаж;

  • на участие в новых проектах или выход на внешние рынки.

Для руководителя это может означать совсем другой уровень управления бюджетом — без боли, которую обычно вызывают налоговые отчисления.

3. Прозрачность с юридической точки зрения

Резидентство в «Сколково» оформляется через официальное соглашение с Фондом — с четко прописанными правами и обязанностями. Это не «серые схемы» и не ухищрения, а полностью легальный механизм государственной поддержки технологического бизнеса.

Юристам и финансовым директорам не нужно беспокоиться: правовой режим прозрачен, понятен и безопасен для работы.

DV Consalting

8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития

Кому подходит резидентство «Сколково» — и как понять, что вы «тот самый» кандидат

Если упростить — «Сколково» выбирает тех, кто делает что-то технологичное, новое и потенциально масштабируемое. Вот ключевые параметры, на которые смотрят эксперты при рассмотрении заявки:

  • Компания зарегистрирована в России (ООО, АО и другие формы, кроме филиалов иностранных юрлиц).

  • Основной проект относится к одной из приоритетных отраслей:

    • информационные технологии (в том числе ИИ, SaaS, платформенные решения);

    • биомедицина и фармацевтика;

    • новые производственные технологии и материалы;

    • энергетика и энергоэффективность;

    • космос и телекоммуникации.

  • У проекта есть инновационная составляющая (хотя бы одно из 3):

    • научная новизна или нестандартный подход;

    • растущий проект с потенциалом масштабирования на российском и зарубежном рынках;

    • свое технологическое ноу-хау

  • Годовая выручка по проектуне более 1 млрд ₽ (это ограничение действует только при подаче заявки).

  • Есть команда, описание проекта, стратегия развития. Даже если пока нет MVP, можно податься, если идея хорошо проработана и упакована.

Типовые примеры — кому точно стоит попробовать

  • IT-компания, которая разрабатывает CRM или ERP-систему с применением искусственного интеллекта.

  • Разработчик программного обеспечения для автоматизации логистики, документооборота или финансов.

  • Стартап в сфере телемедицины или разработчик медицинского оборудования нового поколения.

  • Производственная компания, внедряющая собственные технологии переработки отходов или повышения энергоэффективности.

Кому, скорее всего, откажут

Подход у «Сколково» строгий — здесь ценят оригинальность и прикладную значимость. Поэтому в зону риска попадают:

  • бизнесы без технологической составляющей;

  • проекты, которые повторяют уже реализованные решения без уникальных отличий.

Как быстро оценить шансы

Необязательно сразу заполнять большую анкету, чтобы понять, подходит ли вам эта история. Вот несколько шагов, с которых стоит начать:

  • Зайдите на сайт sk.ru — там доступна онлайн-форма подачи заявки и основные требования.

  • Пройдите бесплатную предварительную оценку проекта через официальных партнеров или консалтинговые сервисы. Например, DV Consulting помогает разобраться с критериями и подготовить документы.

  • Если вы бухгалтер, финансовый директор или юрист, не держите информацию в себе: расскажите руководству, что можно легально экономить миллионы и при этом получить поддержку от государства.

DV Consalting

8 лет помогаем бизнесу получать льготы и меры господдержки, а также финансирование от государственных институтов развития

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DV Consulting

DV Consulting

Потому что любой бизнес заслуживает стать великим

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