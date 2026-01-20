Как получить визу в Испанию россиянам в 2026: подробный гид по оформлению испанского шенгена

Если посмотреть на карту визовых возможностей для россиян в 2026 году, Испания остаётся одним из немногих стабильных островков лояльности. Пока северные соседи закрывают двери, а итальянцы требуют выкупленные авиабилеты, испанское консульство продолжает работать в режиме «бизнес как обычно».

С января 2026 года визовый центр BLS International возобновил полноценный приём заявок по всей России. Это значит, что география подачи больше не ограничивается столицами. Податься можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Новосибирске.

В этом материале наша команда собрала всё самое нужное: от финансовых требований (которые ужесточились до 108 евро в сутки) до причин отказа в визе и как их избежать. Мы не будем рассказывать вам про хамон и архитектуру Гауди - вы и без нас знаете, зачем едете. Мы расскажем, как пройти бюрократические жернова с минимальными потерями нервных клеток и бюджета. Получение визы в Испанию требует подготовки, но это решаемая задача, если знать правила игры.