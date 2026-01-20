Как получить визу в Италию россиянам в 2026: подробный гид по оформлению итальянского шенгена

Италия остаётся для российских путешественников страной номер один, несмотря на логистические сложности, отсутствие прямых рейсов и выросшие бюрократические преграды. Римский Форум, галереи Флоренции, каналы Венеции, руины Помпеи и побережье Амальфи - это классика, которая не требует рекламы, но требует тщательной подготовки. Доступ к этим локациям лежит через строгое, хотя и справедливое консульство. Для въезда вам понадобится шенгенская виза категории C (для туризма, посещения друзей или коротких деловых поездок) или национальная категория D (если ваши планы масштабнее стандартного отпуска и превышают 90 дней).

В 2026 году обстановка с выдачей итальянских виз стабильна, но стала заметно жёстче по сравнению с прошлыми годами. Италия - строгая, но, к слову сказать, предсказуемая страна. По нашей внутренней статистике в EasyCrds, процент одобрения держится на уровне 80%. Это ниже, чем у испанцев (которые традиционно лояльнее), но заметно выше, чем у стран Северной Европы или Германии. Сроки рассмотрения итальянской визы сейчас стартуют от 15 рабочих дней в низкий сезон (и если очень повезет), но в период летних отпусков (май-август) ожидание растягивается до 30-45 дней.

Сама процедура получения итальянской визы - это не лотерея и не «повезет-не повезет», а скорее строгий бухгалтерский отчёт. Здесь требуют полный пакет документов, собранный с педантичной точностью, железобетонные финансовые гарантии и, что критично и отличает Италию от других, ОПЛАЧЕННЫХ авиабилетов. Это главное отличие от той же Франции или Испании, где часто достаточно брони. В этом материале, мы разберём всё по полочкам: от типов итальянских виз и нюансов заполнения анкеты до оценки стоимости и способов оформления.