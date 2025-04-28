Оптимизация налогов с помощью резидентства Сколково — бизнес скажет вам спасибо

Даже в прибыльных компаниях именно налоги и страховые взносы часто «съедают» львиную долю доходов. И рано или поздно у каждого возникает закономерный вопрос: а можно ли платить меньше, не нарушая закон?

Ответ — да. И один из самых эффективных и проверенных способов легальной налоговой оптимизации в России — стать резидентом инновационного центра «Сколково».

Речь о резидентстве в инновационном центре «Сколково». Причем важно: это не только для стартапов и IT, как принято думать. Если у вашей компании есть инновационный проект, даже внутри зрелого бизнеса — вы уже потенциальный кандидат. И выгоды тут действительно ощутимые: от нулевой ставки по налогу на прибыль до сниженных страховых взносов и освобождения от НДС.

Дальше расскажем, кому подходит, как получить статус резидента и какие конкретно бонусы это дает — в первую очередь для тех, кто ведет учет, считает маржинальность и отвечает за финансовое здоровье компании.

Если у вашей компании есть технологичное решение: IT-продукт, оборудование или технология — вам точно стоит обратить внимание на этот инструмент поддержки.