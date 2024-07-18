Размещение в App Store: как загрузить платное приложение в магазин из России

App Store — магазин приложений для Apple, где разработчики могут публиковать свои продукты. Хотя правила площадки подразумевают публикацию как бесплатных, так и платных приложений, после введения санкций российские пользователи столкнулись с ограничениями. В настоящее время платные приложения от разработчиков из РФ могут размещаться только для российской аудитории.

В статье специалисты Easy Payments рассказывают о новых правилах магазина приложений и о том, как разместить приложение в App Store для мировой аудитории, находясь под действием санкций.

App Store — что это такое

App Store — один из разделов iTunes Store, который является магазином для владельцев продукции Apple. Здесь пользователи могут скачать приложения для мобильных и десктопных устройств бренда. Площадка предлагает вниманию пользователей большой каталог, в котором представлены как развлекательные приложения (игры, соцсети и т. д.), так и офисные, образовательные, финансовые программы. Помимо скачивания новых приложений, функционал позволяет получать доступ к обновлениям уже установленных программ.

Разработчики могут публиковать на площадке собственные приложения. При этом необходимо следовать правилам публикации приложений в App Store — в частности, соблюдать требования к этичности содержания, правильно выставлять ограничения по возрасту и т. д.

Пользователям доступно размещение как бесплатных, так и платных приложений в App Store. Разработчики, получающие от приложения доход, платят площадке комиссию от 15% до 30% в зависимости от уровня прибыли. Комиссия уплачивается не только при изначальной покупке программы пользователем, но и при совершении любых внутренних транзакций (in-app) — например, при оформлении премиум-подписок или оплаты доступа к дополнительному контенту.

Apple вводит ограничения для России

Компания Apple поддержала антироссийские санкции в 2022 году: поступление фирменной техники в Россию было временно прекращено, а Apple Pay отменил поддержку российских банков, которые оказались под действием ограничений.

Несмотря на это, в начале санкционного периода App Store продолжал работу с РФ: разработчики могли свободно получать доход, а пользователи — скачивать, обновлять и использовать программы.

Единственным ограничением был вопрос того, как оплатить App Store в России: многие способы международной оплаты перестали работать. Тем не менее пользователи могли платить через подарочные карты, а также пополнения с мобильного счета.

Ситуация изменилась более чем через год после начала санкций. 24 июня 2023 года пользователь заметил изменения в правилах публикации в App Store платных продуктов. Хотя платформа не объявила об изменениях официально, пользователи из РФ столкнулись с отсутствием возможности разместить платное приложение. О том, что это не технический сбой, а новая политика, сообщила техническая поддержка после обращения разработчиков.

Смягчение ограничений

Жесткие правила публикации приложений в App Store были смягчены уже осенью 2023 года: компания сообщила о возвращении возможности для российских пользователей публиковать платные продукты. Для этого было сделано исключение из стандартных правил площадки.

Если раньше пользователи могли принимать оплату в App Store только через внутренние инструменты, то теперь разработчики получили возможность использовать сторонние системы. Для этого в приложение можно добавить ссылку с переходом на страницу, где рассказывается о доступных способах оплаты.

Чтобы воспользоваться новым для App Store способом оплаты в России, пользователь должен выполнить несколько требований:

получить разрешение от площадки;

размещать приложение только для российской аудитории;

не совмещать сторонние системы с платежными инструментами Apple.

Комиссия за получение в App Store оплаты в России с 2024 года составляет 27% и рассчитывается на основе отчетов, которые подает разработчик. Платформа оставляет за собой право назначить аудит для проверки информации о платежах.

Как работать с зарубежной аудиторией

В App Store правила публикации платных приложений российскими разработчиками подразумевают работу только с рынком РФ. Несмотря на это, работать с мировым рынком по-прежнему возможно.

Для того, чтобы получать в App Store оплату в России в 2024 году и предложить свой продукт пользователям из-за границы, потребуется разместить приложение от лица зарубежной компании, которая открыта в стране, не попадающей под действие ограничений.

Специалисты Easy Payments рассказывают подробнее, как создать аккаунт App Store для работы с иностранными клиентами.

1. Открыть иностранное юрлицо

Создание иностранной компании имеет ряд преимуществ, которые выходят за пределы размещения платных приложений для Apple и использования других международных сервисов, приостановивших сотрудничество с РФ. Так, зарубежная компания может стать возможностью привлечь новых клиентов, сформировать новые деловые связи, улучшить имидж бренда.

Кроме того, многие страны предлагают программы поддержки для стартапов и зарубежного бизнеса, что позволяет воспользоваться доступными ресурсами: как финансовыми, так и информационными. Наконец, ряд юрисдикций имеют выгодную налоговую политику, что дает возможность оптимизировать расходы на управление бизнесом.

Для того, чтобы открыть бизнес за границей, потребуется изучить условия работы в различных странах. Различные юрисдикции имеют различные преимущества: низкая налоговая нагрузка, поддержка определенных типов бизнеса, хорошая репутация, высокий уровень технического развития и т. д. Предприниматели из РФ, как правило, обращаются к таким странам, как США, Англия, Гонконг, Кипр.

Зарегистрировать компанию за рубежом можно дистанционно. Для этого нужно ознакомиться с местными особенностями различных форм бизнеса и выбрать подходящий вариант, а также придумать название, арендовать юридический адрес и собрать необходимые документы. Процесс можно пройти самостоятельно или обратиться к Easy Payments — специалисты зарегистрируют бизнес «под ключ».

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2. Получить лицензию разработчика

Чтобы получить доступ к инструментам разработчика и добавить приложение в App Store, потребуется зарегистрировать аккаунт и дождаться одобрения. Для этого нужно:

Создать аккаунт Apple ID. Делать это должен человек, уполномоченный действовать от имени юридического лица. Хотя опубликовать приложение в App Store могут и частные разработчики, в данном случае потребуется создать аккаунт компании.

Начать регистрацию в Apple Developer. Нужно авторизоваться через Apple ID. Для подключения следует предварительно активировать двухфакторную аутентификацию.

Указать личную информацию. Система запросит ФИО и контактные данные. Они должны совпадать с данными, указанными в Apple ID.

Подтвердить личность, предоставив удостоверение или водительские права.

Ввести данные о юрлице. В числе необходимой информации — название, адрес, телефон, веб-сайт, DUNS.

Дождаться подтверждения. Оно высылается на электронную почту после проверки всех данных.

После этого пользователь получает возможность использовать аккаунт. При первой авторизации потребуется принять пользовательское соглашение. Также следует учесть, что, хотя разработчик может разместить приложение в App Store бесплатно, для доступа к этой функции нужно оплатить платную подписку — $99/год.

3. Открыть счет в необанке

Чтобы компания могла принимать оплату от иностранных пользователей, потребуется создать корпоративный банковский счет. Хотя это можно сделать в обычном банке страны, где зарегистрировано юрлицо, такой процесс потребует личного визита в филиал выбранной организации, что может быть неудобно при удаленной работе.

Альтернатива — международные онлайн-банки, которые предлагают весь необходимый функционал, но действуют полностью в онлайн-формате. На современном ecommerce-рынке действует ряд необанков с различным функционалом, условиями сотрудничества и географическим покрытием. Так, у предпринимателей за рубежом востребованы Wise и Payoneer.

Payoneer обрабатывает 150+ валют и предлагает выгодные обменные курсы. Бизнес-аккаунты, зарегистрированные в этой системе, могут получать переводы от клиентов, отправлять платежи сотрудникам и контрагентам, выполнять массовые выплаты, создавать счета на оплату. Есть фирменные банковские карты — как физические, так и виртуальные.

Wise — еще одна система с поддержкой мультивалютных счетов. В числе особенностей — выгодные курсы конвертации благодаря использованию собственных счетов платформы, низкие комиссии для юридических лиц (до 2%), возможность переводить средства только по email-адресу, прозрачная ценовая политика. Клиенты необанка могут открыть дебетовую карту, привязанную к счету.

Обе эти платформы приостановили работу с гражданами России, но при помощи партнерских отношений Easy Payments с этими сервисами предприниматели и разработчики из РФ могут продолжать открывать бизнес-счета для приема международных платежей.

4. Подключить систему платежей

Хотя существует ряд способов обработки трансграничных платежей, одним из наиболее удобных и надежных остаются международные платежные системы. Такие сервисы дают возможность принимать оплату в виде разовых и рекуррентных платежей, предоставлять клиентам выбор из различных платежных методов, отслеживать операции, собирать статистику, оформлять отчетность и т. д.

Кроме того, платежные сервисы предоставляют клиентам безопасную страницу оплаты, соответствующую мировым стандартам защиты данных, а также дают возможность использовать антифрод-алгоритмы для защиты от мошенничества со стороны пользователей. На рынке электронной коммерции существует ряд систем, каждая из которых имеет свои преимущества и особенности. Многие компании обращаются к Stripe и PayPal.

Stripe — это сервис с широким функционалом, ориентированным на организацию бизнес-процессов, связанных с финансами. Система предлагает пользователям возможность углубленной кастомизации, а также высокий уровень безопасности и большой выбор доступных способов оплаты.

PayPal — электронный кошелек, который дает бизнесу возможность подключить прием платежей. Получение оплаты возможно как через чекаут, так и через кнопку для быстрой оплаты с PayPal-счета.

5. Опубликовать приложение

После регистрации иностранной компании, подключения всех необходимых сервисов и создания аккаунта разработчика остается только загрузить приложение в App Store в магазине. Этот процесс включает несколько этапов:

Добавление программы в App Store Connect. Потребуется выбрать платформу, на которой будет работать приложение, указать название и язык. На этом же этапе определяется, будет ли доступ к программе общим или ограниченным. Указание основных данных. Потребуется ввести описание программы, выбрать категорию, загрузить лицензионное соглашение и политику конфиденциальности, указать возрастные ограничения. Настройка сертификации. Выполняется в Apple Developer Program. Потребуется создать App ID, сертификат, Provisioning Profile. Добавить дополнительные материалы для продвижения: иконка, описание, теги, фото/видео. Выбрать актуальный для приложения формат внутренних покупок и установить цену. Загрузить сборку в Xcode. Получить одобрение и опубликовать программу.

Проверка занимает 3–5 дней. После этого пользователь может открыть доступ для аудитории. Кроме того, есть возможность автоматической публикации сразу после получения подтверждения от App Store.

Специалисты Easy Payments уже не раз помогали разработчикам с публикацией приложений в App Store. Об одном из таких случаев у них есть кейс, который можно прочитать по ссылке.

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Публикация платных приложений в App Store из России

Магазин приложений App Store стал одним из многих сервисов, ограничивших свой функционал для пользователей из РФ. Площадка изменила правила размещения платных продуктов: теперь разработчикам доступно получение дохода только от российской аудитории.

Несмотря на это, работать с иностранными пользователями по-прежнему реально. Наиболее надежный способ — открыть бизнес за границей и зарегистрировать аккаунт на имя юрлица. Это можно сделать дистанционно и работать с платформой даже во время санкционных ограничений.

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