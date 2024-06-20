Как оформить зарубежную карту для переводов в евро и долларах

Санкционные ограничения в финансовой сфере стали источником сложностей для многих россиян. После введения санкций российские карты перестали работать в большинстве стран, международные системы VISA и MasterCard ушли из России.

Продолжать использовать зарубежные онлайн-сервисы и покупать на них подписки, совершать покупки в иностранных интернет-магазинах и выполнять безналичные платежи в путешествиях за границу поможет карта иностранного банка.

Специалисты Easy Payments рассказывают, как зарегистрировать счет удаленно, банки каких стран подойдут для этой цели и как использовать карту после открытия.

Зарубежные банковские карты: зачем это нужно

После введения санкционных ограничений все больше россиян чувствуют необходимость оформить иностранную банковскую карту.Данная услуга актуальна как для физических, так и для юридических лиц.

Обычно открыть зарубежную карту стремятся по нескольким причинам:

Совершение покупок в путешествиях за границей. Как во время командировок, так и в рамках туристических поездок безналичные расчеты гораздо удобнее, чем покупка наличной валюты.

Возможность продолжать использование иностранных платформ и систем. Оплата зарубежных сервисов , таких как Miro, Canva, Booking, Netflix, Microsoft и пр. российскими картами в данный момент почти невозможна.

Оформление заказов на международных маркетплейсах и в интернет-магазинах. Большинство подобных платформ также отказалось от работы с картами из РФ.

Денежные переводы из России иностранным пользователям. Хотя SWIFT-переводы еще доступны в некоторых банках, перевод с российского счета на иностранный имеет высокий шанс быть заблокированным как подозрительный.

Оплата услуг иностранных компаний или получение платы за свои услуги. Такое актуально для фриланс-площадок типа Deel, где размещают заказы на исполнение. После зачисления средств на счет пользователи из РФ выводят деньги на зарубежные счета.

Работа с зарубежными клиентами или партнерами. Счет в банке другой страны помогает с решением вопроса «как оплатить зарубежные сервисы» для выполнения корпоративных задач.

Прием оплаты от клиентов. Конечно, для этой цели лучше подойдет бизнес-счет, но в некоторых случаях разово допустимо использовать карту.

Наличие зарубежной банковской картыпозволяет избежать необходимости поиска обходных путей и посредников, а также возникновения потенциальных сложностей с уплатой налогов и подчинением требованиям законодательства.

Оформление карты иностранного банка

Чтобы оформить зарубежную карту, можно обратиться в банк другой страны лично или воспользоваться услугами посредника.

Самостоятельное оформление . Подразумевает поездку в страну, где расположен банк. Этот способ предполагает достаточно высокие затраты как времени, так и средств. Пользователю потребуется совершить несколько поездок или остаться в стране на все время оформления карты. В некоторых банках процесс может занять несколько дней и даже недель.

Открытие счета через посредника, например, с помощью Easy Payments. В этом случае достаточно подготовить пакет документов и отправить заявку курьером. Процедура оформления карты от начала и до конца будет полностью удаленной, курьер доставит все документы обратно вам вместе с пластиковой картой лично в руки.

Документы, необходимые для получения иностранной банковской карты, зависят от страны и банка. В большинстве случаев необходимо предоставить удостоверение личности (российский или загранпаспорт), чаще достаточно скана паспорта. Изредка может потребоваться ИНН, договор с местным работодателем, SIM-карта для привязки карты.

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Где россиянам получить иностранные карты

Сегодня купить зарубежную картуможно втаких странах, как Казахстан, Киргизия, Турция, Армения. Эти государства отличаются лояльностью к гражданам РФ. Специалисты работают с проверенными банками, которые позволяют открыть счет в минимальный срок; случаев отказа в получении карты зарегистрировано не было.

Киргизия

Киргизия как страна для регистрации банковского счета имеет для пользователей из РФ несколько важных преимуществ:

минимальный срок выпуска карты — 3–5 дней;

наличие вариантов с бесплатным обслуживанием или льготным периодом на первый год;

ряд доступных способов пополнения счета (банки Сбер, Т-Банк, электронные кошельки, банкоматы и др.);

русскоязычные версии сайтов и приложения банков, а также доступность техподдержки для решения срочных вопросов.

Чтобы открыть карту в банке Киргизии, потребуется оформить доверенность на представителя компании, который будет заниматься открытием счета. Помимо этого, для создания счета нужен паспорт (или его скан) — можно использовать российский. В некоторых банках потребуется также киргизская SIM-карта — ее также приобретет специалист на имя клиента.

Перед тем как заключать договор на открытие счета, клиенты смогут получить подробную консультацию, где будет рассказано о доступных банках и условиях работы. Карта и все документы доставляются курьером из одной страны в другую за 3–5 рабочих дней.

Казахстан

Российские пользователи выбирают Казахстан по нескольким причинам:

выгодные условия: открыть карту в банке Казахстана можно недорого благодаря программам для нерезидентов страны;

сжатые сроки оформления: в большинстве банков — 1–10 рабочих дней;

низкие требования к нерезидентам и пакету документов для открытия счета.

Кроме того, как и в Киргизии, многие банки Казахстана предлагают пользователям русскоязычные сайты и поддержку, что повышает удобство работы.

Для оформления карты нужен загранпаспорт. Иногда потребуется оформить ИИН (можно получить онлайн, для этого также потребуется только загранпаспорт). Так как большинство банков привязывают счета только к казахстанскому номеру, представитель компании также откроет SIM-карту на имя клиента.

Турция

Турция — еще одна популярная страна для открытия зарубежной карты. Она имеет несколько плюсов для российских клиентов:

в банках Турции открыть карту могут нерезиденты — пользователям не требуется иметь гражданство или ВНЖ;

Турция — популярное туристическое направление, и наличие местной карты значительно упрощает расчеты во время поездок;

турецкая карта открывает пользователю доступ к большинству международных сервисов и площадок;

быстрое оформление карты — от 1 дня;

большинство крупных финансовых организаций предлагают клиентам качественный онлайн-банкинг и англоязычную техподдержку.

Для открытия карты потребуется загранпаспорт, а также документ, подтверждающий адрес проживания. В качестве последнего можно использовать как квитанции за КУ, так и отсканированную страницу паспорта, где указан адрес прописки. Кроме того, для подтверждения подойдет справка из банка.

Помимо этих документов, некоторые банки Турции требуют получения местного номера налогоплательщика, а также использования турецкой SIM-карты. Специалисты Easy Payments расскажут, когда это необходимо, и помогут выполнить необходимые условия для получения карты.

Пополнение зарубежных карт

Способы, которыми можно пополнить зарубежную карту, зависят от банка и персональных условий. К общим вариантам относятся:

Российские карты, банки Сбер, Т-Банк . Следует учесть, что банки и условия в них постоянно меняются.

Электронные кошельки . Аналогично российским счетам. Рекомендуется заранее уточнить размер комиссии на пополнение зарубежной карты онлайн с конкретного кошелька — в некоторых случаях тарифы могут быть высокими.

Банкоматы. Внести можно и наличные средства, карты банков СНГ работают с банкоматами по всему миру.

Как уведомить налоговую

В течение одного месяца после открытия зарубежного банковского счета граждане и налоговые резиденты РФ обязаны уведомить об этом Федеральную налоговую службу. Сделать это можно несколькими способами:

при личном визите в филиал ФНС;

бумажным письмом;

электронным письмом, заверенным цифровой подписью;

онлайн через личный кабинет налогоплательщика.

После первого уведомления о создании иностранного счета пользователь обязуется сообщать налоговой обо всех изменениях, происходящих со счетом (изменение реквизитов и другой информации, закрытие счета и т. д.), а также ежегодно отчитываться о движении средств. Для этого можно использовать те же каналы связи, что и для изначального уведомления.

Если пользователь не сообщает о счете в течение месяца, он может получить штраф (1000–1500 руб.). Отсутствие заявления о движении средств до 1 июня или нарушение порядка его подачи также наказывается (2000–5000 руб.).

Если владелец счета имеет гражданство России, но не является налоговым резидентом, т. е. находится в другой стране более 183 дней в году или имеет ВНЖ, он имеет право не уведомлять налоговую о действиях с зарубежными счетами.

Подробнее о том, как уведомить ФНС об открытии зарубежного счета, читайте в статье.

Удаленное оформление иностранной карты

Карта иностранного банка — полезный инструмент в условиях санкционных ограничений. Большинство зарубежных сервисов и онлайн-магазинов не поддерживают российские счета, что заставляет пользователей прибегать к оплате зарубежной картой, а поездки за границу становятся гораздо комфортнее при наличии такого способа платежа.

Бизнесу иностранный счет также необходим: это дает возможность работать с клиентами и контрагентами из различных стран, выводить деньги с иностранных сервисов. Получить иностранную карту можно как самостоятельно, так и через посредника, например, Easy Payments. Второй способ позволяет выполнить процедуру удаленно и в минимальный срок.

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