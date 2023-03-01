Как создать персонифицированные сведения о физических лицах в программе 1С:ЗУП

Рассмотрим, как создать персонифицированные сведения о физ.лицах из программы 1С:Зарплата и управление персоналом 8.

Перед формированием отчета необходимо убедиться, что в программе корректно заведена информация по физическим лицам, а именно ФИО, СНИЛС и, при наличии, ИНН.

Сам отчет вы можете найти в разделе «Отчетность, справки» → «1С-Отчетность» → «Отчеты» → «Создать». Выбрать вкладку «Все» и, либо воспользовавшись строкой поиска, либо перейдя в раздел «Налоговая отчетность» найти отчет «Персонифицированные сведения о физических лицах».

По кнопке «Выбрать» или двойным щелчком мыши проваливаемся в интересующие нас сведения. В открывшейся форме указываем нужную организацию, по которой хотим создать сведения и период, за который хотим предоставить сведения. Жмем «Создать».

В открывшейся форме отчета Персонифицированные сведения о физических лицах нажимаем кнопку «Заполнить» и видим, как сведения заполняются автоматически. Осталось только проверить данные.

В сформировавшихся сведениях видим, что состоят из двух листов – это Титульный и сами сведения по физ. Лицам.

На странице титульного листа проверяем информацию.

Код Периода должен соответствовать номеру месяца, за который сдаем сведения (если сдаем за январь, то код периода – 01). Проверяем остальные сведения по организации и переходим на страницу сведений.

По физ. лицам так же проверяем информацию. Поле 070 заполняется данными о заработной плате за месяц. Поле «Справочно» содержит в себе данные о заработной плате всех сотрудников организации.

После того, как вы проверили все заполнившиеся сведения по физическим лицам, сформированный отчет можно отправить в контролирующий орган по кнопке «Отправить», если вы используете сервис 1С-Отчетность. По кнопке "Выгрузить«вы можете сохранить на компьютер отчет в формате XML. По кнопке «Печать» вы можете распечатать отчет на бумаге.

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