Как получить визу в Грецию россиянам в 2026: подробный гид по оформлению греческого шенгена

В 2026 году визовая карта Европы для россиян остается сложной, но Греция на ней - один из самых ярких «зеленых» островов. Пока страны Северной Европы закрывают двери, а запись в консульства Франции и Испании напоминает лотерею с ботами, Эллада сохраняет статус одной из самых лояльных и доступных стран Шенгенского соглашения. Это не значит, что шенген в Грецию раздают всем подряд. Нет. Но правила здесь остаются прозрачными и, что важнее, выполнимыми.

Приемом документов на территории РФ занимается визовый центр GVCW (Global Visa Center World). Это единственный официальный партнер и аккредитованный посредник МИД Греции. Офисы оператора функционируют не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и покрывают юг России - Краснодар, Ростов-на-Дону и Новороссийск.

Главное преимущество греческого направления - адекватные финансовые требования. Официально консульство запрашивает подтверждение наличия 50–100 евро на день поездки на человека. Для сравнения: Испания требует минимум 108 евро, а Италия нередко просит показать выкупленные билеты и отели на сотни тысяч рублей.

В этом фундаментальном гайде команда EasyCrds детально разберет, как получить визу в Грецию, какие документы критически нужны для одобрения, почему мультивизы в 2026 году стали редкостью и как избежать ошибок, которые совершает каждый третий самостоятельный заявитель. Виза в Грецию 2026 года имеет свои особенности, и мы о них расскажем.