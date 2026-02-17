Как купить подписку Gemini Pro и Ultra из России в 2026: гид по способам оплаты Google AI

Google за последний год выпустил Gemini 3 с миллионным контекстным окном, добавил видео генерацию через Veo 3.1, научил рисовать в 4K через Nano Banana Pro - а российский пользователь сидит перед экраном и видит одно и то же: карта отклонена.

Эта проблема распадается на два слоя, и путать их - верный способ потерять время. Слой первый: доступ к Гемини. Россия не входит в число стран, где Gemini официально доступен, и без настройки сетевого подключения с правильным регионом веб-версия даже не откроется. Слой второй: платёж в сторону Гугл. Оплата подписки Gemini из России и других западных сервисов уже давно требует обходных платёжных маршрутов из-за всем известных обстоятельств в виде санкций. И рабочих вариантов здесь куда больше, чем кажется. Купить подписку Gemini в 2026 году означает разобраться с планами Google AI, биллингом Gemini API (актуально для разработчиков), тарифами Google One - и для всего этого подобрать карту, которую Гугл не отклонит.

В этом обзоре мы разберем каждый способ купить подписку Гемини с пошаговыми инструкциями, плюсами, минусами и подводными камнями.