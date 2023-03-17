Отсрочка по страховым взносам до 2024 года: кому доступна льгота

Не все компании и предприниматели могут стать участниками программы. Чтобы получить льготу, важно заранее выяснить, как воспользоваться преференцией, и в течение какого срока она будет действовать. 1 марта вступило в действие постановление Правительства от 17.01.2023 № 28.

Кому предоставляют льготы по страховым взносам

Участвовать в программе могут предприниматели и юридические лица. Однако важна дата официальной регистрации. Чтобы компания получила льготу, запись в ЕГРЮЛ или ЕГРИП должна быть внесена до 1 апреля 2022 года. Это значит, что новые организации, которые зарегистрированы недавно, участие в программе не принимают.

Дополнительно учитывают выбранные коды ОКВЭД. Они должны присутствовать в перечнях № 1 и 2, закрепленных постановлением Правительства от 29.04.2022 № 776.

Примечательно, что в список входит всего 109 отраслей (70 в первом перечне и 39 по втором). Чтобы не столкнуться со сложностями, лучше заранее проверить, входит ли выбранный код в список. Для этого необходимо воспользоваться соответствующим сервисом ФНС. Его можно найти на официальном сайте налоговой. Чтобы запросить данные и узнать наличие права на участие в программе, достаточно указать ИНН.

Проверить права на перенос сроков платежей по УСН и страховым взносам можно на сайте ФНС.

Принимая решение о предоставлении льготы, сотрудники ФНС учитывают только основной код ОКВЭД. Если он не попадает в перечень, однако в список входит один из дополнительных кодов, воспользоваться льготой не удастся.

Уплату каких взносов можно отсрочить

Не все взносы можно отсрочить. Льгота распространяется только на следующие виды страховых платежей:

в связи с материнством;

пенсионных;

медицинских;

на период временной нетрудоспособности.

А вот отсрочить взносы, направляемые на страхование от несчастных случаев, нельзя. В этой ситуации льгота не действует. Средства должны вноситься в обозначенные законом сроки.

До какого числа нужно внести платежи

Бизнес получил право отсрочить уплату страховых взносов за второй и третий кварталы 2022 года. Предполагалась, что платежи необходимо будет возобновить весной 2023 года. Однако Правительство решило иначе. Для поддержки бизнеса было решено продлить отсрочку. В результате сроки внесения денежных средств вновь сместились.

Отчетный период Стандартный срок внесения платежа в 2022 году Дата внесения средств в случае применения льготы Для предприятий с основным видом деятельности,

входящим в перечень № 1 постановления Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 28.05.2024 Апрель 16.05 Май 15.06 Июнь 15.07 Для предприятий с основным видом деятельности,

входящим в перечень № 2 постановления Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 28.05.2024 Июль 15.08 Август 15.09 Сентябрь 17.10

Какие правила действуют для ИП

Если предприниматель выбрал код ОКВЭД, который входит в перечень № 1, ему предоставляли рассрочку по страховым платежам, которые были начислены за 2021 год. Однако во внимание принимали только суммы, взимаемые с доходов, превышающих 300 тыс. руб. Срок действия льготы завершался 3 июля 2023 года.

Однако в последующем было принято решение о пролонгации периода. Для этого было подготовлено новое постановление, продлившее срок действия льготы. Средства необходимо внести до 1 мая 2024 года. Это крайний срок уплаты рассрочки.

Согласно действующим нормативам, предпринимали обязаны перечислять страховые взносы ежемесячно. Средства вносятся равными долями. При этом полный расчет необходимо выполнить до 1 числа месяца, который следует за месяцем, в котором наступает срок уплаты платежей.

Как воспользоваться отсрочкой по страховым взносам

Отсрочка не предоставляется автоматически. Чтобы компания смогла воспользоваться правом на использование льготы, она должна подать соответствующее заявление, направив его в ФНС. Документ оформляют в электронном виде. Чтобы подать заявку, можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика. В этом случае уведомлять налоговую отдельно не придется.

Однако нужно помнить о сроках подачи заявления. Примечательно, что они отличаются для юр. лиц и ИП. Первая категория плательщиков обязана подготовить заявление до 28 апреля 2023 года. Для предпринимателей период пролонгирован. Они могут обратиться в ФНС до 1 июня 2023 года.

Налоговая может самостоятельно уведомить предпринимателей и компании о присутствии права на использование отсрочки. Чтобы соответствующее оповещение поступило, необходимо одновременное выполнение следующих условий:

выбран льготный код ОКВЭД в качестве основного вида деятельности, и он не менялся после 1 апреля 2022;

компания или предприниматель зарегистрировались до 1 апреля 2022;

ранее отсрочка уже использовалась.

Можно ли отказаться от использования отсрочки

Получение рассрочки – право, а не обязанность компании или ИП. Лицо самостоятельно принимает решение об использовании льготы и может не подавать заявление. Целесообразность его направления в ФНС нужно рассчитывать индивидуально. Иногда применение отсрочки может привести к дальнейшим переплатам.

Например, компаниям, которые используют ОСНО, не важно, когда платить. Это связано с тем, что используется метод начисления, не зависящий от времени платежа. Срок его выполнения не повлияет на учет взносов в расходах.

Ситуация меняется, когда используется УСН. В этом случае крайне важен момент фактической уплаты платежа. В этом случае использование отсрочки отразится на расчетах аванса. Организация не сможет учесть в расходах взносы, если они не были выполнены. В результате можно сказать о том, что делать вывод о выгодности применения льготы нужно, учитывая используемую систему налогообложения.

Считайте страховые взносы без ошибок! В облачных версиях программ 1С:Бухгалтерия и 1С:Зарплата и управление персоналом происходит автоматическое начисление и расчеты всех необходимых страховых взносов с доходов сотрудников, которые необходимо уплачивать и отражать в отчетности. Попробуйте 14 дней бесплатно

При расчете страховых взносов учитываются все выплаты и иные вознаграждения по каждому физическому лицу.

Благодаря онлайн доступу к программе, бухгалтер может, даже не находясь в офисе, удаленно выполнить задачи по расчетам взносов, платежам и отчетности.

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: