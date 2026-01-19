Как получить визу во Францию для россиян в 2026: подробный обзор французского Шенгена

Франция остается одним из самых популярных, но при этом требовательных направлений для российских путешественников. Эйфелева башня никуда не делась, но бюрократические барьеры вокруг неё, к сожалению, выросли. Виза во Францию для россиян в 2026 году - это уже не лотерея «повезет - не повезет», а закономерный итог педантичной подготовки.

На текущий момент ситуация складывается следующим образом: французское консульство сохраняет репутацию одного из самых лояльных к россиянам в Шенгене, при этом аппетиты бюрократической машины в отношении документов выросли. Сроки рассмотрения стандартно занимают от 20 до 45 рабочих дней, а в высокий сезон - и того больше. В этом материале мы, команда EasyCrds, разберём всё по полкам: от специфики шенгена во Францию и новых требований к биометрии до финансовой математики, которая должна сойтись в глазах визового офицера.

Оформление визы во Францию в текущих реалиях требует детальной проработки. Если вы ищете способ «быстро проскочить», этот гид вас разочарует. Если же вам нужна рабочая инструкция, как получить визу во Францию с учётом реалий 2026 года, - добро пожаловать!