Как выбрать ОКВЭД для бизнеса в 2024 году

Что нужно знать про ОКВЭД бизнесу, ИП и самозанятым. Как выбрать, изменить или убрать коды в 2024 году.

Перед началом работы бизнесу нужно определить направление работы. У каждой отрасли есть специальный код — ОКВЭД. Обычно он состоит из четырех или шести цифр. Разберемся, что это такое, как безошибочно выбрать коды, можно ли их добавить или убрать.

Что такое коды ОКВЭД и зачем они нужны

ОКВЭД расшифровывается как Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. Это перечень сфер деятельности и кодов, которые им соответствуют.

Сейчас действует ОКВЭД 2, именно на него нужно ориентироваться при выборе. В классификаторе большое количество наименований — легче всего искать по ключевым словам, так вы сэкономите время.

Торговые компании могут ввести слово «Торговля» и выбрать подходящие коды из результатов поиска

Если бы не было ОКВЭД, то в документах приходилось бы указывать полное название сферы бизнеса. Зачастую эти названия очень длинные. Куда удобнее написать короткий набор цифр.

Зачем еще нужен ОКВЭД:

Для контроля компаний . ФНС наблюдает за тем, чтобы компания работала именно по тем направлениям, которые прописала в заявлении при регистрации.

Для статистики и аналитических отчетов . Росстат использует ОКВЭД для того, чтобы анализировать, сколько компаний работает в той или иной отрасли.

Для выбора режима налогообложения . На спецрежимах действуют ограничения по выбору видов деятельности. Например, ИП на УСН не может открыть ломбард или добывать полезные ископаемые.

Для назначения тарифа страховых взносов. Чем более опасная деятельность, тем больше работодатель платит взносов за сотрудников. Именно на ОКВЭД ориентируются при выборе ставки.

Компании ежегодно подтверждают в СФР основной вид деятельности. Если не сделать это вовремя, то фонд установит самый максимальный и невыгодный тариф взносов. ИП могут не подтверждать, если их основное направление деятельности не изменилось.

Как ориентироваться в классификаторе

Общий классификатор состоит из 21 раздела. Эти разделы обозначаются латинскими буквами: A, B, C, D, E и так далее.

Разделы, в свою очередь, включают в себя классы, подклассы, группы, подгруппы и виды деятельности. Из них, в совокупности, и составляется ваш ОКВЭД. Он может содержать от четырех до шести цифр максимум.

Разберем на конкретном примере. Допустим, вы решили открыть кофейню. Зайдем в ОКВЭД 2 и откроем раздел I — «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания».

В этом разделе есть два класса:

55 — Деятельность по предоставлению мест для временного проживания.

56 — Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков.

Так как у нас кофейня, выбираем класс 56. Внутри него видим три подкласса:

56.1 — Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

56.2 — Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочим видам организации питания.

56.3 — Подача напитков.

Допустим, мы планируем заниматься только продажей кофейных напитков, поэтому нам подойдет подкласс 56.3.

Переходим по ссылке и видим, что внутри подкласса есть группа из четырех цифр: 56.30 — Подача напитков.

В принципе, этого уже нам достаточно. Мы бы могли пойти дальше и дополнительно уточнить подгруппу и вид деятельности, но в этом случае больших уточнений не предусмотрено — запись 56.30 конечная в классификаторе.

У нас получился итоговый ОКВЭД — 56.30. Он вполне подойдет для кофейни, которая планирует готовить и продавать напитки внутри заведения. Если этого мало и нужны дополнительные направления, то можно продолжить поиски.

Как бизнесу выбрать ОКВЭД в 2024 году

ОКВЭД можно подобрать самостоятельно, но четкого регламента и рекомендаций, как это сделать, не существует. Если сомневаетесь в своих силах, то лучше поручить эту задачу специальным компаниям, которые специализируются на подборе ОКВЭД для бизнеса.

Как выглядит самостоятельный процесс подбора:

1. Определитесь с направлением вашего бизнеса. Распишите, чем именно вы планируете заниматься, какие услуги или товары продавать, кто ваш покупатель.

2. Откройте ОКВЭД 2, выберите один основной код. Это то направление, по которому планируете получать наибольшую прибыль.

Представим, что вы собираетесь открывать магазин одежды. В этом случае вам подойдет 47.71 — «Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах».

3. Выберите дополнительные коды.

Вы планируете продавать в своем магазине шубы. Тогда в дополнение к 47.71 отметьте еще один: 47.71.3 «Торговля розничная изделиями из меха в специализированных магазинах».

4. Подайте заявление о регистрации бизнеса.

Самозанятые выбирают направление работы при регистрации в приложении «Мой налог».

В заявлении не нужно писать весь шестизначный код целиком — достаточно указать первые четыре цифры.

Как добавить или убрать коды ОКВЭД

Если вы хотите начать работать по новому направлению, то можете добавить дополнительные коды. Также их можно убирать, если работу вы прекратили.

Это можно сделать по одному заявлению, главное успеть отправить заявку за 7 дней до начала работы по новому направлению.

Так, предпринимателю для добавления или удаления ОКВЭД нужно подать форму № Р24001. Заполните титульный лист, лист Д и Е.

Заявление подайте в ФНС лично или через личный кабинет налогоплательщика ФНС, через МФЦ, отправьте по почте, либо используйте сервис на Госуслугах. Решение примут в течение пяти рабочих дней.

Юрлица подают форму № Р13014, в которой заполняют титульный лист, лист К и П.

Самозанятые могут в любой момент убирать или добавлять новые виды деятельности в приложении «Мой налог», отдельно заявление подавать не нужно.

Какие есть риски при выборе неверного ОКВЭД

Некоторые компании не уделяют должного внимания выбору ОКВЭД деятельности, поэтому сильно рискуют. Вот какие последствия могут наступить при неправильном выборе:

Откажут в регистрации бизнеса. Если вы подали заявление с некорректными кодами, то вы можете столкнуться с препятствиями при открытии своего дела — контролирующие органы просто откажут в регистрации.

Придут с проверкой. Если на самом старте вы выберете слишком большое количество кодов, то это может вызвать вопросы и к вам придут с проверкой. Лучше ограничиться и не выбирать более 20 кодов. Также будет странным, если вы отметите ОКВЭД из совершенно разных областей — например, обозначите, что занимаетесь перевозкой грузов и параллельно организуете детские праздники.

Переведут на другой налоговый режим. Нужно помнить об ограничениях на спецрежимах. Если на ОСНО можно выбирать любые коды, то уже на том же ПСН начинают действовать ограничения. Например, на патенте нельзя оказывать финансовые услуги.

Лишат льгот. Часто меры господдержки привязаны к конкретным видам деятельности. Так, власти помогают аккредитованным ИТ-компаниям, предлагая им нулевую ставку по налогу на прибыль и льготные ставки страховых взносов. Всего этого можно легко лишиться, если выбрать непрофильный ОКВЭД.

Подробнее о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в 2024 году читайте в блоге.

Назначат штрафы. В законах предусмотрены санкции для бизнеса при неверном выборе ОКВЭД. Должностных лиц могут оштрафовать на сумму от 5000 до 10 000 ₽. Банк может заблокировать расчетный счет, а ФНС — доначислить неуплаченные налоги и взносы.

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