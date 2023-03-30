Как в 1С:Бухгалтерия выполнить экспресс-проверку состояния бухгалтерского учета

От корректности ведения бухгалтерского учета зависит достоверность данных в отчетности. Поэтому важно контролировать его состояние по окончании каждого месяца, но не реже, чем раз в квартал. Чем чаще проводить экспресс-анализ, тем меньше ошибок будет накапливаться.

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Как в 1С:Бухгалтерия выполнить экспресс-проверку состояния бухгалтерского учета
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как провести экспресс-проверку

Для тех, кто применяет для учета программу «1С:Бухгалтерия» доступна специальная функция, которая находятся во вкладке «Отчеты».

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Здесь имеется подраздел «Анализ учета» и первым пунктом стоит «Экспресс-проверка». Программа предлагает несколько вариантов проведения экспресс-анализа:

  • проверить учетную политику;

  • проанализировать состояние бухгалтерского учета;

  • проверить ведение кассовых операций;

  • еще два пункта касаются проверки ведения учета по НДС (Книг покупок и продаж).

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Поставив галочку в клетке с «Анализом бухгалтерского учета», вы получите на экране сведения об ошибках. Не забудьте нажать кнопку «выполнить проверку.

При обнаружении ошибок программа выдаст на экран сообщение об их количестве.

Чтобы понять, какие именно ошибки присутствуют в учете, достаточно нажать на «+», находящийся по левую сторону экрана.

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На экран выйдет перечень возможных ошибок. Красным цветом будет выделена ошибка, выявленная в данной информационной базе.

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Снова жмем на «+», находящийся слева от строки, где имеются ошибки. Выйдет перечень несоответствий, которые нужно устранить.

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В нашем примере программа нашла ошибку в несоответствии дебетовых и кредитовых остатков правилам ведения бухгалтерского учета. Что это значит? Пояснение дается первой строкой. В ходе проверки обнаружено некорректное отражение остатков по счету.

В строке «Результат проверки» дается уточнение, что по дебетовым счетам имеется отрицательное сальдо. Ниже указываются возможные причины. В нашем случае «списание большей суммы».

Далее дается рекомендация открыть карточку счета, на котором обнаружена ошибка. В строке снова нажимаем «+» и открываем детальную информацию об ошибках.

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Программа выдает детальный отчет.

В приведенном примере обнаружены отрицательные остатки по счетам 50 и 51. Это – активные счета, на них должен быть дебетовый остаток.

Как исправить ошибки

Снова заходим в закладку «Отчеты» и поочередно формируем карточки 50 и 51 счета. Исправляем ошибку по 51 счету.

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Для этого нужно создать приходный документ или удалить тот, который создает отрицательное сальдо. Какой вариант выбрать, зависит от факта хозяйственной операции. Если был приход, значит, его нужно задокументировать. Если ошибочно внесен расходный документ, то удалить.

По аналогии исправляется ошибка по 50 счету.

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Как в 1С:Бухгалтерия выполнить экспресс-проверку состояния бухгалтерского учета

От корректности ведения бухгалтерского учета зависит достоверность данных в отчетности. Поэтому важно контролировать его состояние по окончании каждого месяца, но не реже, чем раз в квартал. Чем чаще проводить экспресс-анализ, тем меньше ошибок будет накапливаться.

Как в 1С:Бухгалтерия выполнить экспресс-проверку состояния бухгалтерского учета

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