Шпаргалка для бухгалтера на март 2023

Во избежание штрафов за несвоевременную сдачу отчетов и пеней за просрочку платежей в бюджет, можно воспользоваться данной шпаргалкой-подсказкой со всеми налоговыми событиями в марте 2023 года, которые вы не должны пропустить.

Какие отчеты сдавать в Марте 2023

Отчётность в налоговую

Дата Отчет Примечание До 27 марта включительно

(срок переносится с субботы 25 марта) Декларация по налогу на прибыль. Используется форма из приказа ФНС от 17.08.2022. Сдают организации на ОСНО. При среднесписочной численности больше 100, отчет сдается только в электронном виде До 27 марта Декларация по налогу на имущество за 2022 год Сдают организации с ОСНО по форме, утвержденной приказом ФНС от 24.08.2022. В отчет не включаются объекты, если налог по ним считается на основании кадастровой стоимости. При среднесписочной численности более 100 человек сдается только в электронном виде До 27 марта Расчет по ЕСХН за 2022 год Используется бланк по приказу ФНС от 28.07.2014. Сдают налогоплательщики – организации и ИП, занимающиеся производством сельскохозяйственных товаров. При среднесписочной численности больше 100 человек отчет предоставляется в электронном виде До 27 марта Декларацию по УСН за 2022 год по форме утвержденной приказом ФНС от 25.12.2020 года Сдают организации, индивидуальные предприниматели, ведущие учет по упрощенной системе налогообложения. Если у налогоплательщика среднесписочная численность выше 100 человек, отчет сдается только в электронном формате До 27 марта Уведомление о начисленном НДФЛ за период 23.01.23 по 22.02.23, сумме страховых взносов за февраль 2023. В связи с тем, что отчет 6-НДФЛ, РСВ за 1 квартал сдается 25.04.2023. Сдают организации и ИП, плательщики страховых взносов До 27 марта Персонифицированные сведения по работникам за февраль 2023. Сдают работодатели, начисляющие доход работникам. Если число работников превышает 10 человек, отчитаться можно только электронно До 28 марта Уведомление на использование права освобождения от НДС Организации плательщики НДС, и выручка от реализации не превысила 2 млн. руб. за декабрь 2022, январь и февраль 2023. До 31 марта Годовой отчет, включающий баланс, отчет о финансовых результатах и приложения Все организации не зависимо от системы налогообложения. Сдается в электронном виде, независимо от среднесписочной численности

Отчетность в социальный фонд

Дата Отчет Примечание 1 марта последний день сдачи СЗВ-СТАЖ за 2022 год сдается по старой форме. За 2023 год заполняется форма ЕФС-1 Сдают работодатели, начислявшие доход по трудовым и договорам ГПХ. Подается электронно, если число физлиц превышает 10 человек

Отчетность в статистику

Отчеты в Росстат сдают все организации не зависимо от системы налогообложения. Предприятия малого и среднего бизнеса отчитываются по упрощенной форме. Росстат рассылает компаниям извещения.

Также о формах отчетов можно узнать на сайте Росстата по ИНН, ОКПО, ОГРН.

Отчеты сдаются только в электронном виде:

На сайте Госуслуг.

По электронному документообороту.

Через оффлайн-модуль Росстата.

Через систему сбора отчетности.

Сроки можно уточнить в календаре сдачи отчетности на сайте Росстата. Это поможет избежать штрафов за несвоевременное предоставление отчетов.

Отчетность в другие организации

Дата Отчет Примечание До 10 марта 2023 Декларация «О негативном воздействии на окружающую среду». Подается электронно, если сумма сбора превышает 25 тыс. руб. Подается в Минприроды организациями и ИП, природопользователями

Что нужно оплатить в марте 2023

Дата Куда оплатить За что оплатить Примечание, кто платит. До 1 марта включительно Министерство природы и имущественных отношений Сбор за НВОС Оплачивают природопользователи 15 марта Фонд социального страхования Взносы на травматизм за февраль 2023 года Сроки оплаты остались прежними, как в 2022 году 20 марта Налоговая инспекция НДС и акцизы Импортеры товаров из стран ЕАЭС До 27 марта

(срок переносится с субботы 25 марта) ФНС Налог при АУСН за февраль 2023. Компании работающие по АУСН До 28 марта Налоговая инспекция Налог на прибыль за 2022 год Организации плательщики налога на прибыль До 28 марта Налоговая инспекция Единый сельхозналог (ЕСХН) за 2022 год Сельхозтоваропроизводители До 28 марта Налоговая инспекция Налог по УСН за 2022 год Организации и предприниматели, ведущие упрощенную систему налогообложения До 28 марта ФНС Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), удержанный за период 23 января по 22 февраля 2023 года Налоговые агенты До 28 марта ФНС Страховые взносы по единому тарифу за февраль 2023 года Плательщики страховых взносов До 28 марта ФНС НДС за 4 квартал 2022 года в размере 1/3 части налога Плательщики НДС, за исключением освобожденных До 28 марта Ежемесячный авансовый платеж по налогу на прибыль за март 2023. Организации – налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи До 28 марта НДПИ за февраль 2023. Организации и ИП – пользователи недр

Благодаря нововведениям, основная часть отчетов и платежей теперь приходится на 27, 28 марта. Что является неоспоримым удобством в работе бухгалтерии.

Со шпаргалкой бухгалтеру не надо будет держать в памяти и запоминать многочисленные даты платежей и сдачи отчетов. Добавляйте статью в закладки и пользуйтесь.

Кстати, с облачной 1С:Бухгалтерия вы не забудете о предстоящих необходимых платежах и отчетах. Встроенный в программу календарь бухгалтера показывает задачи со сроками уплаты налогов и взносов и помогает в подготовке отчетности. С онлайн доступом к программе, бухгалтер может удаленно закончить задачи по платежам и отчетности даже не находясь в офисе.

Если вы хотите сэкономить время и нервы, то пользуйтесь сервисом для электронной сдачи отчетов – 1С-Отчетность.

Подключив сервис в программе 1С, вы сможете:

подготавливать и отправлять отчетность;

прямо в программе получать от контролирующих органов требования о представлении документов, подготавливать и отправлять ответные документы;

настроить СМС-уведомления, чтобы отслеживать статусы отчетности;

выгружать пакеты документов в один клик.

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