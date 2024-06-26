Прием международных платежей для инфобизнеса: популярные способы в 2024 году

Инфобизнес — сектор, который активно развивается в настоящее время: все больше предпринимателей открывают онлайн-школы и курсы, эксперты проводят онлайн-лекции и мастер-классы, репетиторы набирают учеников через интернет. Значительным толчком для этой сферы послужили карантинные ограничения в пандемию COVID-19, когда многие образовательные программы перешли в онлайн-формат.

Одно из преимуществ инфобизнеса — возможность работать с клиентами из других стран. Специалисты Easy Payments рассказывают, как начать работу в сфере инфобизнеса, как принимать платежи из-за границы и какие платежные системы стоит рассмотреть для этой цели.

В чем причины популярности инфобизнеса

Под инфобизнесом подразумевается продажа обучающих продуктов — курсов, лекций, мастер-классов, семинаров и т. д.

Современный инфобизнес — это преимущественно онлайн-сфера: как лекции и вебинары, так и персональные консультации и мастер-классы проводятся в дистанционном формате. Это удобно как для предпринимателя, которому не требуется арендовать помещение, так и для клиента, который получает знания и навыки, не выходя из дома.

Существует ряд форматов инфобизнеса. Этот сектор включает мастер-классы, тренинги, вебинары, марафоны, лекции, аудио- или видеоуроки, электронные пособия и чек-листы, коучинг и многое другое. Материал может подаваться как в виде серии лекций, где преподаватель не взаимодействует с учениками, так и в интерактивных форматах, подразумевающих более близкую работу. К популярным темам в инфобизнесе относятся иностранные языки, IT, дизайн, здоровье и многое другое.

Преимущества и риски выхода инфобизнеса за рубеж

К плюсам можно отнести следующие:

Увеличение аудитории. При работе на международном рынке вы наращиваете число покупателей. Большой бонус в том, что за границей обычно стоимость на привычные нам товары и услуги выше, поэтому вы смело можете поднять цену продукции до полной окупаемости.

Рост продаж. Это одно из положительных следствий увеличения аудитории. Исследование Global Industry Analysts показывает, что к 2025 году глобальный рынок информационного бизнеса достигнет $325 млн. Спрос на подобные услуги растет по всему миру, поэтому в ваших силах выпускать больше курсов / мастер-классов / книг и получать за это больше прибыли.

Русскоязычная аудитория за рубежом. Выводя бизнес на международный уровень, вы получаете возможность и дальше работать с русскоговорящим населением, но только в других странах. Необязательно адаптировать свой продукт под иностранцев, когда его будут ждать россияне в других государствах. Единственное, о чем стоит подумать: как принимать международные платежи. Ведь за рубежом у россиян совершенно другие способы оплаты, работать с привычными платежными сервисами не получится.

Повышение доверия к компании. Когда ваш бизнес начинает сотрудничать с иностранными клиентами, вы вызываете больше доверия среди пользователей по всему миру. Работа в рамках нескольких стран обычно положительно влияет на репутацию и быстрее нарабывает себе авторитет.

Развитие личного бренда. Иногда через формирование положительного образа вашего продукта вы способны прокачивать свой уровень влияния на международном рынке. В результате курсы / книги / мастер-классы и другие продукты аудитория может стремиться купить не у вашего бренда, а конкретно у вас, как эксперта.

Конечно, существуют и сложности в работе инфобизнеса за границей:

Перевод уроков на английский язык. Если вы хотите, чтобы все ваши материалы были понятны зарубежной аудитории, придется перевести их на интернациональный язык.

Разработка отдельной версии сайта или самостоятельного сайта на английском языке. Материалы для обучения — не единственное, что придется перевести. Об удобном и понятном для иностранной аудитории сайте также стоит позаботиться заранее.

Адаптация материалов для обучения под иностранную аудиторию. Перевод текстов — это не все. Если ваши уроки в аудито/видео формате, вам понадобится переводчик, который переработает все уроки на другой язык. В то же время темы, которые актуальны для инфобизнеса в РФ могут оказаться совершенно не интересны зарубежным клиентам. Поэтому стоит продумать стратегию продвижения и изучить боли пользователей за границей.

Найм специалистов с хорошим знанием иностранных языков. Если ваш инфобизнес предполагает выход в прямой эфир, вы должны хорошо владеть языком тех, для кого вещаете подготовленную программу. Стоит учитывать, что за рубежом весь бизнес действует по другим схемам, поэтому вам понадобятся SEO-специалисты, технические сотрудники, маркетологи и другие эксперты своего дела со знанием иностранного языка.

Если внимательно посмотреть на эти сложности, можно сказать, что среди них нет абсолютно непреодолимых. Решать возникающие проблемы можно постепенно, главное — быть к ним готовыми.

Как начать работу в инфобизнесе

Чтобы начать продажу образовательных курсов или другого инфопродукта, необходимо:

Подготовить материал . Для успеха недостаточно быть экспертом в интересующей сфере: требуется структурировать материал, разделить его на темы, узнать, какие вопросы интересуют пользователей, и ознакомиться с деятельностью конкурентов.

Выбрать формат . При этом следует ориентироваться на ряд факторов: бюджет, предмет изучения, размер аудитории. Для «прикладных» предметов (например, основ кулинарии или вязания крючком) подойдут мастер-классы в видеоформате, для иностранных языков — индивидуальные уроки, для современной литературы — аудиолекции.

Выбрать площадку . Существует ряд платформ: как специализированных, так и включающих широкий выбор категорий и форматов. В числе популярных — GetCourse, Udemy, Thinkfic, Kajabi, Teachable.

Подключить сервис приема платежей для инфобизнеса. Некоторые площадки предлагают встроенную систему оплаты, другие позволяют подключить сторонний сервис для удобства предпринимателя и клиента.

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Способы приема международных платежей для инфобизнеса

SWIFT-переводы

Система SWIFT — привычный для многих пользователей способ приема международных платежей. Тем не менее после введения санкционных ограничений эта система перестала поддерживаться большинством российских банков, что снижает ее доступность.

Даже при использовании банка, который еще проводит SWIFT-переводы, пользователь может столкнуться с ограничением суммы перевода, высокими комиссиями, блокировкой транзакций как «подозрительных» и другими проблемами.

Переводы на зарубежный счет

Открытие счета в иностранном банке и получение на него прямых переводов от клиентов — более надежный способ приема платежей для инфобизнеса, но и он имеет ряд недостатков. Такие переводы совершаются и обрабатываются вручную, что может быть неудобно для покупателей и самого бизнеса.

Помимо невозможности отслеживать транзакции и собирать углубленную статистику, переводы на счет требуют ручного подтверждения оплаты заказа: это отнимает время и снижает конверсию, так как клиенты оказываются вынуждены ждать ответа от представителя компании.

Переводы на криптокошелек

Криптоплатежи не требуют открытия банковского счета за рубежом, так как не зависят от санкционных ограничений. Прямые переводы на криптосчет предпринимателя в качестве способа приема платежей для онлайн-школ имеют ряд преимуществ: высокая безопасность, анонимность, отсутствие чарджбеков и риска «заморозки» транзакции.

Тем не менее криптотранзакции имеют важный недостаток: этот способ приема оплаты онлайн менее распространен, чем операции в фиатных деньгах, и многие клиенты не готовы его использовать. Кроме того следует учесть, что, как и переводы на банковский счет, переводы на криптосчета не автоматизированы и имеют те же недостатки: необходимость ручного подтверждения, сложности отслеживания и т. д.

Криптоэквайринг

Криптоэквайринг — это сервис для приема онлайн-платежей на сайте в различных криптовалютах. Он предлагает предпринимателю те же преимущества, что и криптопереводы: безопасность, независимость от санкций, отсутствие чарджбеков.

При этом операции автоматизированы: их можно отслеживать в личном кабинете, подтверждение оплаты заказа происходит автоматически, клиенту или предпринимателю не требуется вручную переводить сумму к оплате в выбранную криптовалюту.

Основной недостаток криптоэквайринга аналогичен криптопереводам — низкая распространенность криптоплатежей. Хотя некоторые клиенты готовы платить криптовалютой, использовать криптопроцессинг как основной сервис приема онлайн-платежей не рекомендуется — лучше подключить его в качестве дополнительного варианта.

Платежные агрегаторы и системы

Один из наиболее удобных и надежных вариантов — использование международной платежной системыили агрегатора. Такие сервисы позволяют автоматизировать обработку транзакций и предлагают клиентам удобный интерфейс, а предпринимателям — полезный функционал.

Агрегаторы — это сервисы-посредники, которые позволяют подключить ряд вариантов оплаты: от карт и кошельков до BNPL-сервисов и систем для оплаты частями. Они удобны и позволяют не заключать несколько договоров с разными системами, но могут взимать высокую комиссию.

Онлайн-система приема платежей может быть более подходящим вариантом. Большинство систем предлагают несколько способов оплаты и ряд дополнительных функций, но взимают более низкую комиссию, чем агрегаторы.

Популярные платежные системы

В число популярных сервисов приема платежей для инфобизнеса входят:

Stripe — международная платежная система для ecommerce-бизнеса . Она предлагает множество инструментов для управления финансами: от безопасной обработки транзакций до формирования отчетности. Обзор платформы можно изучить в этой статье.

PayPal — популярный электронный кошелек . Позволяет совершать оплату в один клик через PayPal-аккаунт, что удобно для аудитории, использующей этот сервис. Подробнее о сервисе читайте по ссылке.

Perfect Money — система для совершения онлайн-расчетов . В числе других возможностей — начисление процентов на сумму на счету, а также покупка золота, биткоина и иностранной валюты.

PayAnyWay — система для приема платежей . Есть холдирование, рекуррентные платежи, массовые выплаты и возможность подключения онлайн-кассы.

Payeer — электронный кошелек для работы как с фиатной валютой, так и с крипто . Основной функционал — хранение, покупка и продажа валют. Есть виртуальные и физические карты.

Skrill — система мгновенных денежных переводов. Доступны рекуррентные платежи и переводы по электронной почте или номеру телефона. Есть поддержка криптотранзакций. Еще больше информации о сервисе здесь.

К сожалению, в данный момент многие международные системы не работают с пользователями из РФ. Для приема платежей из-за рубежа потребуется регистрация бизнеса за границей.

Подключение международных платежей с Easy Payments

В условиях санкционных ограничений работа с зарубежными клиентами стала почти невозможной без регистрации юридического лица за границей. Специалисты Easy Payments предлагают услугу подключения международных платежей под ключ, которая состоит из трех этапов:

Открытие юридического лица . Это шаг, который не только позволит работать с зарубежными клиентами напрямую, но и откроет для бизнеса доступ к международным сервисам, в том числе системам для обработки платежей. В числе популярных стран для регистрации — США, Англия, ОАЭ, Кипр, Гонконг. Регистрация происходит полностью удаленно.

Открытие бизнес-счета . Это необходимо для того, чтобы получать платежи от зарубежных клиентов, а также проводить расчеты с иностранными сотрудниками или контрагентами и выполнять другие операции. Для этой цели подойдут онлайн-банки. Такие организации выполняют все стандартные банковские функции, но позволяют открыть счет и использовать его онлайн без личного визита в страну регистрации. Популярные необанки для бизнеса — Payoneer, Wise.

Подключение платежной системы. Регистрация мерчант-аккаунта «под ключ» в Stripe, PayPal и других международных системах онлайн-платежей, а также предоставление подробной консультации по подключению системы на сайт и дальнейшей работе с сервисом включены в услуги компании.

Специалисты сопровождают клиента на всем пути от регистрации компании до начала приема платежей и помогают выбрать платежную систему, максимально подходящую для вашего проекта.

Международные платежи для инфобизнеса

Существует ряд способов, с помощью которых инфобизнес может принимать оплату от клиентов из-за границы: от прямых переводов на банковские и криптосчета до эквайрингов и платежных систем. Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки.

Платежные системы для оплаты обучающих курсов и других инфопродуктов — один из наиболее популярных вариантов. Они позволяют автоматизировать платежи и обеспечить для клиентов удобство оформления заказа, при этом гарантируя безопасность платежной операции. Для регистрации в такой системе потребуется зарубежное юрлицо — а открыть его удаленно поможет Easy Payments.

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