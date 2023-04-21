Уведомление ИФНС об НДФЛ и страховых платежах в СФР

Организации и ИП в 2023 году могут передавать сведения о направлениях переводов НДФЛ в качестве агента и страховых взносов на ВНиМ, ОМС и ОПС в качестве налогоплательщика на ЕНС одним из двух путей:

подавать в ИФНС специальные формы уведомлений о рассчитанных суммах НДФЛ и страховых платежей за отчетный период с уплатой ЕНП;

указывать назначение перевода денежных средств в платежных поручениях путем указания кодов бюджетной классификации (КБК).

Разъяснения по уплате НДФЛ и страховых взносов даны в письме ФНС от 22 марта 2023 с небольшими исправлениями и дополнениями от ФНС 24 марта 2023 года. Учтены самые частые вопросы от плательщиков, рассмотрены особенности заполнения, учтены распространенные ошибки.

Заполнение уведомления

Информирование налоговой инспекции о размерах рассчитанных налогов необходимо для формирования совокупных обязательств перед ЕНС, то есть бюджетом. Кроме того, инспекторы смогут на основе уведомлений распределить перечисляемые суммы в рамках ЕНП. Информация передается по месту регистрации налогоплательщика в ИФНС через ТКС или личный кабинет налогоплательщика с закреплением электронной подписью.

При численности сотрудников менее 100 человек допускается использование бумажных носителей. Датой отправки считается отметка оператора ТКС, штамп инспектора на бумажном документе или число отправки заказного письма с уведомлением.

Уведомления подаются до предоставления налоговой декларации за отчетный период или в тех случаях, когда она вовсе не предоставляется. Плательщик также обязан прислать уведомление по НДФЛ до крайнего срока уплаты платежей по этому налогу (28 число каждого месяца). Последняя дата подачи уведомления – 25 число каждого месяца. Сроки подачи установлены новым 9 пунктом ст. 58 НК.

В уведомлении необходимо также указать размер удержанного НДФЛ по 22 число текущего месяца начиная с 23 числа прошлого месяца. Таким образом, у бухгалтера всего 2-3 дня для полноценного составления уведомления, поэтому, если работаете в программе 1С, лучше подключить и использовать сервис «1С:Отчетность».

Уведомление содержит реквизиты налогоплательщика и другие сведения:

КПП головного офиса или филиала (обособленного подразделения);

код месторасположения хозяйствующего субъекта в разрезе муниципальных образований (ОКТМО);

код бюджетной классификации (КБК) по НДФЛ и страховым взносам по разным категориям плательщиков;

сумма исчисленных налогов в разрезе КБК;

указание налогового (отчетного) периода – месяц, квартал, год.

Плательщик не обязан дублировать сведения и подавать уведомление, если декларация за отчетный период по НДФЛ или страховым платежам уже была представлена ранее 25 числа. Поданное с опозданием уведомление может повлечь начисление пени, а деньги могут быть неправильно распределены по бюджетам. В случае обнаружения неточности организация имеет право исправить ее и направить уведомления заново.

Заполнение платежного поручения вместо уведомления

Если юридическое лицо или ИП приняло решение переводить в бюджет страховые взносы и удержанный НДФЛ с указанием в платежных поручениях КБК, то нужно ознакомиться с мартовскими письмами, указанными выше. На практике при заполнении платежки на сумму исчисленных страховых платежей или НДФЛ в 101 поле поручения ставится число «02» в качестве статуса плательщика.

Также прописывается следующая информация в платежном поручении:

в строке 102 указывается КПП филиала, обособленного подразделения или головного офиса, в зависимости от того, кто исчисляет налоги и сборы и уплачивает их в бюджет;

в строке 104 пишется код бюджетной классификации (КБК), который соответствует определенному налогу или сбору (перечень);

в строке 105 указывается код муниципального образования, где территориально находится плательщик (ОКТМО);

в строке 107 пишется код, обозначающий налоговый период или срок уплаты, утвержденный приказом ФНС от 22 ноября 2022;

получатель средств для плательщиков из всех регионов России – это УФК по Тульской области, чьи реквизиты указываются в платежном поручении.

Минфин в лице ФНС решил агрегировать не только все платежи в единый, но и сделать общим место направления переводов. Выбор Тульской области был объяснен ФНС несколькими причинами.

Во-первых, ранее в некоторых регионах наблюдалось неразбериха с невыясненными платежами , когда «зависали» миллиарды рублей, а организации платили из-за этого штрафы и пени.

Во-вторых, ФНС внедрило цифровые технологии аккумулирования и распределения денег , поэтому из одного центра проще контролировать финансовые потоки.

В-третьих, для налогоплательщиков на порядки снизился риск блокировки счета из-за неразберихи в платежах.

В-четвертых, теперь формируется меньше платежек для исполнения обязательств перед бюджетом.

Важно, что в 2023 году использовать платежные поручения в качестве извещения ИФНС о направлениях платежа допускается в случае, если ранее налогоплательщик не предоставлял уведомления о рассчитанных суммах налога за отчетный период. Это правило закреплено в п. 14 ст. 4 № 263-ФЗ от 14 июля 2022.

Часть бухгалтеров предпочитают информировать налоговую инспекцию с помощью платежек, другим удобнее отправлять уведомления. Многое зависит от специфики платежей хозяйствующего субъекта, в данном случае – выплаты зарплаты, с которой удерживается НДФЛ и начисляются страховые платежи.

Итог

С начала 2023 года предприятия и ИП обязаны уведомлять ИФНС о суммах удержанного НДФЛ и начисленных страховых платежах. ФНС установила две формы информирования сотрудников инспекции: с помощью платежных поручений и специальных уведомлений. Важно соблюдать сроки и не допускать ошибок при заполнении.

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