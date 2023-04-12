Внесены изменения при расчете больничных с 3 апреля 2023

Новый закон № 98-ФЗ, касающийся этих корректировок, начал действовать с 03.04.2023.

Указанный нормативный акт вносит изменения в № 125-ФЗ от 1998 «Об обязательном соцстраховании при несчастных случаях и профзаболеваниях» и в № 255-ФЗ от 2006 «Об обязательном соцстраховании временно нетрудоспособных и в связи с материнством».

Поправки также коснулись расчета больничных для работников и лиц, призванных на службу в период мобилизации. Расчет пособий по материнству остался прежним.

Новые правила расчета выплат по нетрудоспособности

Суммы по больничному листу рассчитываются исходя из среднего заработка сотрудника за два года, предшествующих нетрудоспособности. В этой части № 98-ФЗ не внес изменений, но с 3 апреля текущего года величина среднего заработка при нетрудоспособности рассчитывается аналогично пособиям по беременности и материнству.

Используется установленная ежегодными постановлениями Правительства таблица и формула расчета из ст. 14 ч. 3.3. ФЗ-255.

Таблица. Предельная величина для расчета страховых взносов

Год Сумма (ПФР и ФСС объединены с 01.01.2023 в СФР) 2023 1 917 000 Сумма в ПФР Сумма в ФСС 2022 1 565 000 1 032 000 2021 1 465 000 966 000 2020 1 292 000 912 000 2019 1 150 000 865 000

Основная суть изменений – вне зависимости от категории работника средняя дневная зарплата для целей расчета пособия не должна превышать указанные в таблице двухлетние размеры взносов в страховые фонды, поделенные на 730 (количество дней в двух годах).

Пример:

В 2023 потолок выплат по нетрудоспособности составляет (1 032 000 + 966 000)/730 = 2 734,99 рубля в день.

Если фактическая ежедневная средняя зарплата будет выше этого значения, то необходимо применить указанную максимальную сумму. Поправки, по всей видимости, введены для регулирования суммы пособия по больничному для случаев, если сотрудник мобилизован на военную службу, а трудовой договор или государственный контракт с ним приостановлен.

Эти правила вступили в силу с 7 октября 2022. Согласно правилам, при расчете из 730 дней до № 98-ФЗ вычитался период службы, а значит пособие становится больше из-за меньшего знаменателя в формуле расчет.

Теперь бухгалтерам при расчете больничных необходимо будет выполнять дополнительную операцию: сравнивать фактический среднедневной заработок с максимальным.

Работы прибавится, но если предприятие ведет учет в облачной программе «1С:Бухгалтерия» с функционалом по начислению зарплаты, то это действие можно автоматизировать и сэкономить время.

Примеры расчетов больничных

Рассмотрим примеры до нововведений в № 255-ФЗ и после публикации № 98-ФЗ.

1. Расчет пособия по нетрудоспособности до изменений

Медучреждение направило электронный больничный лист работника в СФР, где прописана нетрудоспособность в течение семи дней в феврале 2023 года. С октября 2022 трудовой договор с ним был приостановлен на 60 дней из-за мобилизации на военную службу.

Суммарная заработная плата сотрудника за 2021 года составила 1 300 000 рублей, а в 2022 – 1 400 000 рублей. Общая зарплата за два года – 2 700 000 рублей

Предельная сумма расчетного заработка по ч. 3.2 ст. 14 закона № 255-ФЗ не должна превышать предельный размер по страховым взносам, то есть 1 998 000 рублей.

В данном случае средняя дневная зарплата для целей пособия составит 1 998 000/(730 – 60) = 2 982,09 рублей.

При стаже более восьми лет выплачивается 100% пособия или 2 982,09×7 = 20 874,63 рубля.

2. Пример расчета пособия с 03.04.2023 после публикации № 98-ФЗ

После поправок в ч. 3.3. ст.14 № 255-ФЗ и внесения в этот раздел строк о листах нетрудоспособности нужно в рассчитанный в первом примере заработок сравнивать с максимальным потолком без вычетов периодов военной службы.

2 982,09 > 2 736,99 рублей.

Таким образом, с целью расчета за основу берется сумма, установленная поправкой в закон или 2 736,99 рублей.

Пособие за семь дней составит (2 736,99 руб. х 7) = 19 158,93 рублей.

Комментарий СФР: в письме от 09.03.2023 № 14-20/35261 Соцфонд уведомил, что нетрудоспособность, возникшая до 3 апреля текущего года, оплачивается по прежним правилам.

Итог

Закон № 98-ФЗ ввел единые правила расчетов пособий по всем видам нетрудоспособности, унифицировав правила в ч. 3.3. ст. 14 № 255-ФЗ. Средняя зарплата определяется на базе два предыдущих лет, но не более предельного размера по страховым взносам.

После внесения изменений, работники, у которых в предыдущие два года приостанавливалось действие трудового договора, почувствуют разницу в оплате больничных листов, а у бухгалтеров дел станет больше. При начислении зарплаты за апрель, когда в работе будут больничные, начавшиеся до 3 апреля и после, им надо быть особенно внимательными, чтобы не допустить переплаты.

Ошибок легко избежать, если начислять больничные в «1С:Бухгалтерия» и настроить программу так, чтобы она автоматически определяла, какой алгоритм расчета использовать для конкретного случая. В облачной версии «1С:Бухгалтерия» всегда доступны свежие обновления с учетом изменений по российским нормативным актам, что делает работу бухгалтера практически безошибочной при расчете пособий по больничным листам.

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