Как учитывать рекламные расходы на общей системе и УСН

Учет расходов на рекламу

Траты, которые можно включить в состав расходов в качестве рекламных перечислены в п. 4 ст. 264 НК. Реклама в информационно-телекоммуникационных сетях не требует нормирования и признается в полном объеме.

Так как список ненормируемых рекламных ограничен и четко прописан в налоговом кодексе, следите за формулировками в закрывающих документах. Иначе принять в расходы для целей налогового учета налогоплательщик вправе только расходы на рекламу в размере не более 1% от суммы выручки от реализации.

Порядок признания рекламных расходов у упрощенцев аналогичен правилам для расчета налога на прибыль. Но налогоплательщики на УСН 15% вправе принять в расходы затраты на рекламу только после оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК).

Признание расходов в бухучете происходит на дату акта или последний день периода, когда фактически проводилась рекламная кампания, вне зависимости от того, когда прошла оплата за услугу. А сумма расходов определяется по фактическим затратам, так как в бухгалтерском учете нормирование расходов на рекламу не ведется (п. 5, 7 ПБУ 10/99). Компания вправе предусмотреть и прописать в учетной политике свой порядок, но на практике редко кто так делает.

Бухучет размещения рекламы в интернете выглядит так:

Дебет 44 Кредит 60 — отражены расходы на проведение рекламной кампании;

Дебет 19 Кредит 60 — выделен НДС;

Дебет 68 субсчет НДС Кредит 19 — НДС принят к вычету;

Дебет 60 Кредит 51 — перечислена оплату исполнителю.

Для того, чтобы принять НДС к возмещению (входящий НДС), в комплекте документов обязательно должна быть счет-фактура.

Мы в eLama понимаем «головную боль» бухгалтеров. Поэтому готовим и своевременно предоставляем клиентам полный комплект закрывающих документов, в т. ч. для получения вычета по НДС. Через eLama компания может рекламироваться на различных площадках: Яндекс Директ, Дзен, ВКонтакте, myTarget, Авито и других — и получать единый пакет документов, что максимально упрощает работу и бухгалтера, и маркетолога.

Какими документами подтвердить расходы на рекламу

Компаний оказывающих рекламные услуги в сети много, и для продвижения продукта или услуги важно выбрать опытного и талантливого исполнителя. А поскольку реклама вне зависимости от места ее размещения — услуга недешевая, важно проработать и вопрос оформления закрывающих документов, чтобы с юридической, бухгалтерской и налоговой точек зрения подкопаться было не к чему.

Одного факта оплаты рекламных услуг не достаточно для признания расходов. Подтвержденными расходы признаются при наличии полного комплекта документов:

приказ о проведении рекламной кампании в сети;

план проведения, список мероприятий с датами;

договор;

эскиз или дизайн-проекта рекламного баннера;

акт об оказании услуг;

счет-фактура (если исполнитель — плательщик НДС);

скрины, фото- и видеоматериалы, подтверждающие, что реклама действительно вышла в сеть.

В большинстве случаев договором предусмотрена предварительная оплата, после которой реклама в сети будет запущена. Поэтому по окончании рекламной кампании на маркетологе будет висеть задача собрать все документы, подтверждающие факт оказания услуги. Бухгалтер уж точно будет требовать, чтобы первичка была. Кстати, дата акта не может быть ранее дня, когда рекламная кампания в сети завершилась.

Конечно, сейчас для компаний, использующих рекламу, сложное время: нужно осваивать новые площадки, выходить к незнакомой аудитории и предпочтительнее оплачивать услуги постфактум. В этом случае можно проводить пробные рекламные кампании, «нащупывая» правильный подход к потенциальным клиентам, избегать кассовых разрывов (они неизбежно возникают в кризисные для бизнеса периоды).

Для таких рекламодателей мы запустили инструмент постоплаты. Он позволяет компаниям с ежемесячными рекламными расходами на сумму от 300 тыс. рублей не ждать пополнения лицевого счета, а сразу запускать продвижение. Вся сумма будет израсходована на рекламу, никаких комиссий и дополнительных начислений. Нужно только соблюдать лимит постоплаты.

eLama готова ждать платеж до 30 дней после окончания каждого месяца. Такой подход позволит спланировать бюджет предприятия таким образом, что фактически рекламные услуги будут оплачены из доходов, принесенных рекламной кампанией. Вы сначала заработаете, а потом оплатите продвижение.