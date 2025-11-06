Оплата в Дубае для россиян в 2025: Какими картами оплачивать в ОАЭ и другие способы расчетов

Эмираты, и в особенности Дубай, уже который год продолжают бить рекорды популярности у россиян. По данным АТОР, ОАЭ вошли в топ-3 выездных направлений для россиян еще в 2024 году, с турпотоком, приближающимся к 2 миллионам. И судя по реакциям, в 2025 году этот тренд и экспансия на новые рынки только усилились.

При такой популярности направления у россиян: отечественный «пластик» Visa и Mastercard, равно как и карты МИР, тем не менее, превратились в бесполезный кусок пластика уже более 3 лет назад. Категорически избегайте иллюзий, что что-то из этого может сработать в ОАЭ.

По оплате в Эмиратах, как говорится, есть еще интересный нюанс: Дубай - это город, живущий по принципу «tap-and-go» (бесконтактных платежей). Наличные здесь, как правило, не более чем резервный фонд.

Ради чего весь пост затевался? Давайте поговорим поподробнее о том, как в целом можно расплачиваться в Эмиратах, какие карты принимают в Дубае, где лучше провести офрампинг в фиат (получить наличные AED), как не запутаться в транспортной экосистеме NOL и в каких случаях вам могут пригодиться криптовалюты. Наша миссия - дать вам проверенные сценарии расчетов в ОАЭ без стресса, будь то туризм, бизнес-визит или релокация.