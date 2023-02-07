Выплата аванса в 2023 году: в каком размере платить, чтобы не нарушить ТК

Когда выплачивать

Срок выдачи аванса (зарплаты за полмесяца) устанавливается не ТК, а трудовыми договорами, коллективным договором или иным локальным актом. Главное, чтобы дата выплаты выпадала на период с 16 до 28 (29, 30, 31) числа, т. е. последний день месяца (или накануне, если это выходной или праздник, ст. 136 ТК, разъяснения московской ГИТ от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661).

О размере выплат

ТК не оговаривает конкретный размер аванса. Аванс рассчитывается пропорционально отработанному в первой половине месяца времени. Возможно, оно вообще отсутствует, например, работник болел – в таком случае и аванс можно вообще не выплачивать (ст. 136 ТК, разъяснения Минтруда от 20.03.2019 № 14-1/В-177).

При расчете нам надо учесть лишь оклад и надбавку за отработанное время, и не учитывать денежную оценку итогов месячной работы, а также выполнение месячной нормы, норм труда и рабочего времени («ночные» компенсации, надбавки совместителю, за стаж, за профмастерство). Это логично, поскольку выплаты такого рода будут произведены по итогам месяца, при окончательном расчете.

Напомним, что НДФЛ с 1 января 2023 года мы удерживаем также при выплате аванса (закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Пример № 1

Оклад – 50 000 руб., первая половина января – 2023 г. отработана полностью. С учетом того, что в январе рабочих дней 17 и на период с 01.01 по 15.01 выпадает пять рабочих дней, то аванс за январь составит 14 705,88 руб. (50 000 руб. : 17 дн. x 5 дн.). НДФЛ с аванса – 1 911 руб. (14 705,88 руб. x 13%).

Если на первую половину месяца выпадают праздники (январь, март, май, июнь, ноябрь), то их не надо учитывать.

Пример № 2

Оклад сотрудника – 50 000 руб., работает на условиях пятидневки (суббота, воскресенье – выходные). Аванс за май – 16 666,67 руб. (50 000 руб. : 18 дн. x 6 дн.).

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Возможна ли фиксированная выплата

Запрета установить аванс в традиционной, фиксированной форме, нет. Однако придется каждый раз проверять, не нарушены ли права работника, не получил ли он менее того, что фактически отработал.

Разумнее, если ранее вы выплачивали аванс в фиксированном размере, скажем, 40%, увеличить эту ставку минимум на 5-7%, в таком случае размер аванса останется примерно на том же уровне.

Уменьшение размера аванса, то есть зарплаты за первую половину месяца при начислении может быть расценено как ухудшение положения работника и дискриминация (см., в частности, письмо Минтруда от 20.03.2019 № 14-1/В-177). К слову, и ранее трудовики отмечали, что при расчете аванса надо учитывать фактически отработанное время (или выполненную работу).

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