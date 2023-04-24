Что бухгалтеру важно знать про алименты на детей в 2023 году

Для бухгалтера важно понимать, в какой сумме удерживать алименты и из каких выплат, с какого момента и как долго, кому и на основании чего переводить деньги. На все это влияет, смогли ли родители мирно договориться о выплатах, или же в дело вмешался суд.

Сколько удерживать

Когда родители смогли без проблем договориться о сумме алиментов, бухгалтер может узнать размер удержаний либо из заявления сотрудника, либо из нотариально заверенного соглашения.

Если же о сумме алиментов пришлось спорить в суде, то сумму удержания нужно брать из судебного решения. Суд, как правило, назначает алименты в долях от зарплаты и иного дохода родителя:

на одного ребенка – ¼;

на двоих – ⅓;

на троих или больше – ½.

Когда нужно индексировать алименты

Работодатель обязан индексировать только те алименты, которые выражены в твердой сумме и зафиксированы судом. При этом не важно, от кого поступил исполнительный лист: будь то пристав или взыскатель.

Алименты в твердой сумме обычно суд назначает, когда сделать расчет в долях проблематично. Например, зарплата выплачивается в конверте или носит непостоянный характер, человек является самозанятым, ИП или не работает вовсе. В таких случаях суды фиксируют сумму удержаний и привязывают ее к прожиточному минимуму региона, где живет ребенок.

Размер прожиточного минимума на ребенка в целом по стране в 2023 году составляет 13 944 руб. Однако в каждом регионе устанавливается свое индивидуальное значение, например, для Москвы оно равно 18 770 руб.

Индексацию нужно проводить, только когда прожиточный минимум вырос. Если, по каким-то причинам сумма прожиточного минимума снизится, алименты уменьшать не надо.

Для индексации алиментов руководитель издает приказ в свободной форме.

Как долго удерживать

По общему правилу алименты присуждают с момента обращения в суд и до достижения ребенком 18 лет. Если же воспитанник окажется полностью дееспособным ранее этого возраста или создаст семью, то выплаты автоматически прекращаются.

Суд может назначить выплату алиментов и за более ранние периоды, но не более трех лет назад. Такое возможно, если родителю удастся доказать, что второй уклоняется от обязанности содержать ребенка и не помогает ему материально. Так же поступит судья, когда узнает, что уклонист скрывал свои доходы или намеренно не выходил на связь.

Вишенкой на торте является то, что все накопленные долги по алиментам родитель должен выплачивать до последней копейки. Даже после того как ребенку исполнится 18 лет.

В любом случае важно помнить, что размер каждого удержания не может превышать 70% от заработной платы. Если на сотрудника получено несколько исполнительных листов, то – не более 50%.

В сервисе 1С-Отчетность ваши отчеты по НДФЛ пройдут автоматическую проверку показателей, в том числе с учетом лимитов на удержания.

С каких доходов удерживать алименты можно и с каких нельзя

Полный список доходов, с которых можно удерживать алименты, есть в постановлении Правительства от 02.11.2021 № 1908.

Приведем ниже те, которые свойственно выплачивать работодателю:

заработная плата, отпускные и больничные;

матпомощь;

выходное пособие;

доходы от долевого участия;

доходы физлиц и предпринимателей на НПД (самозанятых);

дивиденды, купоны, дисконты по операциям с ценными бумагами, но за минусом расходов.

Доходы, с которых алименты удерживать нельзя, можно посмотреть в ст. 101 закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ об исполнительном производстве. К ним, в частности, относятся компенсационные выплаты, например в случаях командировки, рождения ребёнка, регистрации брака или смерти родных сотрудника.

В какой срок удерживать и перечислять алименты

Удерживать алименты нужно со дня получения исполнительного документа, если вопрос решался через суд. Росстат указал на это в своем письме от 30.06.2022 № ПГ/16690-6-1.

В случае мирного соглашения достаточно ориентироваться на дату заявления сотрудника.

Обратите внимание, что с 2023 года алименты безопасно удерживать при каждой выплате зарплаты или иного дохода. Объясняется это тем, что взыскание алиментов производится ежемесячнои после удержания и уплаты всехзарплатных налогов. А с 2023 года НДФЛ удерживают при каждой выплате. Получается, если работодатель удержит алименты как с зарплаты за первую, так и за вторую половину месяца, он исполнит требования.

Срок для перевода алиментов – три рабочих дня после выплаты работнику зарплаты или иного вознаграждения за труд.

Куда перечислять сумму удержания

При мирном соглашении между родителями сложностей в этом вопросе нет. Удержанную сумму алиментов работодатель должника перечисляет напрямую второму родителю. Как правило, реквизиты для платежа сотрудник указывает в заявлении.

В случае судебного решения имеет значение, кто передал работодателю должника исполнительный лист на выплату алиментов. По закону № 229-ФЗ о принудительном исполнении судебных актов подать заявление может сам взыскатель алиментов либо судебный пристав.

Сам взыскатель может передать исполнительный лист в бухгалтерию компании, где работает его должник, только когда речь идет о взыскании:

периодических платежей, например, ежемесячных алиментов;

единовременного платежа на сумму не более 100 000 руб.

Если бухгалтерия получает исполнительный лист от самого взыскателя, то перечислять алименты нужно на его личный счет.

Если исполнительный лист поступает к работодателю от судебного пристава, то бухгалтер обязан перечислить удержанные алименты на депозитный счетприставов.

Подпишитесь на электронную газету.Отправим на почту полезные материалы для руководителей бизнеса, бухгалтеров и кадровиков. Без спама, не чаще 1 раза в месяц. Посмотреть выпуски и подписаться

Чем грозит неисполнение обязанности по удержанию алиментов

Алименты сейчас находятся под пристальным вниманием государства. Если работодатель не удержит и не перечислит в срок взыскателю или судебным приставам алименты, за это грозит административная и уголовная ответственность.

Для директора компании административный штраф может составить от 15 000 до 20 000 рублей по ч. 3 ст. 17.14 КоАП. А по статье 316 УК последствия могут быть такие:

штраф до 50 000 руб. или в размере заработной платы (иного дохода осужденного) за период до 6 месяцев;

обязательные работы до 200 часов;

исправительные работы до года;

арест до 3 месяцев;

лишение свободы до года.

Для организации, которая не удерживает алименты по исполнительным листам, размер штрафа от 50 000 до 100 000 рублей по ч. 3 ст. 17.14 КоАП.

Реклама: ООО «Е-Офис 24», ИНН 6672281995, erid: LjN8KQALc