Как сократить рекламные расходы и оптимизировать платежный календарь

Разберем, как оптимизировать рекламные расходы.

Конкретизируйте цели и задачи рекламы

Цель «привлечь клиентов» звучит размыто. «100 новых клиентов за один месяц» — другое дело. Просчитайте и спланируйте, какое количество новых продаж и в какой срок вы желаете получить. Оценивайте возможности адекватно, не ставьте заведомо недостижимые цели (кроме прочего это еще и демотивирует сотрудников, занимающихся рекламой).

Четко сформулированные цели и задачи в сравнении с полученным результатом позволяют оценивать успешность рекламных кампаний и корректировать их, чтобы в будущем получать от них больше.

Сконцентрируйтесь на конкретном сегменте целевой аудитории

Согласно закону Парето, что 80% прибыли приносят 20% клиентов. Поработайте с базой клиентов, поймите, кто ваша ЦА и кто тратит больше всего. Проработайте портреты и запустите на похожую аудиторию точечные предложения.

А по базе запустите ремаркетинг, потому что эти люди уже вас знают и с большей вероятностью что-то у вас купят.

Определите, что дает наибольший эффект

Рекламироваться везде и всюду — затратно, а в результате реальность может не соответствовать ожиданию от рекламной кампании. Проведите аналитику и определите:

какой источник дает наибольший доход;

какие рекламные расходы лучше всего окупаются.

Сгруппировать данные поможет мониторинг от eLama. Отчет готовится в 2 клика за 5 минут, но при этом в нем отражаются данные сразу по нескольким системам рекламы, аналитики и коллтрекинга: Google Ads, Яндекс Директу, ВКонтакте, Google Analytics, Яндекс Метрике и Calltouch. Вы самостоятельно настраиваете дашборд под свои потребности, чтобы мониторить то, что важно именно вашему бизнесу. Протестировать мониторинг бесплатно

Не распыляйтесь по мелочам и сосредоточьтесь на рекламе там, где виден ее максимальный эффект.

Промокоды, бонусы и кэшбэк

В сети часто можно найти промокоды на размещение рекламы в различных сервисах. Используйте их — и сэкономите деньги. Такой способ поможет бизнесу на старте начать раскрутку, а высвобожденные средства направить на другие цели.

Обращайте внимание на акции, проводимые сервисами. Участвуя в них, можно заработать бонусы и кэшбеки на продвижение своих товаров и услуг.

Например, клиенты eLama получают скидку 3,5% на оплату всех размещений у блогеров в Telegram и 10% на первый запуск рекламы на радио.

Каждому платежу — свое время

Платежный календарь — это фактически график поступлений и выплат. Например, завтра вам поступит платеж от клиента — 400 000 рублей, а через неделю наступает срок оплаты счетов от поставщиков в сумме на 100 000 рублей. Значит, вам точно хватит средств оплатить свою задолженность.

Или наоборот: на расчетном счете остаток 200 000, в ближайшие 10 дней поступлений не ожидается, а вам нужно перечислить 500 000 рублей за товар уже завтра. Возникает кассовый разрыв: клиенты еще не заплатили вам, а поставщикам уже пора платить.

Подобной ситуации нельзя допускать. Но поставщики обычно требуют предоплату за товары, которые вам только предстоит продать. Также и маркетинговые партнеры часто предлагают оплатить рекламу сразу за несколько месяцев. Мотивируют тем, что чем больше месяцев разом вы оплачиваете, тем меньше получается ежемесячный платеж .

Но далеко не всегда такой подход ведет к экономии. Ведь вы несете, например, полугодовые издержки сегодня, а эффекта от рекламы еще нужно дождаться. Да и не каждый бизнес потянет такие расходы, особенно когда речь идет о новичках.

У eLama есть другое предложение по оптимизации платежного календаря: переходите на постоплату. Инструмент постоплаты доступен для компаний с расходами на рекламу на сумму от 300 тыс. рублей ежемесячно. Компания сможет запустить продвижение даже если баланс лицевого счета на нуле. А отодвинуть оплату можно до 30 дней после завершения месяца, при этом никаких процентов и комиссий выплачивать не придется. Просто соблюдайте лимит постоплаты.

Такой подход позволяет сначала заработать на привлеченных рекламной кампанией клиентах, и только затем оплатить ее.

Выделяйте цели и задачи, расставляйте приоритеты в инструментах, объектах продвижения и т. д. Все это в сочетании с рациональным графиком платежей поможет избежать финансового гнета от рекламных кампаний без снижения уровня продаж.