Как расплачиваться в Таиланде россиянам в 2025-2026 году: Гид по оплате картами, QR-кодами и наличными в Таиланде

В этом материале мы без лишнего драматизма и воды разберем, как выстроить свою финансовую логистику для расчетов в Таиланде, чтобы отдых не превратился в поиск работающего банкомата.

Самый частый вопрос туристов из России последних лет: в Таиланде можно расплачиваться российскими картами хотя бы где-то? Ответ короткий и жесткий - нет. Санкционная пыль еще не улеглась, и международные платежные системы продолжают держать оборону, не обрабатывая транзакции по картам, эмитированным российскими банками. Мы в EasyCrds традиционно не беремся прогнозировать геополитику, но фиксируем ситуацию: расчёт в Таиланде возможен, причем далеко не только наличными долларами идеального качества.

Вопрос, как расплачиваться в Таиланде россиянам, перестал быть простым с момента введения санкций и требует внимания еще до вылета. Если раньше мы просто бронировали отель на Booking российской кредиткой и ехали с запасом долларов «на всякий случай», то прямо сейчас старые привычки, очевидно, не работают.

Для нас с вами ситуация выглядит так: как рассчитываться в Таиланде , зависит от вашей подготовки. Российские карты Visa/Mastercard превратились в тыкву еще в 2022 году, а UnionPay российских банков - это лотерея.

Криптовалюта. Нельзя не отметить, что криптовалюта в Таиланде легальна, но не как прямое средство платежа в условном 7-Eleven. Но подвижки тут явные. Например, TouristDigiPay работает в формате регулируемой e-wallet-схемы для временно пребывающих, требует аккаунта у лицензированного криптоброкера и e-money-провайдера, но находится на ранней стадии внедрения.

Оплата по QR (PromptPay). Система Thai QR Payment стала настоящим феноменом и национальным стандартом P2P-переводов. Даже в небольших лавках на Пхукете вам, скорее всего, предложат отсканировать код. QR для местного жителя встроен в приложение его банка. Для туристов всё сложнее: PromptPay для иностранцев закрыт без счета в тайском банке, но существуют «туристические» решения, которые помогают обойти это ограничение.

Карты UnionPay. Карточки китайского платежного гиганта стремительно захватил всю Азию и, разумеется, широко принимается и в Таиланде. Но по пластику UP от российских АТБ и РСХБ существует ряд ограничений.

Карты Visa/MasterCard. Это основной и самый надежный инструмент для российского туриста за границей. Ими закрывают чеки в торговых центрах (Siam Paragon, Central), супермаркетах (Big C, Lotus’s), где настроен прием карт международных платежных систем. Пластик зарубежного банка с чипом и NFC - это ваш пропуск в мир комфортного отдыха в Таиланде без пересчета купюр.

Наличные (Thai Baht). Вопреки популярной байке о тотальной цифровизации, выбирать между наличными и картой в Таиланде не приходится - это не выбор «или-или», а необходимость иметь и то, и другое. Как гласит пословица, запас карман не тянет. Бат остается королем на ночных рынках, в макашницах с уличной едой, при оплате тук-туков и в глубокой провинции. Однако доля кэша действительно падает, уступая место технологиям.

Чем реально платят в Таиланде в 2025 году:

По большому счету, глобально платежный ландшафт Королевства держится на трех китах: наличные, карты международных систем и повсеместные QR-коды. При этом криптовалюта постепенно выходит из тени как нишевый инструмент, использующий фиатный шлюз, но массовым решением пока не стала. Различные способы оплаты в Таиланде доступны всем, но их удобство для резидента РФ и туриста из Европы существенно различается.

Дополнительный нюанс - Dynamic Currency Conversion (DCC). Когда терминал предлагает выбор валюты, оплата в батах по карте - единственно верное решение. Если выбрать доллары или евро, произойдет конвертация валюты по курсу банка-эквайера (а не вашего банка), и банковский спред улетит в космос, из-за чего вы потеряете на двойной конвертации до 5-7%.

Кроме того, как мы писали выше, бесконтактная оплата в Таиланде развита на высоком уровне. Однако Apple Pay и Google Pay, как правило, принимаются в крупных торговых центрах, супермаркетах и сетевых заведениях, но возможны точечные исключения, поэтому физическая карта всё равно нужна.

Важно понимать, как оплачивать картой в Таиланде правильно, чтобы сами транзакции стабильно проходили, желательно при отсутствии денежных потерь. Мы рекомендуем заранее проверить настройки: нету ли гео-ограничений на платежи по Азии, работает ли 3D-Secure для онлайн-платежей и выставлен ли адекватный транзакционный лимит.

Единственный полноценный ответ на вопрос «какой картой расплачиваться в Таиланде 2025» - это дебетовая или кредитная карта Visa/Mastercard, эмитированная банком, не попавшим под раздачу санкций. Это тот финансовый транспорт, который соединяет вас с глобальной экономикой. Часто возникает вопрос, можно ли оплачивать картой в Таиланде буквально всё? Почти, исключения составляют лишь уличная еда и мелкие услуги.

Как россиянам получить карту для оплаты в Таиланде: оформление через EasyCrds

Не будем лукавить: надеяться на случай или искать обменники с выгодным курсом - так себе история с точки зрения комфорта. Если вам нужна полноценная иностранная карта для оплаты в Таиланде, и получить её можно и без личного визита в дружественную юрисдикцию, буквально не вставая с дивана. Мы в EasyCrds отладили процесс до автоматизма. Алгоритм действий прост: Заявка. Консультация с нашим менеджером, выбор банка и типа карты; Документы. Предоставление сканов необходимых документов для составления договора и прохождения KYC; Оплата наших услуг. По каким-то вариантам карт мы работаем по 50% предоплате, по другим - по 100%. Средства от клиентов мы принимаем на р/с, через эквайринг, по СБП и в рассрочку от Сбера; Доставка пластика. Курьер привозит карту лично в руки клиенту. Теперь вы знаете, как получить карту для Таиланда, находясь в РФ. Это закрывает вопрос с платежами еще до вылета в Королевство. Ниже разберем самые актуальные варианты для туристов, которые имеются у нас в каталоге.

IDBank - самый VIP-вариант

Этот вариант - наш фаворит для тех, кто не привык к компромиссам. Премиальная карта для Таиланда от IDBank - это высокий стандарт в мире пластика. Она прекрасно подходит тем, кто летает часто, комбинирует Азию с Европой или Америкой и ценит комфорт. Почему мы рекомендуем её? Во-первых, это статус. Элитная Visa Infinite для путешествий открывает двери бизнес-залов, что принципиально важно при долгих перелетах. Во-вторых, это свобода маневра для крупных транзакций. Доступные SWIFT переводы частным лицам в рублях, евро и долларах позволяют переводить средства через корреспондентские счета без лишних сложностей. Нельзя не отметить сервис Lounge Key при перелётах, который ощутимо выручает, когда вы проводите несколько часов на пересадке. Надежная карта для частых поездок в азию должна быть как раз такой: с высокими лимитами и страховым покрытием. Здорово, что банк ведет работу над улучшением сервиса. Характеристики карты IDBank: Тип карты: VISA Infinite;

Валюта карты: Моновалютная в $ / € / ֏;

Срок действия: 5 лет;

Пополнение: через приложение IDPay, межбанковский перевод в рублях;

Поддержка Apple Pay: Есть;

Поддержка Google Pay: Есть;

Входящие SWIFT-переводы: RUB, EUR, USD;

Исходящие SWIFT-переводы: RUB, EUR, USD;

Привязка к российскому номеру телефона;

Премиальные сервисы вроде Lounge Key и туристической страховки для Signature и Infinite.

Бакай Банк - баланс цены и функционала

Если вам нужен надежный рабочий инструмент, то Бакай Банк - это то, что нужно. Это самая популярная карта для Таиланда среди наших клиентов. Оптимальный выбор для отпуска 1-2 раза в год, когда нет смысла переплачивать за дополнительные опции. Недорогая в обслуживании Visa от Бакай Банка отлично показывает себя и справляется с базовыми задачами. Она понятная, простая и надежная, закрывая 90% потребностей туриста. Ко всему прочему, снятие наличных в банкоматах Таиланда с этой картой проходит с адекватной комиссией банка-эмитента. Это отличная карта для турпоездок: вы не беспокоитесь о стоимости годового обслуживания, а просто пользуетесь ей. Характеристики карты Бакай Банк: Оформление ПО доверенности / БЕЗ доверенности;

Тип карты: VISA (срок действия 5 лет);

Валюта карты: $;

Обслуживание: $20/год;

Снятие наличных за рубежом: 2%;

Поддержка Apple Pay: Нет;

Поддержка Google Pay: Есть;

Именная карта;

Привязка с российскому номеру телефона.

Виртуальная карта Казахстана (Freedom Bank) - для тех, кто живёт в NFC

Для тех, кто привык к цифровым решениям и не видит смысла в пластике (хотя можно заказать и неименную пластиковую карту), виртуальная карта для Таиланда от Freedom Bank - обязательный инструмент. Она выпускается быстро и прямо сейчас готова к работе через токенизацию карты в смартфоне. В Бангкоке и крупных туристических центрах Apple Pay работает на каждом шагу. Вы просто прикладываете телефон или часы - и платеж проходит. Система Google Pay в Азии тоже распространена массово, поэтому владельцы Android не почувствуют дискомфорта. Банк реализовал функционал, который радует. Это полноценная мультивалютная карта для путешествий: можно держать средства на счетах в долларах, евро, тенге и рублях, зафиксировав выгодный для вас курс обмена. ⚙️ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ FREEDOM BANK Оформление БЕЗ доверенности за 2 рабочих дня;

Оформление через брокерский счет;

Тип карты: Виртуальная мультивалютная Visa (срок действия 5 лет);

Валюта карты: Мультивалютная ($, €, ₸,);

Привязка к РФ номеру телефона;

Входящие/исходящие SWIFT-переводы: Нет;

Обслуживание: 25$/5 лет (+100$ - депозит, вернется вам после истечения срока действия карты);

Снятие наличных за рубежом: 3%;

Поддержка Apple Pay: Есть;

Поддержка Google Pay: Есть;

Удобное пополнение из России через Цифра Банк.

KSB - доступный премиум с кредитным BIN