Чек-лист: проверьте эти пункты перед отправкой декларации по НДС – и ее примут

Прежде, чем перейдем к самопроверке, напомним: с 2023 года всю налоговую отчетность нужно сдавать в единый день – до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом (месяцем, кварталом, годом).

То есть декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года вам нужно отправить не позже 25 апреля, за 2 квартал – не позже 25 июля, за 3 квартал – до 25 октября, за 4 квартал – до 25 января 2024 года. Переносов сроков в 2023 году нет.

Что проверить по пунктам перед сдачей отчета по НДС

Причины, по которым налоговая инспекция вправе отказать в приеме отчета по НДС, названы в Административном регламенте из приказа ФНС № ММВ-7-19/343@. На базе этого и составлен наш чек-лист. Вы сможете скачать его в конце статьи, а здесь пройдемся по каждому пункту с пояснениями.

Вы верно определили ИФНС, куда сдавать отчет. По общему правилу декларацию по НДС нужно сдавать в инспекцию, в которой организация или ИП стоят на налоговом учете. Если есть обособленные подразделения (филиалы или представительства), отчет за них направляйте в ИФНС по месту учета головной компании. Отчет, сданный не в ту инспекцию, вернется к вам обратно.

Формат декларации актуален на момент сдачи. Напомним, с отчетности за 1 квартал 2023 года нужно использовать новую форму и формат декларации по НДС. Налоговая служба внесла изменения в бланк приказом от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@.

Декларацию по НДС нужно сдавать строго в электронном виде через оператора ЭДО (ч. 5 ст. 174 НК). Налоговые инспекторы примут отчет только по установленному формату.

Пользователи сервиса 1С-Отчетность могут не волноваться за правильность формата – он обновляется в программе автоматически и соответствует ожиданиям ИФНС.

Отчет подписан электронной подписью директора/ИП. Если бухгалтер ставит свою ЭП по доверенности, то удостоверьтесь, что передали ее в налоговую инспекцию. Для этого есть свой формат уведомления – утвержден приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@. С подписью неуполномоченного лица отчет по НДС не примут.

В выписке ЕГРЮЛ «все чисто» на момент сдачи отчета. Перед сдачей отчетности по НДС убедитесь, что в Реестре содержатся достоверные сведения, у директора отсутствует пометка о дисквалификации, организация значится действующей и не находится в стадии ликвидации по инициативе налоговой. В противном случае отчет не пройдет.

Если обнаружили ошибку в ЕГРЮЛ, подайте в ИФНС заявление в свободной форме. В нем укажите, какие данные просите исправить и почему. Заявителем должен быть директор или ИП. По вашей претензии налоговики должны проверить информацию в Реестре и решить, исправлять ее или нет.

В сервисе 1С-Отчетность вы сможете отправить заявление в ИФНС в пару кликов.

В декларации есть все обязательные реквизиты . Для организации – это полное название или наименование обособленного подразделения, ИНН, номер корректировки декларации и название инспекции, куда подаетесь. Для ИП – обязательно только ФИО. Если какого-то из реквизитов не будет, декларацию не примут. А вот неверный КПП или ОКТМО – не основание для отказа (п. п. 19, 142, 143, 152, 153, 164, 166 Административного регламента ФНС).

Отчет успешно прошел проверку на контрольные соотношения. Актуальные контрольные соотношения для показателей декларации по НДС есть в приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15-/519@. Если какое-то из соотношений не выполняется, приемная программа ИФНС автоматически не пропустит отчет, и он будет считаться не сданным (ч. 4.1 ст. 80 НК)

В сервисе 1С-Отчетность все отчеты проходят автоматическую проверку на контрольные соотношения. Программа проверяет, правильно ли вы рассчитали сумму налога, все ли суммы НДС учтены, исходя из книг покупок и продаж и т.д. Если есть ошибка в показателях, вы об этом тут же узнаете и сможете своевременно исправить. Попробовать один месяц бесплатно

Как действовать, если ИФНС вернула декларацию

Если программа налоговой инспекции найдет ошибки в присланном отчете по НДС, вам придет электронное требование или уведомление. В нем будет просьба дать пояснения и предоставить корректировку, если ошибка действительно есть.

Внимание. Отказ в приеме декларации по НДС может привести к нарушению сроков ее подачи. Это грозит штрафом по статье 119 НК в размере ежемесячных 5% от суммы налога из непредставленной отчетности. Минимальная сумма взыскания – 1000 руб., максимум – 30% от налога.

Чтобы избежать штрафа, действуйте оперативно. Успеете решить вопрос до срока сдачи – сбережете деньги компании.

Что предпринять:

Обязательно ознакомьтесь с уведомлением об отказе, там указана причина. Если причина совпадает с одной из тех, что в чек-листе, необходимо исправить ошибки и сдать отчет заново.

Обжалуйте решение налоговой инспекции об отказе в вышестоящий УФНС и в суд, если в уведомлении указана причина, которой нет в Административном регламенте ФНС (п. п. 1, 2 ст. 138 НК). В нашем чек-листе ее тоже нет.

После того, как приведете отчет в порядок по всем пунктам чек-листа, налоговая инспекция примет его успешно. В этом случае вам пришлют электронное извещение о вводе.

Скачать чек-лист для проверки отчета по НДС перед сдачей

Сервис 1С-Отчетность мгновенно отправит вам СМС о новых запросах ФНС. Подготовить и отправить ответ вы сможете, не выходя из программы.

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