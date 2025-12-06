Как расплачиваться в Таиланде россиянам в 2025-2026 году: Гид по оплате картами, QR-кодами и наличными в Таиланде

Вопрос, как расплачиваться в Таиланде россиянам, перестал быть простым с момента введения санкций и требует внимания еще до вылета. Если раньше мы просто бронировали отель на Booking российской кредиткой и ехали с запасом долларов «на всякий случай», то прямо сейчас старые привычки, очевидно, не работают.
Самый частый вопрос туристов из России последних лет: в Таиланде можно расплачиваться российскими картами хотя бы где-то? Ответ короткий и жесткий - нет. Санкционная пыль еще не улеглась, и международные платежные системы продолжают держать оборону, не обрабатывая транзакции по картам, эмитированным российскими банками. Мы в EasyCrds традиционно не беремся прогнозировать геополитику, но фиксируем ситуацию: расчёт в Таиланде возможен, причем далеко не только наличными долларами идеального качества.
В этом материале мы без лишнего драматизма и воды разберем, как выстроить свою финансовую логистику для расчетов в Таиланде, чтобы отдых не превратился в поиск работающего банкомата.
Карты VISA и MasterCard для оплаты в Таиланде
Обзор способов оплаты в Таиланде: карты, кэш, QR и крипто
По большому счету, глобально платежный ландшафт Королевства держится на трех китах: наличные, карты международных систем и повсеместные QR-коды. При этом криптовалюта постепенно выходит из тени как нишевый инструмент, использующий фиатный шлюз, но массовым решением пока не стала. Различные способы оплаты в Таиланде доступны всем, но их удобство для резидента РФ и туриста из Европы существенно различается.
Ниже мы приводим сравнение основных инструментов для туриста:
Инструмент
Где принимают
Плюсы для туриста
Минусы и риски
Наличные (THB)
Рынки, макашницы, транспорт, массаж
Надежность, анонимность, работает без электричества
Нужно менять, носить с собой, риск потери
Иностранная карта
ТЦ, отели, 7-Eleven, рестораны, банкоматы, любые POS-терминалы, онлайн-сервисы
Удобство, безопасность, онлайн-бронирование
Не работает в глуши, риск блокировки банком
QR (PromptPay)
Повсеместно: от лавок до бутиков
Нет сдачи, быстро, бесконтактно
Сложно подключить без местного счета
Карты МИР
Нигде
Отсутствуют
Не принимаются к оплате и снятию наличных
UnionPay (РФ)
Отдельные банкоматы (например, Bangkok Bank), реже - магазины
Резервный способ снять наличные
Высокий риск отказа, нестабильность, невыгодный курс
Криптовалюта
Обменники, спецсервисы (TouristDigiPay)
Независимость от банков и санкций
Сложность покупки в рублях, волатильность
Чем реально платят в Таиланде в 2025 году:
Наличные (Thai Baht). Вопреки популярной байке о тотальной цифровизации, выбирать между наличными и картой в Таиланде не приходится - это не выбор «или-или», а необходимость иметь и то, и другое. Как гласит пословица, запас карман не тянет. Бат остается королем на ночных рынках, в макашницах с уличной едой, при оплате тук-туков и в глубокой провинции. Однако доля кэша действительно падает, уступая место технологиям.
Карты Visa/MasterCard. Это основной и самый надежный инструмент для российского туриста за границей. Ими закрывают чеки в торговых центрах (Siam Paragon, Central), супермаркетах (Big C, Lotus’s), где настроен прием карт международных платежных систем. Пластик зарубежного банка с чипом и NFC - это ваш пропуск в мир комфортного отдыха в Таиланде без пересчета купюр.
Карты UnionPay. Карточки китайского платежного гиганта стремительно захватил всю Азию и, разумеется, широко принимается и в Таиланде. Но по пластику UP от российских АТБ и РСХБ существует ряд ограничений.
Оплата по QR (PromptPay). Система Thai QR Payment стала настоящим феноменом и национальным стандартом P2P-переводов. Даже в небольших лавках на Пхукете вам, скорее всего, предложат отсканировать код. QR для местного жителя встроен в приложение его банка. Для туристов всё сложнее: PromptPay для иностранцев закрыт без счета в тайском банке, но существуют «туристические» решения, которые помогают обойти это ограничение.
Криптовалюта. Нельзя не отметить, что криптовалюта в Таиланде легальна, но не как прямое средство платежа в условном 7-Eleven. Но подвижки тут явные. Например, TouristDigiPay работает в формате регулируемой e-wallet-схемы для временно пребывающих, требует аккаунта у лицензированного криптоброкера и e-money-провайдера, но находится на ранней стадии внедрения.
Для нас с вами ситуация выглядит так: как рассчитываться в Таиланде, зависит от вашей подготовки. Российские карты Visa/Mastercard превратились в тыкву еще в 2022 году, а UnionPay российских банков - это лотерея.
Зарубежные Visa/Mastercard как способ оплаты в Таиланде
Единственный полноценный ответ на вопрос «какой картой расплачиваться в Таиланде 2025» - это дебетовая или кредитная карта Visa/Mastercard, эмитированная банком, не попавшим под раздачу санкций. Это тот финансовый транспорт, который соединяет вас с глобальной экономикой. Часто возникает вопрос, можно ли оплачивать картой в Таиланде буквально всё? Почти, исключения составляют лишь уличная еда и мелкие услуги.
Где принимают карты этих платежных систем:
Ритейл: Крупные сети 7-Eleven, FamilyMart (от определенной суммы), супермаркеты Tops;
Шоппинг: Все торговые центры, магазины электроники, брендовые бутики;
Туризм: Отели, апартаменты, оплата авиабилетов AirAsia.
Важно понимать, как оплачивать картой в Таиланде правильно, чтобы сами транзакции стабильно проходили, желательно при отсутствии денежных потерь. Мы рекомендуем заранее проверить настройки: нету ли гео-ограничений на платежи по Азии, работает ли 3D-Secure для онлайн-платежей и выставлен ли адекватный транзакционный лимит.
Кроме того, как мы писали выше, бесконтактная оплата в Таиланде развита на высоком уровне. Однако Apple Pay и Google Pay, как правило, принимаются в крупных торговых центрах, супермаркетах и сетевых заведениях, но возможны точечные исключения, поэтому физическая карта всё равно нужна.
Дополнительный нюанс - Dynamic Currency Conversion (DCC). Когда терминал предлагает выбор валюты, оплата в батах по карте - единственно верное решение. Если выбрать доллары или евро, произойдет конвертация валюты по курсу банка-эквайера (а не вашего банка), и банковский спред улетит в космос, из-за чего вы потеряете на двойной конвертации до 5-7%.
Как россиянам получить карту для оплаты в Таиланде: оформление через EasyCrds
Не будем лукавить: надеяться на случай или искать обменники с выгодным курсом - так себе история с точки зрения комфорта. Если вам нужна полноценная иностранная карта для оплаты в Таиланде, и получить её можно и без личного визита в дружественную юрисдикцию, буквально не вставая с дивана. Мы в EasyCrds отладили процесс до автоматизма.
Алгоритм действий прост:
Заявка. Консультация с нашим менеджером, выбор банка и типа карты;
Документы. Предоставление сканов необходимых документов для составления договора и прохождения KYC;
Оплата наших услуг. По каким-то вариантам карт мы работаем по 50% предоплате, по другим - по 100%. Средства от клиентов мы принимаем на р/с, через эквайринг, по СБП и в рассрочку от Сбера;
Доставка пластика. Курьер привозит карту лично в руки клиенту.
Теперь вы знаете, как получить карту для Таиланда, находясь в РФ. Это закрывает вопрос с платежами еще до вылета в Королевство.
Ниже разберем самые актуальные варианты для туристов, которые имеются у нас в каталоге.
IDBank - самый VIP-вариант
Этот вариант - наш фаворит для тех, кто не привык к компромиссам. Премиальная карта для Таиланда от IDBank - это высокий стандарт в мире пластика. Она прекрасно подходит тем, кто летает часто, комбинирует Азию с Европой или Америкой и ценит комфорт.
Почему мы рекомендуем её? Во-первых, это статус. Элитная Visa Infinite для путешествий открывает двери бизнес-залов, что принципиально важно при долгих перелетах. Во-вторых, это свобода маневра для крупных транзакций.
Доступные SWIFT переводы частным лицам в рублях, евро и долларах позволяют переводить средства через корреспондентские счета без лишних сложностей. Нельзя не отметить сервис Lounge Key при перелётах, который ощутимо выручает, когда вы проводите несколько часов на пересадке. Надежная карта для частых поездок в азию должна быть как раз такой: с высокими лимитами и страховым покрытием. Здорово, что банк ведет работу над улучшением сервиса.
Характеристики карты IDBank:
Тип карты: VISA Infinite;
Валюта карты: Моновалютная в $ / € / ֏;
Срок действия: 5 лет;
Пополнение: через приложение IDPay, межбанковский перевод в рублях;
Поддержка Apple Pay: Есть;
Поддержка Google Pay: Есть;
Входящие SWIFT-переводы: RUB, EUR, USD;
Исходящие SWIFT-переводы: RUB, EUR, USD;
Привязка к российскому номеру телефона;
Премиальные сервисы вроде Lounge Key и туристической страховки для Signature и Infinite.
Бакай Банк - баланс цены и функционала
Если вам нужен надежный рабочий инструмент, то Бакай Банк - это то, что нужно. Это самая популярная карта для Таиланда среди наших клиентов. Оптимальный выбор для отпуска 1-2 раза в год, когда нет смысла переплачивать за дополнительные опции.
Недорогая в обслуживании Visa от Бакай Банка отлично показывает себя и справляется с базовыми задачами. Она понятная, простая и надежная, закрывая 90% потребностей туриста.
Ко всему прочему, снятие наличных в банкоматах Таиланда с этой картой проходит с адекватной комиссией банка-эмитента. Это отличная карта для турпоездок: вы не беспокоитесь о стоимости годового обслуживания, а просто пользуетесь ей.
Характеристики карты Бакай Банк:
Оформление ПО доверенности / БЕЗ доверенности;
Тип карты: VISA (срок действия 5 лет);
Валюта карты: $;
Обслуживание: $20/год;
Снятие наличных за рубежом: 2%;
Поддержка Apple Pay: Нет;
Поддержка Google Pay: Есть;
Именная карта;
Привязка с российскому номеру телефона.
Виртуальная карта Казахстана (Freedom Bank) - для тех, кто живёт в NFC
Для тех, кто привык к цифровым решениям и не видит смысла в пластике (хотя можно заказать и неименную пластиковую карту), виртуальная карта для Таиланда от Freedom Bank - обязательный инструмент. Она выпускается быстро и прямо сейчас готова к работе через токенизацию карты в смартфоне.
В Бангкоке и крупных туристических центрах Apple Pay работает на каждом шагу. Вы просто прикладываете телефон или часы - и платеж проходит. Система Google Pay в Азии тоже распространена массово, поэтому владельцы Android не почувствуют дискомфорта. Банк реализовал функционал, который радует.
Это полноценная мультивалютная карта для путешествий: можно держать средства на счетах в долларах, евро, тенге и рублях, зафиксировав выгодный для вас курс обмена.
⚙️ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАРТ FREEDOM BANK
Оформление БЕЗ доверенности за 2 рабочих дня;
Оформление через брокерский счет;
Тип карты: Виртуальная мультивалютная Visa (срок действия 5 лет);
Валюта карты: Мультивалютная ($, €, ₸,);
Привязка к РФ номеру телефона;
Входящие/исходящие SWIFT-переводы: Нет;
Обслуживание: 25$/5 лет (+100$ - депозит, вернется вам после истечения срока действия карты);
Снятие наличных за рубежом: 3%;
Поддержка Apple Pay: Есть;
Поддержка Google Pay: Есть;
Удобное пополнение из России через Цифра Банк.
Для опытных путешественников, которые знают, что такое холдирование средств, кредитная карта для Таиланда от KSB - это решение многих проблем. Дело в том, что многие прокатные конторы и отели проверяют именно BIN карты (первые 6 цифр).
Если BIN дебетовый, могут попросить значительный залог наличными или вовсе отказать. Наличие опции кредитного BINа решает эту проблему: система видит карту как кредитную, хотя вы тратите свои собственные средства (избегая технического овердрафта). Это безусловно премиальная карта для путешествий в Таиланд с серьезным функционалом.
Дополнительный бонус - безлимитное снятие наличных (для Signature), что позволяет не думать о комиссиях банка-эмитента. Если вы думаете, какой картой расплачиваться в Таиланде при аренде авто или бронировании номера в отеле международной сети, то KSB - лучший выбор. Проще говоря, это стопроцентная надежность.
Характеристики карты KSB:
Тип карты: VISA Platinum и Signature;
Валюта карты: $ / €;
Срок действия: 3 года;
Пополнение: МТС банк, Сбербанк, Межбанковский перевод в рублях;
Обслуживание: Platinum (в 1-й год бесплатно, далее 150$) и Signature (200$);
Карты имеют КРЕДИТНЫЙ БИН;
Поддержка Apple Pay: Нет;
Поддержка Google Pay: Есть;
Индивидуальный курс при конвертации свыше 10. 000 USD/EUR;
Безлимитное обналичивание в АТМ для Signature;
Премиальные сервисы вроде Lounge Key и Сервиса упаковки багажа для Signature.
Ниже мы подготовили сводную таблицу, чтобы вам было проще сравнить варианты:
Банк
Тип
Валюта
Главная особенность (Фишка)
IDBank
Premium
USD/EUR/AMD
Бизнес-залы, полноценный SWIFT, высокий статус
Бакай
Standard
USD
Дешевое обслуживание, простота оформления
Freedom
Virtual
Multi
Мультивалютность, работа с Apple/Google Pay
KSB
Credit BIN
USD/EUR
Кредитный BIN для аренды авто, безлимит на снятие (Signature)
Российские карты МИР и UnionPay в Таиланде
Как мы уже упоминали, российские Visa и Mastercard, выпущенные Сбером, Альфой, Т-Банком и другими санкционными банками, за границей не работают. Использовать их для оплаты невозможно, так как НСПК не имеет интеграции с местными банками. В сухом остатке, пластик превратился в сувенир.
С картами МИР в Таиланде ситуация не лучше. На 2025 год приём карт отечественной платежной системы находится в стадии проработки, и обычный турист не может рассчитывать на их использование для оплаты или снятия наличных.
Если говорить о картах UnionPay от РСХБ или АТБ, то китайская система официально широко представлена, но российские карты работают нестабильно. Это выражается, например, в том, что банкоматы Kasikornbank часто “заглатывают” карты, а оплаты в терминалах крупных сетей вроде 7eleven проходят с карты РСХБ (с пагодой), но при этом не проходят с карт UP РСХБ (c тигром на карте) или АТБ.
Перспективы расширения использования UnionPay карт российских банков за рубежом остаются неопределёнными на фоне санкций и ограничений.
Как рассчитываться в Таиланде наличными: баты, доллары и евро
Валюта Таиланда бат (THB) - это законный король платежей в Королевстве. Стоит учитывать, что в отличие от, например, Мальдив или Камбоджи, доллары и евро здесь работают исключительно как «валюта обмена», но не как прямое средство платежа. Попытка расплатиться иностранной купюрой в 7-Eleven вызовет лишь недоумение.
По прибытии меняйте небольшую часть на баты в обменниках или снимайте через банкоматы с иностранной карты. Наличные и карта в Таиланде должны работать в тандеме: рассчитывайтесь батами в повседневной жизни (рынки, транспорт, еда), а карту держите для расходов в международных сетях, отелях и ТЦ.
Небольшой нюанс касается самих денег: качество купюр имеет критическое значение. Тайские кассиры - настоящие перфекционисты. Купюры должны быть новыми, хрустящими, без штампов, надписей ручкой или масляных пятен. К «убитым» банкнотам здесь относятся скептически: их могут обменять по заниженному курсу или вовсе отказаться принимать. От греха подальше проверяйте наличность еще в РФ.
Где менять деньги в Таиланде выгоднее всего? Опыт подсказывает, что аэропорт (Suvarnabhumi или Phuket International) - это место для экстренного обмена на первое время. Курс обмена бат там традиционно хуже, а спред - шире. Мы советуем поменять там 300-500 THB на первое такси и воду, а основные суммы везти в город.
В туристических центрах (Khao San Road в Бангкоке, Walking Street в Паттайе) работают сетевые обменники (например, SuperRich), где курс максимально приближен к рыночным. Банкоматы и отделения банков также дают честный курс без скрытых комиссий, но помните про фиксированную плату за снятие (обычно 220 бат), которую берет тайский банк-эквайер. В сухом остатке: везите новые доллары, меняйте их в городе и не бойтесь носить с собой пачку батов - здесь это норма, хотя и комфортным это не назвать.
Оплата по QR-коду в Таиланде: Thai QR Payment и PromptPay
Таиланд совершил ощутимый технологический прорыв. Системы Thai QR Payment и PromptPay - это уже не про удобство, а про настоящую безналичную революцию. Сегодня черно-белые квадраты QR-кодов встречаются буквально на каждом шагу: от тележек с уличной едой (макашниц) и утренних рынков до фешенебельных ресторанов в торговых центрах IconSiam или Central World. Это фактический стандарт оплаты для всего локального населения. Если вы хотите платить как местный, вам сюда.
Для тайцев все работает бесшовно: оплата идет напрямую из мобильного приложения их банка (Kasikorn, Bangkok Bank, SCB, Krung Thai), которое привязано к национальному ID, номеру телефона и счету. Это элегантный ответ тайцев на вопрос «как рассчитываться без наличных». Деньги списываются со счета и мгновенно зачисляются продавцу через систему мгновенных платежей.
Для визитеров Королевства ситуация сложнее. Прямой доступ к PromptPay иностранцам без открытия счета в тайском банке ограничен. Однако рынок адаптируется, и появляются специализированные электронный кошельки Таиланда. Ключевое решение - связка TAGTHAi Easy Pay и виртуальной карты PAY&TOUR KBank. Это совместный продукт туристической платформы и Kasikorn Bank. Механика следующая: вы приходите в обменный пункт KBank (они есть в аэропортах и крупных ТЦ Бангкока, Паттайи, Пхукета), предъявляете паспорт и проходите процедуру идентификации (KYC). Вам оформляют виртуальный кошелек, который можно пополнить наличной валютой (USD, EUR, THB) или картой. После этого Thai QR Payment для туристов становится реальностью: вы сканируете любой PromptPay код, и транзакция проходит. Баланс отслеживается в приложении в реальном времени, а неизрасходованный остаток можно вывести обратно или потратить до копейки.
Можно ли открыть счёт/карту тайского банка и зачем это россиянину
Многие спрашивают: а не проще ли открыть счет в тайском банке и закрыть вопрос? Формально - да. На деле - это сложная задача для туриста с коротким штампом в паспорте, так как вы не являетесь налоговым резидентом.
Официально банковский счёт в Таиланде требует долгосрочной визы или разрешения на работу. Часть банков (Kasikorn, Bangkok Bank) по-прежнему открывают счета отдельным категориям иностранцев (long-stay, work permit, education), а для обычного туриста процедура без визы Non-O/Non-B/ED крайне затруднена. Возможны платные посреднические сервисы, но их легальность и устойчивость решений не гарантируется.
Доступный PromptPay для резидентов - это удобно, но если вы прилетели на две недели, тратить время и деньги на оформление вряд ли целесообразно. Главный камень преткновения - требования банков.
Оплата жилья, транспорта и повседневных расходов по всей стране
Бронирование жилья - это база любого путешествия, но и здесь есть свои подводные камни. В текущих реалиях стратегия оплаты напрямую зависит от выбранного типа жилья.
Основные варианты и способы оплаты жилья в Таиланде:
Отели и гестхаусы (Booking, Agoda, Airbnb). Здесь везде требуется работающая иностранная карта для гарантии брони или предоплаты. Онлайн бронирование - самый надежный способ. Однако помните про "Security Hold": часто отель блокирует часть суммы или процент от стоимости ночей в качестве депозита. Важно заранее выяснить, можно ли внести этот депозит наличными при заезде или же придется пополнить свою VISA/MasterCard с запасом;
Пакетные туры. Большая часть расходов оплачена до приезда. На месте могут возникнуть доплаты за дополнительные услуги (спа, экскурсии), которые легко оплачиваются картой или наличными;
Локальное жилье (гестхаусы, кондо, виллы от владельцев). Частники часто требуют предоплату (за первые сутки или неделю) через PayPal или платежный линк, что подразумевает оплату зарубежной картой. А вот остаток за проживание они могут согласиться принять наличными батами по приезде.
Оплата транспорта в Таиланде: такси, Grab, аренда авто и байка, междугородные перелёты
Перемещение по Таиланду - это отдельный квест, где оплата может варьироваться от наличных монет до сложных транзакций с холдированием.
Начнем с такси и мототакси. Классические цветные такси (особенно знаменитые розовые и желто-зеленые в Бангкоке) - это царство кэша. Такси Бангкока часто работает по счетчику, но водители любят называть договорную цену. Иногда, если это крупное объединение, у них может быть терминал, но надежнее всегда иметь при себе мелкие купюры. Мототаксисты («вин-мото») и вовсе признают только наличные баты, а цена часто оговаривается «на берегу».
Grab Gojek и другие агрегаторы (ride-hailing) - это совершенно другой уровень. Они работают во всех крупных туристических хабах (Бангкок, Чиангмай, Пхукет). Оплата происходит через привязанную иностранную карту VISA/MasterCard, что безумно удобно: вы выходите из машины, а деньги списываются сами. Минус - высокая комиссия в пиковые часы, но за безопасность и прозрачность приходится платить.
Если вы планируете самостоятельные путешествия, то аренда авто или мотобайка в Таиланде потребуют внимательности. Крупные прокатные конторы вроде Rentalcars принимают иностранные карты. И здесь на сцену выходит кредитный BIN для аренды. Карты с таким бином (например, от KSB) позволяют блокировать депозит на счете, не списывая реальные деньги, что критично при аренде дорогих авто. А вот локальные прокатчики предпочитают наличные или договор, где прописан залог. Также они часто просят в залог паспорт, но мы рекомендуем оставлять денежный депозит.
Междугородние перелёты и поездки на поездах/автобусах проще всего планировать онлайн. Билеты удобно покупать иностранной картой на сайтах агрегаторов или перевозчиков (AirAsia, Thai Railways).
Оплата питания в Таиланде: рестораны, кафе, макашницы, рынки
Гастрономическая карта Таиланда пестра и разнообразна, как и способы расчетов.
Рестораны в Таиланде, ориентированные на туристов (в курортных зонах вроде Семиньяка или на пляжах Пхукета), без проблем принимают карты VISA и MasterCard. Счет приносят в конце, и к нему часто добавляют 10% за обслуживание, хотя чаевые приветствуются. Это понятный и привычный сервис.
Кафе среднего уровня - это микс, где карты и наличные ходят 50 на 50. Часто на столах можно увидеть QR-код для оплаты через тайские банковские приложения (PromptPay), что удобно для местных, но для нас обычно означает необходимость в наличных.
Настоящая душа тайской кухни - это макашницы и уличная еда. Здесь царит кэш. Еда в Таиланде, цена которой редко превышает 50-60 бат за порцию пад-тая или супа, оплачивается только купюрами и монетами. Карты здесь практически не берут, а QR-коды для туристов пока редкость. То же самое касается и рынков: рынки Бангкока (ночные, утренние, плавучие) живут за счет наличного оборота. Торговка с лотком фруктов не достанет терминал, поэтому как платить в ресторане и на рынке — это две разные истории.
Супермаркеты (7-Eleven, Family Mart) и крупные сетевые кафе принимают иностранные карты, и бесконтактная оплата там работает вполне себе стабильно.
Итоговая стратегия: как расплачиваться в Таиланде россиянам в 2025-2026 году
Подводя итог, можно сказать, что Таиланд остается дружелюбно настроенным к туристам из России, но с удобством расчетов придется повозиться.
Ключевые аспекты - это безопасность денег и комфортные расчеты в Таиланде, именно поэтому мы рекомендуем комбинированный подход из карточки иностранного банка + запаса наличных.
Чего точно делать НЕ стоит:
Рассчитывать на карты МИР (прием не налажен);
Везти рубли для обмена (курс грабительский);
Полагаться только на UnionPay (высокий риск отказа).
Осознанный и заблаговременный подход к тому, как расплачиваться в Таиланде году, гарантирует спокойный отдых. Путешествуйте с комфортом, а вопросы финансовой логистики мы поможем решить. Время - деньги, не тратьте его на поиски подходящего банкомата по всему Таиланду.
