Электронная отчетность в 2023: кто обязан сдавать отчеты через интернет

Разбираемся, какие документы ФНС, СФР, Росстат и ЦЗН принимают исключительно через Интернет, и как избежать штрафов за нарушение формы отчетности.

Налоговая отчетность: когда ФНС не примет бумажные документы

Полностью на электронный документооборот (ЭДО) с налоговыми органами перешли такие категории субъектов бизнеса:

крупные предприятия с годовым оборотом от 10 млрд рублей;

компании и ИП, у которых среднесписочная численность персонала за прошедший год превышает 100 человек.

Кроме того, отдельные виды отчетности принимаются налоговиками тоже только в электронном виде. Приведем их в таблице ниже.

№ п/п Вид отчета Когда подается в электронной форме 1. Декларация по НДС, в том числе уточненные версии. Всегда, независимо от организационно-правовой формы и количества персонала. По электронке декларацию по НДС подают налогоплательщики на ОСНО, а также спецрежимники, выделяющие НДС в счетах-фактурах, и налоговые агенты. 2. Расчет 6-НДФЛ Если количество сотрудников, получающих доход по трудовому договору или ГПХ, превышает 10 человек. 3. РСВ (расчет по страховым взносам) 4 Персонифицированные сведения о физических лицах (вместо формы СЗВ-М с 2023 года, согласно приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@)

Спецрежимники (субъекты бизнеса на УСН, ЕСХН и т. п.) пока вправе выбрать удобный для себя формат взаимодействия с фискалами: лично, по почте России или через Интернет. Однако общий курс государства взят на цифровизацию документооборота, поэтому в ближайшие годы ожидается полный перевод налогоплательщиков на ЭДО.

Один из наиболее удобных способов представления электронной отчетности в контролирующие органы из 1С – использование сервиса 1С-Отчетность. Автоматическая проверка формы и содержания исключает ошибки. Работая в облачной версии программы 1С:Бухгалтерия с подключенным сервисом 1С-Отчетность подготовить и отправить отчеты бухгалтер может в любое время и из любого местоположения. Поэтому больше нет необходимости задерживаться в офисе в период сдачи отчетности.

Можно ли сдать бухгалтерскую отчетность на бумаге

С 2021 года бухгалтерская отчетность сдается только через Интернет. Режим налогообложения и правовой статус компании при этом значения не имеют.

Полный переход к электронному сообщению с налоговиками обусловлен тем, что традиционный способ предоставления отчетов на бумажном носителе больше не позволяет оперативно формировать Единую общероссийскую информационную базу данных с показателями по всем предприятиям.

При этом закон требует, чтобы сведения бухгалтерии должны были доступны всем заинтересованным лицам: страховым компаниям, банкам, госорганам, контрагентам. Обеспечить сбор и хранение такого большого объема информации могут только электронные ресурсы.

Исключение сделано для предприятий, работающих с государственной тайной, оборонным заказом и прочими секретными сведениями. Эти субъекты предоставляют бухгалтерскую отчетность на бумажных носителях с соответствующим грифом.

Какую отчетность сдают в СФР в электронном виде

До 2023 года компании и ИП сдавали в фонды целый список отчетов, подтверждающих страховое обеспечение сотрудников. Теперь привычные СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3 и 4-ФСС заменил один (объединенный) документ – ЕФС-1.

В территориальный орган СФР он сдается исключительно в электронном виде при численности сотрудников и подрядчиков по ГПХ свыше 10 человек. Если персонала меньше, то отчет можно предоставить лично или по Почте России.

Статистическая отчетность в Росстат – только по электронке

Отчетность в Росстат организации и ИП могут сдать исключительно в электронном виде. На бумажных носителях ведомство не принимает документы уже с 2022 года. Для крупных предприятий это обязательный порядок, а для субъектов малого и микро -бизнеса необходимость возникает только, если они попали в выборку федеральной службы.

Для подачи статистики респондент выбирает один из способов:

через систему сбора отчетности в онлайн-сервисе Росстата;

через оффлайн модуль, который устанавливается локально на персональный компьютер бухгалтера. В нем формируется отчет, подписывается ЭЦП, выгружается и отправляется на электронную почту ведомства;

через Госуслуги;

посредством любого сервиса ЭДО.

С 2023 года изменились бланки статистической отчетности и утверждены новые формы (см. приказы Росстата от 29.07.2022 № 532 и от 30.11.2022 № 872).

Приведем полный список отчетов, которые бизнес должен предоставить в ведомство в электронном виде:

отчет 1-Т «Данные о численности и зарплате работников» (вместо формы П-4, при условии, что средняя численность персонала за 2022 год не превысила 15 человек);

1-Т (условия труда) «Сведения об условиях труда и компенсациях на вредной и опасной работе» – только для организаций, которые перечислены в самом бланке отчета: сельхозпроизводителей, рыбных хозяйств, утилизации отходов;

1-Т (ГС) и 1-Т (МС) «О численности людей и кадровом составе, зарплате, дополнительном образовании» – для гражданских и муниципальных служащих;

1-Т (проф) «Информация о численности работников и потребности в них по профессиональным группам» – если субъект предпринимательства попал в выборку ведомства;

ЗП-образование/культура/наука/соц/здрав – «Сведения о численности работников и их зарплате по категориям персонала» – подается за 1 квартал 2023 года организациями в сферах образования, культуры, науки, социального обслуживания и здравоохранения, соответственно;

П-4 (НЗ) «Информация о неполной занятости и движении работников» – также отчет на 1 квартал 2023 года для новых фирм и для тех организаций, где за 2022 год работало больше 15 человек;

ежемесячный отчет П-4 «О численности и зарплате»;

1-З «Анкета выборочного обследования рабочей силы»;

1-ПР «О забастовке и возобновлении работы» – если в компании была забастовка;

З-Ф «Информация о просроченной задолженности по зарплате» – новая форма, которая прибавилась с февраля 2023 года.

Форму № 7-травматизм и приложение к ней предоставляют только юридические лица, за исключением микропредприятий и тех, кто осуществляет некоторые виды деятельности: образовательную, страховую, финансовую, операции с недвижимостью и проч.

Более подробно о сроках сдачи всех отчетов можно – календаре Росстата.

Кто сдает отчеты в Центр занятости

Работодатели, в штате которых есть хотя бы один сотрудник по трудовому договору, обязаны также предоставлять сведения в Центр занятости. Состав отчетности и порядок подачи зависят от размера организации и формы собственности.

Например, юрлица и ИП сообщают в ЦЗН:

о ликвидации и прекращении деятельности;

о начале процедуры банкротства предприятия;

о сокращении штата сотрудников или численности (приказ Минтруда от 26.01.2022 № 24);

о введении режима простоя, приостановке деятельности (с января 2023 года), применении неполного рабочего дня;

о переходе на дистанционную работу (с 2023 года);

об отпусках без сохранения заработной платы сотрудников (с 2023 года);

о квотировании рабочих мест для инвалидов и создании специально оборудованных рабочих мест;

о приеме в штат гражданина, направленного от ЦЗН (приказ Минтруда от 20.10.2021 № 738н).

Работодатели взаимодействуют с Центром занятости через Единую цифровую платформу, сведения на этом портале размещают:

организации и ИП, среднесписочная численность персонала которых от 25 человек;

ГУП и МУП, учреждения, органы госвласти и местного самоуправления, государственные корпорации с участием в уставном капитале РФ, субъекта РФ или муниципального образования.

Другие категории работодателей, например, ИП с небольшим количеством нанятых сотрудников, отправляют отчеты в бумажном виде или по электронке на платформе «Работа России» (письмо Минтруда от 29.04.2022 № ПГ/09700-4-3).

Если отчетность нулевая, можно ли сдать на бумаге

Правила сдачи нулевой отчетности такие же, как и для предоставления документов с финансово-экономическими, кадровыми и статистическими показателями.

Организации и ИП обязаны отправлять в контролирующие органы «нулевые» отчеты в установленные сроки, не допускать ошибок и неточностей в их содержании. Иначе бизнесу грозят штрафы, даже если деятельность приостановлена, и за предыдущий период не было финансовых операций и начисленных налогов.

Основной формой взаимодействия остается электронная: через операторов ЭДО или сервисы формирования, проверки и сдачи документов. Однако если на предприятии меньше 10 человек (персонала и работников по ГПХ в совокупности), то допустимо предоставить отчеты лично или по Почте России.

Нулевая декларация по НДС подается исключительно в электронном виде, отправка ее на бумажном носителе приравнивается к не предоставлению вовсе, соответственно, влечет для бизнеса ответственность.

Штрафы за непредставление отчетов в электронном виде

Если отчетность не сдавать или отправлять ее не в том формате, который установлен законом, то ФНС вправе заблокировать расчетный счет юрлица или ИП (подп. 1 п. 3 ст. 76 НК).

За непредставление отчетности более 1 года, налоговики принудительно ликвидируют бизнес (ст. 21.1 закона от 08.08. 2001 № 129-ФЗ), а директор не сможет зарегистрировать новую компанию еще в течение трех лет с момента исключения сведений из ЕГРЮЛ.

Помимо этого, предусмотрены штрафы для предприятий и предпринимателей за несоблюдение обязательной электронной формы отчетности (п. 1 ст. 119 НК). Каждый неправильный или несвоевременно сданный отчет повлечет денежное взыскание от 200 до 1000 рублей. Должностные лица несут ответственность наряду с компанией, это 300-500 рублей за каждый случай нарушения.

О штрафах можно не беспокоиться, если подключен сервис автоматической проверки и отправки отчетности в государственные органы. Сервис 1С-Отчетность помогает взаимодействовать с СФР, ФНС, Росстатом, Росалкоголь­регулированием и другими федеральными службами, в привычном интерфейсе программы 1С, но с дополнительной технической поддержкой от специалистов при подключении в «Е-Офис 24». Сервис 1С-Отчетность создан для упрощения работы и экономии времени бухгалтеров. Тестовый период – 30 дней, испытайте сервис бесплатно или получите скидку 50% на первый год при подключении в «Е-Офис 24» .

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