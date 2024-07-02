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Е-Офис 24
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как сделать зачет переплаты по налогам на ЕНС в пользу другого лица

Единый налоговый счет не только создает головную боль бухгалтерам. Некоторые удобные опции у него тоже есть. Например, ЕНС позволяет зачесть переплату на нем в счет третьих лиц. Также доступны другие варианты распоряжения этой суммой. Расскажем об этих возможностях.
Как сделать зачет переплаты по налогам на ЕНС в пользу другого лица
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Переплата на едином налоговом счете может образоваться, если денег уплачено больше, чем зачтено на расчеты по конкретным налогам. При этом на ЕНС образуется положительное сальдо. Налогоплательщик может самостоятельно распоряжаться образовавшейся переплатой:

  1. Ничего не делать и оставить на будущее.

  2. Вернуть на свой расчетный счет. 

  3. Провести зачет согласно ст. 78 НК.

Возврат

Для возврата денег нужно подать соответствующее заявление. После его получения налоговая в течение 3 рабочих дней должна вернуть деньги. Формы заявлений на возврат и зачет утверждены в разных приложениях к приказу ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1133@.

При задержке возврата денег, начиная с 11 дня после дня подачи заявления, начисляются проценты. Их начисление проводится по ключевой ставке.

Заполнить заявление на возврат несложно: 

На первом листе укажите:

  • код ИФНС;

  • сумму возврата;

  • количество страниц в заявлении;

  • внизу страницы стандартные поля по подписанту и его полномочиям.

Второй лист содержит сведения, куда нужно перечислить деньги:

  • БИК банка компании;

  • номер расчетного счета;

  • код, соответствующий получателю: организации, ИП или бюджетному учреждению.

Срока для подачи заявления нет. Главное, чтобы сальдо ЕНС было положительным.

Зачет

Можно зачесть деньги в счет:

  • будущей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, взноса;

  • исполнения решений налоговой;

  • уплаты задолженности, которая не учитывается в совокупной задолженности, например, по исполнительным документам арбитражного суда;

  • уплаты налогов, пеней, штрафов третьими лицами.

При проведении зачета соблюдайте несколько простых правил:

  • Чтобы провести зачет, нужно иметь сумму, которую можно зачесть. Это означает, что сальдо ЕНС должно быть положительным.

  • Если величины положительного сальдо на ЕНС недостаточно, то спишут, сколько смогут. То есть до нуля. Зачет будет проведен частично. 

  • Нельзя произвести зачет в счет уплаты взносов на травматизм. Администрированием этого вида взносов занимается совсем другое учреждение — Социальный фонд России.

  • В бумажном виде заявление не подается. Только в электронном: через ТКС или личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой.

Подать заявление в ФНС, чтобы распорядиться переплатой, можно с помощью сервиса «1С-Отчетность». Это незаменимый помощник для бухгалтеров, работающих в 1С. 

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Заявление о зачете заполняется по форме согласно Приложению №3 указанного приказа ФНС от 30.11.2022 №ЕД-7-8/1133@

Титульный лист выглядит стандартно и содержит реквизиты:

  • ИНН.

  • КПП организации.

  • Код налоговой.

  • Выбор варианта зачета.

  • Внизу титульного листа стандартные поля по подписанту заявления и его полномочиям.

Форма предусматривает разные варианты зачета. Для каждого из вариантов предусмотрена отдельная страница:

  • Зачет в пользу третьего лица.

  • В счет своей будущей задолженности по конкретному налогу.

  • Исполнение решения налоговой.

  • Погашение задолженности, не входящей в сальдо ЕНП.

Для зачета в пользу третьего лица предназначена вторая страница. Состав заполняемых сведений на ней минимален:

  • ИНН налогоплательщика, в пользу которого зачитывается переплата.

  • Сумма зачета.

При этом никто не запрещает произвести зачет в адрес нескольких организаций или ИП. Для этого в форме предусмотрены аналогичные блоки. Для каждого лица, в пользу которого зачитываются деньги, заполняется отдельный блок.

Для зачета в счет собственной будущей задолженности заполните:

  • сумму;

  • КПП — только для организаций;

  • ОКТМО;

  • КБК налога, на который нужно зачесть;

  • признак налогового агента;

  • срок уплаты налога.

Чтобы провести зачет для исполнения решения налоговой, заполните:

  • сумму зачета;

  • реквизиты документа, которым вынесено решение: код, номер, дата.

Для погашения задолженности, не входящей в состав ЕНП, заполните аналогичные сведения:

  • сумму зачета;

  • реквизиты документа-основания: код основания, номер, дата, дата вступления в силу.

В период с 31.07.2023 по 31.12.2023 опция по зачету в счет третьего лица была недоступна.  С 1 января текущего года этой возможностью можно пользоваться.

Срок исполнения заявления о зачете — один рабочий день. В течение этого времени налоговая должна произвести зачет. Правда, если налоговики не уложатся в этот срок, то никаких последствий не будет. Статьей 78 НК санкции в виде начисления процентов за такое нарушение не предусмотрены.

В законодательстве не указано, в течение какого времени можно направить заявление о зачете. Поэтому подавать можно в любое время при наличии положительного сальдо ЕНС.

При проведении зачета в пользу другого лица нельзя передумать и отменить это решение. По другим видам зачета отмена возможна. 

Отказ в исполнении зачета возможен только в двух случаях технического характера:

  • сальдо на ЕНС все-таки не является положительным;

  • заявление о зачете заполнено некорректно.

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Как сделать зачет переплаты по налогам на ЕНС в пользу другого лица

Единый налоговый счет не только создает головную боль бухгалтерам. Некоторые удобные опции у него тоже есть. Например, ЕНС позволяет зачесть переплату на нем в счет третьих лиц. Также доступны другие варианты распоряжения этой суммой. Расскажем об этих возможностях.

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