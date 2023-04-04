Укрощаем первичку: как с помощью мобильного приложения быстро распознавать документы в 1С

Появление новых умных сервисов делает жизнь бухгалтера проще, позволяя ему избавиться от монотонных и скучных задач. К примеру, сервис распознавания первичных документов от 1С существенно сократит время при большом документообороте.

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Укрощаем первичку: как с помощью мобильного приложения быстро распознавать документы в 1С
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В одной из прошлых статей мы уже рассказали о том, как подключить и пользоваться сервисом с компьютера. Сегодня речь пойдет о мобильном приложении. Мы рекомендуем установить на телефон приложение, так как в ряде случаев оно сподручнее.

Приложение позволит:

  • Распознавать документы с камеры телефона и напрямую отправлять их в программу 1С.

  • Работать с первичкой даже если поблизости нет сканера (особенно удобно для тех, кто работает удаленно).

  • Обрабатывать фотографии и сканы документов, работать с файлами PDF, Excel, Word и архивами.

В этой статье расскажем о том, как приступить к работе с приложением.

Не забудьте сохранить материал, чтобы инструкция всегда была под рукой.

С чего начать работу

Перед покупкой вы можете попробовать сервис бесплатно, чтобы понять все его преимущества. Для того, чтобы начать работу с приложением, нужно соблюсти всего три пункта:

  1. Иметь стабильный доступ в интернет.

  2. Подключить интернет-поддержку в 1С.

  3. Пользователи, которые ранее не подключали сервис, могут оставить заявку здесь, чтобы бесплатно распознать первые 250 страниц документов!

Инструкция по работе с приложением

Мы подготовили для вас пошаговое руководство, с помощью которого вы сможете установить приложение и приступить к обработке документов.

  1. В первую очередь, необходимо подключить сервис к программе «1С:Бухгалтерия предприятия». Если вы этого еще не сделали, то инструкцию можно найти здесь. Если вы уже подключены, то сразу переходите ко второму пункту 🙂

  2. Далее необходимо найти и установить приложение.
    Сделать это вы можете двумя способами:

    1. найти через поиск по названию «1С:Сканер документов» (приложение доступно в Google Play и App Store);

      1 SCREEN~4 1.png

    2. отсканировать QR-код

      2 app store.png

  3. После установки запустите приложение и откройте доступ к файлам.

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4. Теперь вам нужно войти в систему. На этом моменте необходимо вернуться к программе 1С, найти форму «Распознавание документов» и нажать кнопку:

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Для добавления мобильного пользователя нажимаем кнопку «Добавить», вводим его название и привязываем к ответственному сотруднику в базе.

5. Пришло время авторизоваться в мобильном приложении. Сделать это можно двумя путями:

  • ввести ключ пользователя;

  • отсканировать QR-код.

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Ключ пользователя и код вы найдете в окне «Мобильные приложения». Не забудьте нажать кнопку «Записать и закрыть», чтобы данные сохранились.

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В том же окне вы найдете подключенных сотрудников. Также вы можете использовать кнопку «Отключить» , если необходимо отключить пользователя от сервиса.

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6. Если подключение прошло успешно, то на экране приложения вы увидите вот такое окно.

SC4008~1 .png

Выбираем файл или фото, нажимаем на кнопку «Распознать файл».

SC86DE~1 2.png

Ждём, пока файл будет распознан и загружен.

SCA539~1.PNG

7. После загрузки файлов в программе «1С:Бухгалтерия предприятия» в окне «Распознавание документов» появятся загруженные файлы из мобильного приложения.

3253A5~1.PNG

8. Теперь остается только проверить правильность отсканированных данных и внести необходимые изменения.

Без ошибок 2.png

Избавьтесь от ручного ввода первички

Теперь вы знаете, как начать работу с мобильным приложением «1С:Распознавание первичных документов». Если у вас остались вопросы, то вы всегда можете обратиться к специалистам e-office24.ru за помощью.

Пользователям, которые ранее не подключали сервис:1С:Распознавание первичных документов можно подключить в «Е‑Офис 24» и попробовать распознавание 250 страниц на год бесплатно. Обращайтесь!

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