Как бесплатно проверить контрагента? Подборка из 10 сервисов

Сотрудничество с проблемными контрагентами грозит компании потерей денег, репутации и доверия клиентов. Высок риск проверок и доначислений. Перед заключением договора лучше заранее собрать все доступные сведения о потенциальном партнере. Сделать это можно с помощью бесплатных и платных сервисов. Сохраните статью в закладках, чтобы не потерять важные ссылки.

На что обратить внимание при анализе контрагентов

Изучите этот чек-лист, если планируете начать работать с новым контрагентом. Ниже отметили пункты, по которым нужно пройтись перед тем, как заключать договор.

Узнайте о репутации компании. Изучите отзывы клиентов, найдите статьи в крупных СМИ и медиа, посмотрите рейтинги. Большое количество негативных отзывов должно насторожить, также странным будет отсутствие какой-либо информации об организации в интернете.

Выясните, как долго существует компания. Фирмы-однодневки обычно работают недолго, так как их создают ради одной-двух сомнительных сделок и экономии на налогах. Если компания работает долго, то это вызывает больше доверия.

Проверьте адрес юрлица. Подозрительно, если адрес регистрации массовый, то есть если по нему зарегистрировано множество компаний. Такие адреса часто используют мошенники.

Найдите информацию о директоре. Физлицо могут дисквалифицировать — лишить права занимать определенные должности и заниматься конкретной деятельностью. Желательно проверить, не был ли дисквалифицирован руководитель, сделать это можно через Реестр дисквалифицированных лиц или другие сервисы, о которых расскажем чуть позже. Также будет подозрительным, если один и тот же человек управляет большим количеством компаний.

Определите размер штата. Фирмы-однодневки обычно не нанимают большое количество людей. Также будет странно, если вы долго не можете заключить договор с компанией. Например, если руководство постоянно перенаправляет вас к новым и новым посредникам.

Узнайте о судебных делах компании. Тревожным звоночком будет, если у компании есть открытые или закрытые судебные процессы. Их нужно изучить, потому что может быть так, что компания просто защищает свои права или оспаривает несправедливые обвинения. Изучите суть судебных дел, ход процесса и решение суда — только так сможете сделать правильные выводы.

Выясните, как обстоят дела с финансами и уплатой налогов. Изучите финансовую отчетность, наличие долгов перед контрагентами и бюджетом. Узнайте, есть ли у организации кредиты. Так сможете понять, способен ли партнер выполнить условия вашего договора.

Проверьте компанию на признаки банкротства. Если организация не может погасить старые обязательства, то и с новыми сделками может случиться та же история. Проверьте, не станет ли контрагент в скором времени банкротом. Изучите бухотчетность и выписки о движении средств, внимательно прочитайте договор. Сомнительные формулировки и условия в документе должны насторожить.

Посмотрите, есть ли у организации нужные лицензии и разрешения на работу. Для отдельных сфер бизнеса нужно получить разрешение — без него нельзя вести законную деятельность. Например, лицензия понадобится грузоперевозчикам, охранным предприятиям и медицинским центрам.

Бизнес также может столкнуться со сложностями при выборе компании для аренды 1С, ведь предложений на рынке много, и каждый день появляются новые сервисы. Если не хотите рисковать, то лучше обращайтесь к компаниям, которые уже давно на рынке. Сервис аренды облачной 1С «Е-Офис 24» — сертифицированный партнер 1С. Мы работаем более 10 лет и имеем все нужные разрешения и лицензии, тщательно следим за соблюдением стандартов работы 1С:Франчайзи. Проверьте сами! Подключите бесплатный пробный период на 14 дней.

10 бесплатных сервисов для проверки контрагентов

Собрали основные официальные ресурсы, которые помогут легко и быстро найти ключевую информацию о потенциальном партнере и принять взвешенное решение о сотрудничестве.

Сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП. Ключевые данные о будущем партнере вы можете посмотреть в едином реестре юрлиц и предпринимателей на сайте налоговой службы. Информация доступна любому желающему.

Для поиска понадобится ИНН. Сведения также можно найти по ОГРН или названию организации. Выберите регион и далее кликните «Найти». По кнопке «Получить выписку» есть возможность скачать pdf-файл с основной информацией: название, адрес, уставной капитал, виды деятельности и другие сведения.

Мы смогли быстро найти информацию о компании «Е-Офис 24»

Единый реестр МСП. В реестре содержатся сведения об организациях и ИП, которых отнесли к субъектам малого и среднего предпринимательства. Для поиска понадобится ИНН, ОГРН, ОГРНИП или название. Лучше искать по ИНН, так как название у нескольких компаний может быть похожим, что замедлит поиск.

Как выглядит поиск в реестре субъектов МСП по ИНН

Прозрачный бизнес — сервис от ФНС, в котором вы можете изучить информацию о предпринимателях и юрлицах.

Здесь вы можете:

Узнать основную информацию о контрагенте: реквизиты, виды деятельности, среднесписочную численность работников, тип налогообложения, уставной капитал.

Получить сведения и выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Единого реестра МСП. Узнать, не состоит ли директор компании в Реестре дисквалифицированных лиц.

Собрать сведения о налоговых задолженностях, размере недоимок, просроченной отчетности. Увидеть, есть ли налоговые правонарушения и штрафы.

Изучить бухотчетность и узнать о доходах, расходах, уплаченных налогах.

Для поиска введите название организации или имя физлица, ИНН, ОГРН или ОГРНИП.

Мы легко нашли сервис аренды 1С в облаке через «Общий поиск»

Банк данных исполнительных производств. Бесплатный сервис от Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Тут вы можете посмотреть информацию об исполнительных производствах в отношении физлиц и юрлиц. Сервис позволяет проверить, если ли у потенциального партнера неисполненные обязательства по уплате долгов.

Для поиска нужно выбрать регион, название организации либо ФИО и дату рождения должника. Есть возможность сделать поиск по ИНН, номеру исполнительного производства и исполнительного документа.

Найдем данные о юрлице, для этого выберем регион и название

Далее нажмем кнопку «Найти» и изучим результаты. В случае с «Е-Офис 24» открытых исполнительных производств не нашлось.

Результаты поиска в сервисе от ФССП

Картотека арбитражных дел. Этот сервис предоставит сведения о судебных процессах с участием организации. Можно ознакомиться с полной хронологией дела, изучить документы и узнать решение суда.

Так выглядит интерфейс сервиса

Федресурс. Чтобы случайно не натолкнуться на компанию-банкрота, пробейте ее через сервис Федресурс. Здесь вы найдете информацию о том, не проходит ли контрагент процедуру банкротства или конкурсного производства. Если проходит, то лучше повременить с сотрудничеством, потому что это может быть рискованно.

Попробовали найти компанию по ИНН и региону. Выяснили, что информации об организации в этом ресурсе нет

А если выставить поиск по дисквалифицированным лицам, то можно заодно проверить и руководителя.

Официальный сайт Федеральной нотариальной палаты.Нотариальная доверенность понадобится, если представитель контрагента захочет подписать договор. Перед заключением соглашения стоит проверить, актуальна ли эта доверенность.

Нотариальная доверенность понадобится, например, при покупке доли в уставном капитале, недвижимости, при регистрации ИП или юрлица.

Для поиска нужно знать номер доверенности, дату удостоверения и сведения о человеке, который заверил доверенность

Сайт Росалкогольрегулирование. Этот сервис пригодится тем, кто планирует сотрудничать с компанией, которой нужна лицензия на деятельность. Например, с компанией, которая продает алкоголь или табак.

В разделе «Поиск» введите ИНН, КПП и номер лицензии. Во вкладке «Поиск по местонахождению» тоже можно найти сведения о лицензиях, для этого понадобится заполнить вид деятельности и точный адрес. Далее нажмите кнопку «Отправить».

Поиск лицензии на сайте службы

Сайт Главного управления по вопросам миграции МВД. Используйте этот ресурс для проверки паспорта человека, с которым вы подписываете договор. Например, часто проверяют паспорт руководителя, чтобы убедиться в том, что документ действительный.

Можно выбрать различные аспекты для проверки. Например, убедиться в том, что документ соответствует адресу регистрации

Также можно проверить действительность паспорта на Госуслугах, для поиска используйте вот этот сервис.

Проверка статуса самозанятого. Компании все чаще сотрудничают с самозанятыми физлицами и ИП, то есть с исполнителями, которые платят налог на профессиональный доход. Перед заключением договора не лишним будет проверить, действительно ли у исполнителя есть статус самозанятого.

На практике может случиться так, что вы оформили сотрудничество, а у человека уже нет нужного статуса: он самостоятельно закрыл самозанятость либо потерял право его применять. Это грозит доначислениями и штрафами.

В сервисе от ФНС можно быстро найти информацию по самозанятому, для этого понадобится ИНН

Также бесплатно проверить статус исполнителя можно на сайте самозанятые.рф.

Проверка контрагентов в сервисах от 1С

Минус бесплатных сервисов в том, что вам придется искать информацию отрывочно — переходить с сайта на сайт, повторно вбивать данные о партнере и собирать сведения по крупицам. Это не очень удобно, когда мало времени и нужно часто проверять контрагентов. Из-за этого компании часто идут на риск, недостаточно тщательно проверяют информацию и потом сталкиваются с проблемами.

Пользователи 1С подключают два сервиса для оценки деятельности и сбора информации о потенциальном партнере: «1С:Контрагент» и «1СПАРК Риски».

Сервисы позволяют собрать полную информацию о контрагенте и экономят время на поиск по различным источникам. Сделать проверку можно прямо в 1С, не переключаясь в другие программы. Например, с помощью отчета «Досье контрагента» — подробнее о нем расскажем ниже.

Оба сервиса помогают проверить контрагента на надежность, но при этом имеют отличия. Как понять, какой из двух сервисов подключать? Давайте разберемся.

В каких случаях подойдет «1С:Контрагент»

Этот сервис подойдет для бухгалтеров, которые хотят сэкономить время на заполнении реквизитов и исправлении ошибок. Сервис автоматически заполнит карточку контрагента в 1С, для этого достаточно ввести ИНН.

Данные подгружаются из официальных источников и всегда остаются актуальными. Можно не переживать о том, пройдет ли платеж, и смело оформлять и проводить документы. Сервис также проверит реквизиты госорганов, поэтому документ уйдет по нужному адресу.

Также здесь можно сформировать отчет «Досье контрагента» с основными показателями компании, информацией об учредителях, проверках и наличии нарушений. В нем вы найдете отчетность контрагента за последние три года, что позволит сделать выводы о его надежности и финансовом состоянии. Отчет даст оценить кредитоспособность, проверить массовость адреса, изучить бухотчетность.

Если подключить сервис в «Е-Офис 24», то вы получите 3 месяца бесплатного пробного периода. Подключить «1С:Контрагент»

Когда подключать «1СПАРК Риски»

Сервис «1СПАРК Риски» подключают, когда нужна глубокая проверка и постоянный мониторинг деятельности контрагента. Также он подойдет бизнесу, который сотрудничает с большим количеством партнеров, потому что позволяет не тратить время на ручной сбор информации.

В сервисе предусмотрена автоматическая ежедневная проверка. Если у контрагента что-то изменится, то вы сразу об этом узнаете.

Через уведомление сервис сообщит о ликвидации, реорганизации, банкротстве, новых исполнительных производствах с участием партнера. Вы всегда будете оставаться в курсе событий и сможете принимать решения с учетом изменений. Все данные сервис берет из официальных источников.

Вы также можете проверить благонадежность партнеров и снизить возможные риски. Это возможно благодаря экспресс-оценке контрагента более чем по 40 факторам риска.

Для анализа сервис использует индексы СПАРК — специальные показатели надежности. Они включают индекс должной осмотрительности, индекс финансового состояния, а также индекс платежной дисциплины. Эти индексы позволяют оценить финансовую устойчивость компании и проверить, не относится ли она к фирмам-однодневкам. Также в сервисе можно получить заверенную справку со всеми ключевыми показателями.

Подключить сервис можно в «Е-Офис 24», с бесплатным пробным периодом на 7 дней. Подключить «1СПАРК Риски»

Что выбрать

«1С:Контрагент» подключают для автоматического заполнения реквизитов контрагентов, а также для проверки надежности партнеров. «1СПАРК Риски» выбирают те, кто хочет получать уведомления и оперативную информацию о банкротстве, долгах, судах, ликвидации действующего партнера.

Оба сервиса можно попробовать бесплатно в «Е-Офис 24», а затем, если всё понравится, перейти на платную версию. Сервисы удобнее использовать в комплексе с облачной 1С. В дополнение к программам вы получите техническую поддержку 24/7, обновления без доплат и ежедневные резервные копии за 14 дней с возможностью автоматической выгрузки копий баз на свой внешний ресурс.

Суть статьи коротко

✅ Перед заключением договора стоит проверить будущего партнера на надежность. Обратите внимание на отзывы клиентов, адрес (он не должен быть массовым), возраст компании, наличие долгов, штрафов и судебных дел. Изучите информацию о директоре и убедитесь, что компания работает законно и исправно платит налоги.

✅ Есть множество официальных бесплатных ресурсов для проверки информации о контрагенте. С их помощью можно собрать основную информацию о партнере; узнать, состоит ли он в реестре МСП; проходит ли процедуру банкротства; участвует ли в судебных разбирательствах; имеет ли все нужные лицензии.

✅ Пользователи 1С пользуются двумя сервисами для мониторинга контрагентов.

Сервис «1С:Контрагент» сэкономит время на заполнении карточек контрагентов и позволит проверить надежность партнера с акцентом на его финансовое состояние и кредитоспособность. В сервисе можно поработать бесплатно три месяца.

Сервис «1СПАРК Риски» доступен без оплаты 7 дней. Его подключают, чтобы оставаться в курсе того, что происходит у контрагента: не проходит ли компания реорганизацию, ликвидацию, не сменился ли руководитель и учредители.

Если сомневаетесь в выборе — обращайтесь к нам! Проконсультируем, расскажем подробнее о сервисах, поможем подобрать подходящее решение. Написать в онлайн-чат

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