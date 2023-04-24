Как установить или поменять пароль при входе в программе 1С

Если в программе 1С есть профили нескольких пользователей, то при открытии программы всплывает окно, где требуется выбрать пользователя и указать пароль.

Пароль необязательно устанавливать, но тогда любой человек имеющий доступ к базе сможет беспрепятственно войти в неё и управлять данными в соответствии с выданными этому пользователю правами.

Чтобы этого не произошло лучше устанавливать персональные пароли для каждого пользователя, обычно управлять ими может только администратор, но при необходимости в настройках можно включить возможность изменения пароля самим пользователем.

Есть три способа смены пароля:

через 1С;

через конфигуратор;

самим пользователем.

Ниже рассмотрим каждый из вариантов более подробно.

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Установка пароля в пользовательском режиме через 1С.

Нужно перейти в раздел «Администрирование» → «Настройки программы» → «Настройки пользователей и прав».

Затем раскрываем раздел «Пользователи» и переходим по гиперссылке.

Здесь можно создать пользователя и пароль для него или задать пароль для уже существующего. Добавим пользователя и установим для него пароль.

В карточке пользователя вводим его полное имя. Ниже в списке «Физические лица» можно выбрать пользователя из перечня заведенных в 1С лиц.

Ставим галочку «Вход в программу разрешен», иначе пользователь не сможет войти в нее. Если же пользователь только один, то галочку можно не ставить, так как программа не запросит никакой информации и запустится автоматически.

Поле «Имя» заполнится автоматически и будет отображаться в строке «Пользователь» при входе в программу, при необходимости его можно изменить.

После этого нажимаем кнопку «Установить пароль». Если слева от нее есть надпись «Пустой пароль», то пароль для этого пользователя ещё не задан.

В появившемся окне дважды вписываем пароль в пустые поля. Также есть возможность «Создать пароль», если не хочется придумывать его самостоятельно, и программа сделает это за вас. Чтобы не допустить ошибку при вводе, можно нажать «Показывать новый пароль».

Затем нажимаем «Установить пароль».

Удостовериться в том, что пароль установлен, можно, посмотрев на надпись рядом с кнопкой «Установить пароль», которая изменилась на «Пароль установлен».

Для смены пароля требуется нажать снова «Установить пароль» и выполнить те же действия.

Также можно поставить галочку рядом с «Пользователю запрещено изменять пароль», тогда менять пароли сможет только администратор.

Проверьте, чтобы стояла галочка у поля «Показывать в списке выбора», иначе пользователь не сможет найти себя в перечне лиц при входе в 1С.

Когда вы выполнили все необходимые шаги в этом окне, переходим по кнопке «Записать и закрыть».

Первый созданный пользователь автоматически получит права администратора.

Если нужно задать пароль уже существующему пользователю, то требуется дважды нажать на его имя и проделать все те же действия, что были описаны выше.

После этого необходимо перезайти в 1С, выбрать имя пользователя и ввести пароль.

Если вы вписали неверный пароль, то возникнет окно «Идентификация пользователя не выполнена».

Установка и смена пароля в режиме 1С: Конфигуратор

Откройте программу 1С в режиме Конфигуратора, это можно сделать в окне запуска.

Потом переходим в раздел «Администрирование» → «Пользователи».

Здесь есть возможность добавить пользователей, нажав на «плюсик» сверху или кнопку копирования справа от него. Если необходимо задать или сменить пароль у уже существующего пользователя, нажмите дважды на его имя или на «зелёный карандаш» сверху.

Далее откроется окно с теми же настройками, что и в предыдущем методе установки пароля, который был разобран выше.

При необходимости можно поставить галочку у поля «Аутентификация операционной системы». Тогда при включении компьютера будет происходить аутентификация и в программе 1С. Для этого в строке «Пользователь» нужно ввести имя, под которым вы заходите в систему.

Смена пароля самим пользователем

Администратор может разрешить пользователям самим изменять пароль. В этом случае нужно убрать галочку у поля «Пользователю запрещено менять пароль».

Можно также поставить флажок у строки «Потребовать смену пароля при входе», тогда программа потребует его сменить при её запуске.

Для смены пароля открываем «Настройки» → «Персональные настройки».

Далее нажимаем на имя пользователя.

И меняем пароль тем же образом, что и раньше.

После этого вводим старый и новый пароли в соответствующие поля.

Что делать, если нет раздела «Пользователи»

Это можно исправить в настройках. Для этого снова переходим в раздел «Администрирование», затем в правом верхнем углу нажимаем на «шестеренку» → «Настройка навигации».

В левой колонке выбираем «Пользователи» и переносим эту строку в правую часть экрана, нажав на кнопку «Добавить».

После этого перемещаем «Пользователи» в «Важное». Сохраняем настройки нажатием на «Ок».

После этого раздел «Пользователи» будет доступен в 1С.

Не забывайте назначать администратора, если у вас несколько пользователей, чтобы всегда была возможность сменить пароль при его утере.

В случае когда у вас всего один пользователь и восстановить утерянный пароль будет сложнее, лучше воспользоваться помощью специалиста.

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