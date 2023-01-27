Мы – компания «Е-Офис 24». Предоставляем надежный сервис облачных решений и упрощаем работу компаниям, которые ценят своё время.

Сервис аренды 1С в облаке – это про нас!

С 2013 года не продаем, а развиваем и делаем удобным облачный сервис аренды программ 1С в облаке – для организаций и индивидуальных предпринимателей.

С нами работают не только малый и средний бизнес, но и частные бухгалтеры, специалисты, фрилансеры. К тому же наш сервис отлично подходит для бухгалтерского обслуживания.

Вот что ценят наши пользователи:

Легальная плата только за использование 1С без затрат покупку лицензий.

Получают простые решения для удаленной работы с программами 1С.

Никаких доплат за своевременное обновление программ 1С и возможность обновляться автоматически или вручную.

Автоматические резервные копии баз 1С.

Отсутствие затрат на содержание своего сервера и сотрудников, обеспечивающих работу.

Бесплатная техническая поддержка 24/7 (поможем даже ночью).

Можно загрузить свои базы 1С или начать работу с чистой, поработать в облаке и понять, как это удобно. А если не понравится: в любое время можно обратно выгрузить свои базы из облака на свой компьютер.

Присоединяйтесь к нам и попробуйте 1С в облаке 14 дней бесплатно! >>>

«Аренда 1С» – это наш собственный сервис с размещением программ 1С на наших серверах в дата-центрах. «Е-Офис 24» – официальный партнер Фирмы «1С», все программы 1С разработчик предоставляет нам официально и легально.

Сервис 1С:Фреш –тоже к нам!

Мы предлагаем на выбор сервис «Аренда 1С» на наших серверах или «1С:Фреш».

Сервис 1С:Фреш – это такой же сервис аренды программ 1С, только размещение на серверах Фирмы «1С».

Основные отличия в тарифах можно посмотреть тут >>>

Если честно, работа в нашем сервисе «Аренда 1С» нам кажется комфортнее и удобнее благодаря более гибким возможностям управления базами 1С, обновлениями, резервными копиями и пользователями, всё это делается в личном кабинете Е-Офис 24.

Мы проделываем много работы, чтобы максимально соответствовать возможностям «удаленной онлайн работы». Вы получите чуть больше, чем просто программу 1С.

И да! В нашем сервисе «Аренда 1С» есть доступ к конфигуратору и RDP,

а в 1С:Фреш – нет.

Вот что еще мы предлагаем.

Подключ дополнительных сервисов 1С:

1С:Отчетность (помимо основной техподдержки от разработчика, у нас своя собственная дополнительная техподдержка от сертифицированных специалистов «Е-Офис-24» – реально помогаем решать вопросы ещё быстрее)

1С:Контрагент.

1С:Распознавание первичных документов.

1С:Кабинет сотрудника.

Аренда Сервера 1С – для самых требовательных

Если нужен индивидуальный мощный сервер для работы на собственных лицензиях 1С, предоставляем готовые серверы 1С в аренду – это серверы с установленной платформой 1С, управлением лицензиями, с автоматической публикацией и обновлений баз.

Максимально оптимизируем работу серверов для работы программ 1С. Обращайтесь, подберем оптимальную конфигурацию сервера.

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