Уточненная декларация: как избежать штрафов в 2023 году

Какие ошибки обязательно исправлять уточненкой

Не каждая ошибка в налоговом отчете грозит штрафами. Есть определенные случаи, когда подавать уточняющую декларацию обязательно не зависимо от того, сколько времени прошло с даты первичного отчета. В остальных ситуациях бухгалтер сам решает, уточнять данные или нет.

Обязательно сдавать уточненку, если:

Ошибка привела к занижению налогооблагаемой базы и бюджет недополучит деньги.

Организация на УСН продала основное средство до истечения срока, который предусмотрен п. 3 ст. 346.16 НК.

В остальных случаях налогоплательщикимеет право исправить данные отправленной декларации, но не обязан. Например, если налогооблагаемая база была завышена, а не занижена.

Чтобы вам было проще распознать опасные ошибки в отчетности, в таблице ниже – распространенные виды ошибок и подсказки, как действовать.

Вид Суть ошибки Сдавать ли уточненку Арифметические Неправильно посчитаны суммы, например, доходов или расходов. Это самая серьезная ошибка. Обязательно, если была занижена налогооблагаемая база. При завышенной базе можно, но необязательно (см. в статье дальше) Орфографические Ошибки в название организации или в ФИО сотрудника. Самая незначительная ошибка. Необязательно Опечатки в данных, не влияющих на базу Неверно указан период, за который подана декларация, или дата. Ошибка в кодах организации: ОГРН, ИНН, ОКТМО и пр. Обязанности подавать уточненку нет, но ошибочный период лучше исправить. Иначе налоговики сочтут, что вы не сдали отчет и оштрафуют. Ошибки по форме Нарушен порядок заполнения декларации или не хватает какого-то листа В таком случае приемная программа ФНС попросту не пропустит ваш отчет, если будут нарушены контрольные соотношения и не доберется обязательных для заполнения листов

Таблица. Ошибки в декларациях: уточнять или нет

Как правильно составить уточненную декларацию

Чтобы не допустить ошибок повторно и сдать уточненку с первого раза, придерживайтесь трех основных правил:

Форма . Для уточненки используйте ту же форму, по которой сдавали первичную декларацию. Например, вы только сейчас обнаружили ошибку в декларации 2021 года. С тех пор форма отчета изменилась. Несмотря на изменения, уточненку заполняйте по форме, которая действовала в 2021 году, когда сдавали первичную декларацию.

Коды . На титульном листе при первичном уточнении декларации номер корректировки надо поставить «1», если второй раз меняете данные – «2», и т. д.

Порядок заполнения. Форму заполняйте полностью. Там, где была ошибка, данные поменяйте, а остальные оставьте прежними.

Совет. Чтобы налоговики быстрее разобрались с вашей уточненной декларацией, можно приложить к ней сопроводительное письмо. В письме укажите, за какой период корректируете декларацию, какие значения меняете и почему. Возможно, вашего объяснения им будет достаточно, чтобы не инициировать проверку (это одно из возможных последствий уточненки, о которых будем говорить дальше в статье).

В какой срок важно успеть

Иногда срок сдачи уточненки имеет значение, чтобы инспекторы не начислили штрафы. Все зависит от вида ошибки, кто ее обнаружил – вы или инспекция, и какой период уточняете.

Допустим, вы первым нашли ошибку в сданном отчете. Если она приводит к занижению налоговой базы, то лучше подать уточненку чем быстрее, тем лучше. Так вы опередите налоговиков и не возникнет риска начисления пеней и штрафов. Когда же вопроса о недоимке не возникает, большой срочности нет.

Другая ситуация, если вы хотите вернуть переплату. Это возможно сделать только за последниетри года. Вернуть переплату, например, пятилетней давности не получится. Будьте готовы, что налоговая может организовать проверкупо факту снижения суммы налога. У вас запросят подтверждающие документы, на основание которых возникла переплата.

Если вы уверены, что все документы в порядке и сумма переплаты большая, то смело подавайте уточненку. В иных случаях сначала приведите документацию в порядок или вообще ничего не подавайте, если не готовы к проверке.

Самый строгий срок подачи уточненки будет, если ошибку в декларации найдут налоговики в ходе камералки. В этом случае пришлют требование. С момента его получения у вас есть пять дней, чтобы отправить им уточненную декларацию.

Автоматизируйте все процессы бухгалтерского учета и отчетности в облачной программе 1С:Бухгалтерия вместе с сервисом 1С-Отчетность.

Программу 1С можно взять в аренду в «Е-офис 24». Вы получите круглосуточную техническую поддержку, доступ к ИТС и обновлениям 1С, консультации специалистов 1С, помощь специалистов при отправке отчетности. Ведите учет без ошибок и своевременно сдавайте отчетность из любой точки мира. Попробуйте бесплатно оптимальное решение для бухгалтера: Облачная 1С:Бухгалтерия + сервис 1С-Отчетность

Что будет, если сдать уточненку: изменения 2023 года

Последствия уточнений зависят от того, когда их подали, и была ли недоимка. Рассмотрим все возможные ситуации.

Уточненку сдали в рамках срока сдачи первичной декларации

Здесь вообще никаких проблем не будет – сроком подачи декларации будет считаться дата подачи уточненки. Сроки вы не нарушили, потом негативных последствий никаких нет.

Срок для декларации прошел, но срок уплаты налога еще не наступил

Если ошибку вы обнаружили сами, а не налоговая при проверке, то в этом случае штрафов тоже никаких не будет. Главное, что вы уточнили данные. Дальше важно вовремя и правильно заплатить налог.

Все сроки прошли, а при уточнении образовалась недоимка

Раньше, до 2023 года при обнаружении ошибки в данной ситуации необходимо было сначала оплатить сумму недоимки и пени, и только после этого отправлять в ИФНС уточненную декларацию. При неоплате этих сумм грозил штраф.

С1 января 2023 года, ситуация изменилась в лучшую сторону. Теперь уточненка – одно из оснований для формирования сальдо на едином налоговом счете (ЕНС). Если оно положительное и вы отправили корректировку из-за занижения базы, то налоговая сама спишет деньги со счета при условии, что их там достаточно. Сначала списываются недоимки, потом текущие платежи и в последнюю очередь пени (п. 8 ст. 45 НК).

Во избежание штрафов для начала советуем посчитать сумму недоимки в бюджет, а также сумму пеней. После этого проверить сальдо ЕНС. Если денег точно хватает, уточненку можете смело отправлять. Далее при необходимости внесите дополнительные средства на свой ЕНС на оплату текущих налоговых обязательств.

Сумму недоплаты в бюджет выявила налоговая в ходе проверки

В этом случае вместе с недоимкой и пенями придется заплатить штраф в размере 20% от суммы неуплаты (ст. 122 НК).

Способы отправки уточненки

Уточненную декларацию нужно передавать в налоговую таким же способом, как и первичную:

с помощью ТКС;

через личный кабинет налогоплательщика;

лично на бумажном носителе;

по почте.

Конечно же, лучше всего сдавать отчеты онлайн и не тратить время на дорогу в ИФНС. В этом поможет «Е-офис 24». Мы подключим вас к сервису 1С-Отчетность – и вы сможете взаимодействовать с контролирующими органами не выходя из программы 1С. Попробовать один месяц бесплатно

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: