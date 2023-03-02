Взносы на травматизм

Как считать взносы на травматизм в 2023 году

Размер страховых взносов на травматизм зависит от нескольких факторов: основного вида деятельности, наличия в штате работников с инвалидностью, необлагаемых выплат в пользу сотрудников, скидок и надбавок к тарифу.

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Как считать взносы на травматизм в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Тарифы взносов на травматизм в 2023 году

Взносы на травматизм не включены в состав единого налогового платежа и уплачиваются отдельно в новый Фонд пенсионного и социального страхования – СФР.

Ставки тарифов в текущем году сохранены и варьируются в общем случае в диапазоне от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса риска, к которому относится страхователь. Для работников с инвалидностью взносы на травматизм начисляются по льготной ставке, которая составляет 60% от тарифа.

Приказ Минтруда от 30.12.2016 № 851н установил 32 класса профессионального риска и определил коды ОКВЭД, которые относятся к каждому классу. Если у работодателя несколько кодов, то основным считается тот, на который приходится наибольший удельный вес оборота товаров (работ, услуг) или выручки. Полные правила определения основного кода ОКВЭД содержатся в приказе Росстата от 31.12.2014 № 742.

Тариф страховых взносов на травматизм может меняться, если:

  • Основной вид деятельности изменился на тот, которому соответствует иная ставка взносов.

  • Работодатель получил надбавку к тарифу, если на предприятии произошел страховой случай со смертельным исходом.

  • Компания получила скидку к тарифу, если работает более трех лет, и смертельных ЧП по вине работодателя не произошло.

При этом работодатель обязан ежегодно подтверждать свое право на применяемый тариф. Правило не применяется для зарегистрированных в 2023 году компаний или ИП.

Как подтвердить тариф на 2023 год

Для этого в Социальный фонд необходимо направить заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности и справку.

Крайний срок – 15 апреля, а так как это суббота, то принимать подтверждение СФР будет по 17 апреля 2023 года включительно.

Предусмотрено несколько способов подачи документов для подтверждения тарифа:

  • Через ЭДО по ТКС, например, 1С-Отчетность – привычный интерфейс бухгалтерского ПО в режиме одного окна.

  • Через Госуслуги.

  • Через личный кабинет страхователя.

  • При личном посещении МФЦ или отделения СФР.

  • Почтовым отправлением.

Из чего складывается база для взносов на травматизм

Взносы на травматизм начисляются почти на все выплаты физлицам в рамках трудовых договоров, а также договоров ГПХ, если это предусмотрено договором (ст. 20.1 закона 125-ФЗ).

Не облагаются взносами выплаты, перечисленные в ст. 20.2 закона 125-ФЗ. Среди них:

  • пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребенком и иные государственные социальные выплаты;

  • компенсационные выплаты за причинение вреда здоровью, коммунальные услуги, жилье, питание, проезд;

  • матпомощь по любому поводу в пределах 4 000 рублей на работника в год;

  • матпомощь при рождении (усыновлении) в пределах 50 000 рублей на каждого ребенка;

  • матпомощь в связи со смертью члена семьи, а также пострадавшим от стихийных бедствий или терактов;

  • стоимость выдаваемых в личное пользование униформы, спецодежды, обмундирования;

  • добровольные страховые взносы;

  • промысловые доходы общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России;

  • командировочные расходы, суточные в пределах норм, а также безотчетные суммы, выплачиваемые командированным в ЛДНР, Запорожскую или Херсонскую области;

  • безвозмездные выплаты мобилизованным работникам и др.

Взносы на страхование от несчастных случаев и профболезней начисляются на все подлежащие обложению взносами доходы работников. Никакие лимиты доходов в отношении взносов на травматизм не действуют.

Как считать взносы на травматизм

Алгоритм расчета таков:

  1. Определите ФОТ.

  2. Определите базу для начисления взносов. Для этого исключите из ФОТа выплаты, не подлежащие обложению.

  3. Умножьте базу на тариф. В отношении подлежащих обложению выплат инвалидам примените льготную ставку.

Пример

Компания относится к 1 классу риска с тарифом 0,2%, скидки и надбавки не установлены. В январе 2023 года выплаты персоналу составили 1 млн рублей, в том числе:

  • заработная плата работника-инвалида III группы – 100 000 рублей;

  • материальная помощь к отпуску – 15 000 рублей;

  • больничное пособие – 6 000 рублей.

База для начисления взносов = 1 000 000 – 4 000 (необлагаемая матпомощь к отпуску) – 6 000 (больничный) = 990 000 рублей.

Взносы в отношении выплат работнику с инвалидностью = 100 000 * 0,2% * 60% = 120 рублей.

Взносы в отношении других работников = (990 000 – 100 000) * 0,2% = 1 780 рублей.

Итого взносов на травматизм за январь 2023 года = 120 + 1 780 = 1 900 рублей.

Срок уплаты взносов в 2023 году остался прежним – 15 число месяца, следующего за месяцем начисления взносов.

Отчетность по травматизму в 2023 году – это раздел 2 формы ЕФС-1. Срок представления – ежеквартально до 25 числа месяца после отчетного квартала.

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