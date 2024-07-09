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Е-Офис 24

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

С помощью партнерской программы компании «Е-Офис 24» вы сможете зарабатывать на рекомендации длительное время: пока приведенный вами клиент оплачивает тарифы 1С в облаке.
Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что нужно порекомендовать

Компания «Е-Офис 24» предлагает своим клиентам облачный сервис для удобной работы с 1С. Клиенту не потребуется устанавливать программы на свой компьютер, все находится в дата-центре на облачных серверах «Е-Офис 24», доступ к программе 1С осуществляется удаленно.

Также «Е-Офис 24» предоставляет бесплатный 14-дневный доступ к сервису аренды 1С в облаке.

Партнерская программа «Е-Офис 24»

Компания «Е-Офис 24» выплачивает регулярное вознаграждение в размере 10% или 20% за клиентов, подключившихся к сервису аренды программ 1С в облаке. Вознаграждение будет начисляться до тех пор, пока приведенный клиент оплачивает и продлевает платные тарифы. 

Клиента можно зарегистрировать как самостоятельно, через личный кабинет партнера, так и с помощью реферальной ссылки.

Кому подойдет партнерская программа:

  1. Бухгалтерам на аутсорсе или бухгалтерским компаниям. Если вы оказываете услуги по бухгалтерскому сопровождению бизнеса, подключайте своих клиентов к облачной версии 1С и ведите бухгалтерию удаленно. Дополнительным бонусом станет экономия на 1С-Отчетность, можно подключить несколько компаний с хорошей скидкой.

  2. 1С:Франчайзи или IT-специалистам. Если ваши клиенты не хотят платить за ИТС или их не устраивает коробочная версия, или не подходит 1С:Фреш, рекомендуйте им облачный сервис аренды 1С, который можно доработать под запрос клиентов.

  3. Блогерам или владельцам информационных пабликов. Если аудитория вашего блога, сайта или канала состоит из бухгалтеров и владельцев бизнеса, рекомендуйте им переходить в облачный сервис «Е-Офис 24» и получайте вознаграждение за это.

Партнером программы может стать любой желающий (даже физлицо).
Для этого нужно подтвердить согласие стать партнером в личном кабинете на сайте «Е-Офис 24», начать отправлять клиентам реферальную ссылку или размещать на своих страничках. Можно регистрировать клиентов самостоятельно в своем личном кабинете. С каждой оплаты приведенного вами клиента «Е-Офис 24» начисляет и выплачивает вознаграждение.

Дополнительно для вас доступен личный кабинет партнера на сайте, бесплатные промоматериалы, консультации персонального менеджера и статистика по вашим клиентам. Вы всегда в курсе, сколько клиентов привели и сколько заработали.

Узнайте подробнее о партнерской программе

Становитесь партнером и начинайте зарабатывать прямо сейчас!

Какие плюсы получают клиенты «Е-Офис 24»

Выгоды и удобства работы в облачной 1С:

  • Индивидуальный подбор сервиса по запросу клиента.

  • Круглосуточный и бесперебойный доступ к программам 1С.

  • Максимальная мобильность, для работы нужен только интернет.

  • В компании работают опытные специалисты, которые помогут разобраться с любой проблемой.

  • Бесплатная круглосуточная техническая поддержка максимально оперативна и работает в удобном пользователю режиме (звонок, письмо, обращение через личный кабинет клиента), помощь всегда оказывают живые люди, без «роботов» и «искусственных помощников».

  • Нет необходимости покупать и обновлять лицензии на ПО. Обновление баз 1С происходит автоматически или в ручном режиме.

  • Ежедневное автоматическое резервное копирование за 14 дней.
    Есть возможность автоматической выгрузки резервных копий баз 1С на свой внешний ресурс.

  • Гарантированная безопасность и защищенность баз 1С, бухгалтерских и отчетных данных. Вся информация защищена шифрованием в надежном дата-центре по стандартам TIER III.

Рекомендуем лично попробовать сервис аренды 1С бесплатно 14-дней, оценить все удобства и начать зарабатывать по партнерской программе.

Присоединяйтесь, вам нужно только привести клиента,
все остальное сделает «Е-Офис 24».

Какие проблемы и неудобства в работе бухгалтеров и аутсорсинговых компаний можно решать переходом на 1С в облаке подробнее рассказали в статье: Как увеличить шансы поехать на море с помощью аренды 1С и пассивного дохода бухгалтера.

Если у вас есть сомнения или вопросы, напишите в комментариях, ответим.

Зарабатывайте, рекомендуя 1С в облаке

Получаете вознаграждение каждый раз, когда приведенный клиент оплачивает тариф

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Просто заполните форму ниже:

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С помощью партнерской программы компании «Е-Офис 24» вы сможете зарабатывать на рекомендации длительное время: пока приведенный вами клиент оплачивает тарифы 1С в облаке.

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