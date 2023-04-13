Нюансы заполнения новых строк в расчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2023 года

О каких подводных камнях следует знать при заполнении отчета?

Первый раздел 6-НДФЛ

В этом году форма отчета, утвержденная приказом ФНС от 15.10.2020, поменялась. В первый раздел добавлены строки для указания сведений об оплате НДФЛ по срокам.

Так как датой удержания НДФЛ является дата выплаты дохода, то налог, удержанный после 23 марта, в отчете за 1 кв. 2023 года не фигурирует.

Строки 021, 022, 023 заполняются в зависимости от того, в каком периоде удержан налог. Удержание с 1 по 22 января – заполняется в строке 021, с 23 января по 22 февраля отражается в строке 022, с 23 февраля по 22 марта по строке 023. Строка 024 заполняется в 4 квартале. Данные в первом разделе отображаются за текущий квартал. Так, за первый квартал отобразятся данные за период с 1 января по 22 марта 2023.

Второй раздел 6-НДФЛ

Во втором разделе отображаются начисленные и фактически полученные суммы дохода, исчисленный и удержанный налог, суммы вычетов.

Строка 110

Согласно письму ФНС от 06.03.2023, по этой строке отражается сумма начисленного и фактически полученного дохода нарастающим итогом с начала года. Так, за первый квартал в эту строку включены доходы всех сотрудников, в том числе принятым по договорам ГПХ, начисленные дивиденды.

Для контроля и правильности отражения сумм по стр. 110 нужно открыть в программе 1С:Бухгалтерия оборотно-сальдовую ведомость по счету 70 «Расчеты по оплате труда» и взять сумму доходов отраженных по кредиту счета, начисленных и выплаченных за период с 1 января по 31 марта. В нее включены все начисления работникам – больничные, премии, материальная помощь, по договорам и др. Если выплачивались дивиденды, то эту сумму тоже надо включить в стр. 110.

В 110 строку не включаются доходы, которые на момент сдачи отчета не выплачены. Так, если зарплата за март выплачивается 5 апреля, то в расчете 6-НДФЛ она отразится при сдаче отчета за 6 месяцев. Зарплата за декабрь оплаченная в январе 2023 также попадет в расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

При заполнении расчета, возникает масса вопросов – включается ли в стр. 110 сумма начисленной зарплаты за март. В письме ФНС № ЗГ-3-11/3160@ от 06.03.2023 четко написано, что в стр. 110 отражается сумма начисленного и фактически полученного дохода.

Строка 140

Аналогично строке 110 раздела, по стр. 140 нарастающим итогом отражается исчисленный НДФЛ. Сумма по строке считается автоматически, для этого необходимо указать сумму вычетов по строке 130 и сумму начисленного дохода по строке 110.

Для проверки суммы исчисленного НДФЛ нужно сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету 68.01.1 за период с января по март в программе 1С:Бухгалтерия, проверить сумму по кредиту счета. При этом НДФЛ с невыплаченных доходов за март во внимание не берется. Кредит 68.01.1 счета должен совпадать с суммой по стр. 140 расчета 6-НДФЛ.

НДФЛ, удержанный с зарплаты за март в апреле, будет отображен в отчете за полугодие.

Если работникам выплачивались доходы, облагаемые по разным ставкам, то разделов 2 будет несколько. А именно столько, сколько ставок применялось при обложении доходов.

Строка 160

В строке 160 отражается налог на доходы, удержанный с 1 января по 31 марта, не зависимо от того, когда выплачена зарплата за март – в марте или апреле. Не всегда сумма по стр. 160 совпадает с суммой по стр. 020 первого раздела.

Например, зарплата за март выплачена 31 марта. Данные о НДФЛ отобразятся в строке 140 «Налог исчисленный» и строке 160 «Налог удержанный». А вот в первый раздел первого квартала они уже не попадут, отразятся в отчете за полугодие.

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