Как считать взносы на травматизм в 2023 году

Тарифы взносов на травматизм в 2023 году

Взносы на травматизм не включены в состав единого налогового платежа и уплачиваются отдельно в новый Фонд пенсионного и социального страхования – СФР.

Ставки тарифов в текущем году сохранены и варьируются в общем случае в диапазоне от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса риска, к которому относится страхователь. Для работников с инвалидностью взносы на травматизм начисляются по льготной ставке, которая составляет 60% от тарифа.

Приказ Минтруда от 30.12.2016 № 851н установил 32 класса профессионального риска и определил коды ОКВЭД, которые относятся к каждому классу. Если у работодателя несколько кодов, то основным считается тот, на который приходится наибольший удельный вес оборота товаров (работ, услуг) или выручки. Полные правила определения основного кода ОКВЭД содержатся в приказе Росстата от 31.12.2014 № 742.

Тариф страховых взносов на травматизм может меняться, если:

Основной вид деятельности изменился на тот, которому соответствует иная ставка взносов.

Работодатель получил надбавку к тарифу, если на предприятии произошел страховой случай со смертельным исходом.

Компания получила скидку к тарифу, если работает более трех лет, и смертельных ЧП по вине работодателя не произошло.

При этом работодатель обязан ежегодно подтверждать свое право на применяемый тариф. Правило не применяется для зарегистрированных в 2023 году компаний или ИП.

Как подтвердить тариф на 2023 год

Для этого в Социальный фонд необходимо направить заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности и справку.

Крайний срок – 15 апреля, а так как это суббота, то принимать подтверждение СФР будет по 17 апреля 2023 года включительно.

Предусмотрено несколько способов подачи документов для подтверждения тарифа:

Через ЭДО по ТКС, например, 1С-Отчетность – привычный интерфейс бухгалтерского ПО в режиме одного окна.

Через Госуслуги.

Через личный кабинет страхователя.

При личном посещении МФЦ или отделения СФР.

Почтовым отправлением.

Из чего складывается база для взносов на травматизм

Взносы на травматизм начисляются почти на все выплаты физлицам в рамках трудовых договоров, а также договоров ГПХ, если это предусмотрено договором (ст. 20.1 закона 125-ФЗ).

Не облагаются взносами выплаты, перечисленные в ст. 20.2 закона 125-ФЗ. Среди них:

пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и иные государственные социальные выплаты;

компенсационные выплаты за причинение вреда здоровью, коммунальные услуги, жилье, питание, проезд;

матпомощь по любому поводу в пределах 4 000 рублей на работника в год;

матпомощь при рождении (усыновлении) в пределах 50 000 рублей на каждого ребенка;

матпомощь в связи со смертью члена семьи, а также пострадавшим от стихийных бедствий или терактов;

стоимость выдаваемых в личное пользование униформы, спецодежды, обмундирования;

добровольные страховые взносы;

промысловые доходы общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России;

командировочные расходы, суточные в пределах норм, а также безотчетные суммы, выплачиваемые командированным в ЛДНР, Запорожскую или Херсонскую области;

безвозмездные выплаты мобилизованным работникам и др.

Взносы на страхование от несчастных случаев и профболезней начисляются на все подлежащие обложению взносами доходы работников. Никакие лимиты доходов в отношении взносов на травматизм не действуют.

Как считать взносы на травматизм

Алгоритм расчета таков:

Определите ФОТ. Определите базу для начисления взносов. Для этого исключите из ФОТа выплаты, не подлежащие обложению. Умножьте базу на тариф. В отношении подлежащих обложению выплат инвалидам примените льготную ставку.

Пример

Компания относится к 1 классу риска с тарифом 0,2%, скидки и надбавки не установлены. В январе 2023 года выплаты персоналу составили 1 млн рублей, в том числе:

заработная плата работника-инвалида III группы – 100 000 рублей;

материальная помощь к отпуску – 15 000 рублей;

больничное пособие – 6 000 рублей.

База для начисления взносов = 1 000 000 – 4 000 (необлагаемая матпомощь к отпуску) – 6 000 (больничный) = 990 000 рублей.

Взносы в отношении выплат работнику с инвалидностью = 100 000 * 0,2% * 60% = 120 рублей.

Взносы в отношении других работников = (990 000 – 100 000) * 0,2% = 1 780 рублей.

Итого взносов на травматизм за январь 2023 года = 120 + 1 780 = 1 900 рублей.

Срок уплаты взносов в 2023 году остался прежним – 15 число месяца, следующего за месяцем начисления взносов.

Отчетность по травматизму в 2023 году – это раздел 2 формы ЕФС-1. Срок представления – ежеквартально до 25 числа месяца после отчетного квартала.

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