Декларация по НДС

Чек-лист: проверьте эти пункты перед отправкой декларации по НДС – и ее примут

Отправка декларации по НДС в срок – еще не гарантия того, что компания избежит штрафа за опоздание. У налоговиков есть несколько законных оснований отказать в приеме отчета. Собрали их все в чек-листе. Скачайте его тут и перед тем, как сдаваться, убедитесь, что по каждому пункту все в порядке, чтобы успеть исправить.

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Чек-лист: проверьте эти пункты перед отправкой декларации по НДС – и ее примут
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Прежде, чем перейдем к самопроверке, напомним: с 2023 года всю налоговую отчетность нужно сдавать в единый день – до 25 числа месяца, следующего за отчётным периодом (месяцем, кварталом, годом).

То есть декларацию по НДС за 1 квартал 2023 года вам нужно отправить не позже 25 апреля, за 2 квартал – не позже 25 июля, за 3 квартал – до 25 октября, за 4 квартал – до 25 января 2024 года. Переносов сроков в 2023 году нет.

Что проверить по пунктам перед сдачей отчета по НДС

Причины, по которым налоговая инспекция вправе отказать в приеме отчета по НДС, названы в Административном регламенте из приказа ФНС № ММВ-7-19/343@. На базе этого и составлен наш чек-лист. Вы сможете скачать его в конце статьи, а здесь пройдемся по каждому пункту с пояснениями.

  • Вы верно определили ИФНС, куда сдавать отчет. По общему правилу декларацию по НДС нужно сдавать в инспекцию, в которой организация или ИП стоят на налоговом учете. Если есть обособленные подразделения (филиалы или представительства), отчет за них направляйте в ИФНС по месту учета головной компании. Отчет, сданный не в ту инспекцию, вернется к вам обратно.

  • Формат декларации актуален на момент сдачи. Напомним, с отчетности за 1 квартал 2023 года нужно использовать новую форму и формат декларации по НДС. Налоговая служба внесла изменения в бланк приказом от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191@.

Декларацию по НДС нужно сдавать строго в электронном виде через оператора ЭДО (ч. 5 ст. 174 НК). Налоговые инспекторы примут отчет только по установленному формату.

Пользователи сервиса 1С-Отчетность могут не волноваться за правильность формата – он обновляется в программе автоматически и соответствует ожиданиям ИФНС.

  • Отчет подписан электронной подписью директора/ИП. Если бухгалтер ставит свою ЭП по доверенности, то удостоверьтесь, что передали ее в налоговую инспекцию. Для этого есть свой формат уведомления – утвержден приказом ФНС от 30.04.2021 № ЕД-7-26/445@. С подписью неуполномоченного лица отчет по НДС не примут.

  • В выписке ЕГРЮЛ «все чисто» на момент сдачи отчета. Перед сдачей отчетности по НДС убедитесь, что в Реестре содержатся достоверные сведения, у директора отсутствует пометка о дисквалификации, организация значится действующей и не находится в стадии ликвидации по инициативе налоговой. В противном случае отчет не пройдет.

Если обнаружили ошибку в ЕГРЮЛ, подайте в ИФНС заявление в свободной форме. В нем укажите, какие данные просите исправить и почему. Заявителем должен быть директор или ИП. По вашей претензии налоговики должны проверить информацию в Реестре и решить, исправлять ее или нет.

В сервисе 1С-Отчетность вы сможете отправить заявление в ИФНС в пару кликов.

  • В декларации есть все обязательные реквизиты. Для организации – это полное название или наименование обособленного подразделения, ИНН, номер корректировки декларации и название инспекции, куда подаетесь. Для ИП – обязательно только ФИО. Если какого-то из реквизитов не будет, декларацию не примут. А вот неверный КПП или ОКТМО – не основание для отказа (п. п. 19, 142, 143, 152, 153, 164, 166 Административного регламента ФНС).

  • Отчет успешно прошел проверку на контрольные соотношения. Актуальные контрольные соотношения для показателей декларации по НДС есть в приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15-/519@. Если какое-то из соотношений не выполняется, приемная программа ИФНС автоматически не пропустит отчет, и он будет считаться не сданным (ч. 4.1 ст. 80 НК)

В сервисе 1С-Отчетность все отчеты проходят автоматическую проверку на контрольные соотношения. Программа проверяет, правильно ли вы рассчитали сумму налога, все ли суммы НДС учтены, исходя из книг покупок и продаж и т.д. Если есть ошибка в показателях, вы об этом тут же узнаете и сможете своевременно исправить.

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Как действовать, если ИФНС вернула декларацию

Если программа налоговой инспекции найдет ошибки в присланном отчете по НДС, вам придет электронное требование или уведомление. В нем будет просьба дать пояснения и предоставить корректировку, если ошибка действительно есть.

Внимание. Отказ в приеме декларации по НДС может привести к нарушению сроков ее подачи. Это грозит штрафом по статье 119 НК в размере ежемесячных 5% от суммы налога из непредставленной отчетности. Минимальная сумма взыскания – 1000 руб., максимум – 30% от налога.

Чтобы избежать штрафа, действуйте оперативно. Успеете решить вопрос до срока сдачи – сбережете деньги компании.

Что предпринять:

  • Обязательно ознакомьтесь с уведомлением об отказе, там указана причина. Если причина совпадает с одной из тех, что в чек-листе, необходимо исправить ошибки и сдать отчет заново.

  • Обжалуйте решение налоговой инспекции об отказе в вышестоящий УФНС и в суд, если в уведомлении указана причина, которой нет в Административном регламенте ФНС (п. п. 1, 2 ст. 138 НК). В нашем чек-листе ее тоже нет.

После того, как приведете отчет в порядок по всем пунктам чек-листа, налоговая инспекция примет его успешно. В этом случае вам пришлют электронное извещение о вводе.

Скачать чек-лист для проверки отчета по НДС перед сдачей

Сервис 1С-Отчетность мгновенно отправит вам СМС о новых запросах ФНС. Подготовить и отправить ответ вы сможете, не выходя из программы.

Работая в облачной версии программы 1С:Бухгалтерия с подключенным сервисом 1С-Отчетность, благодаря удаленному онлайн доступу, бухгалтер может оперативно подготовить и отправить отчеты в любое время. Поэтому больше нет необходимости задерживаться в офисе в период сдачи и проверки отчетности.

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Чек-лист: проверьте эти пункты перед отправкой декларации по НДС – и ее примут

Отправка декларации по НДС в срок – еще не гарантия того, что компания избежит штрафа за опоздание. У налоговиков есть несколько законных оснований отказать в приеме отчета. Собрали их все в чек-листе. Скачайте его тут и перед тем, как сдаваться, убедитесь, что по каждому пункту все в порядке, чтобы успеть исправить.

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