Как оплачивать покупки в путешествии за границей 

Вы узнаете, какие варианты оптимальны для каждого конкретного случая, их плюсы и минусы, как минимизировать риски и избежать дополнительных расходов.
На что тратятся в путешествиях за рубежом
Расходы на путешествия — это не только билеты на транспорт, оплата проживания за границей, питания в кафе или покупка продуктов в магазине. Большинство путешественников также тратятся на:
покупку сувениров и подарков для близких;
телефонная связь и интернет;
экскурсионные программы, посещение музеев, театров, культурных и исторических центров, природных и других достопримечательностей;
проезд в общественном транспорте в месте отдыха, аренду автомобиля или кикшеринг;
шопинг в магазинах одежды, обуви, ювелирных украшений, электроники и др.;
медицину.
Ограничения для россиян в поездках за рубеж
В 2022 году из России ушли VISA, MasterCard, JCB, а карты этих международных платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали принимать за рубежом.
Совсем без платежных карт россияне не остались: есть МИР и UnionPay. Первую выпускают абсолютно все российские банки, вторую — Газпромбанк и Россельхозбанк (с 19 июля 2024 года расчеты по картам Россельхозбанк платежной системы UnionPay за рубежом приостановлены). Но как показывает практика, присутствие систем МИР и UnionPay в том или ином государстве не означает, что у путешественника не возникнет проблем с оплатой за границей товаров или услуг во время поездки, если в отношении продавца и/или его банка-эквайера действуют санкции западных стран.
Карты российской платежной системы МИР на данный момент работают в Азербайджане, Армении, Абхазии, Белоруссии, Вьетнаме, Венесуэле, Казахстане, Кубе, Лаосе, Таджикистане.
Но практически без ограничений МИР принимают только в Абхазии, Беларуси и на Кубе. Что касается остальных государств, то список их банков, принимающих к оплате МИР, весьма ограничен и нестабилен.
Китайская платежная система UnionPay покрывает почти весь мир, но не работает с подсанкционными российскими банками, а многие иностранные банки отказываются принимать карты UnionPay, эмитированные в России.
Таким образом россиянам стало сложно совершать покупки пластиковыми картами в поездках по миру.
Как расплачиваться в зарубежных поездках в 2024 году
Несмотря на действующие ограничения, вариантов, как оплатить покупку за границей, хватает. У каждого способа есть свои плюсы и минусы. Рассмотрим их подробнее:
Способ оплаты
Преимущества
Недостатки
Наличные
Принимают в любых магазинах, аптеках, кафе, ресторанах и т. д.
Виртуальная карта— платежная карта, которая поставляется в электронном виде, то есть без выпуска физической карты (EPN, PST и аналоги)
Криптовалюта
Перевод по СБП с помощью QR-кода
Перевод осуществляется точно так же, как и в России с помощью камеры смартфона и QR-кода от продавца.
Просьба оплатить знакомого местного жителя картой
Рабочий способ, если у вас есть такой близкий знакомый и вы ему доверяете.
Придется везде брать друга с собой. Это будет создавать неудобства и для путешественника и для его знакомого.
Банковская карта VISA или MasterCard иностранного банка — работает также как любая российская карта внутри страны. Карты международных платежных систем иностранных банков-эмитентов не подпадают под ограничения, вызванные западными санкциями.
Для открытия физического счета нужно посетить отделение иностранного банка в другой стране, что требует больших затрат сил, времени и денег.
Если подвести итог, банковская карта VISA или MasterCard, выпущенная иностранным банком, выглядит как наиболее надежный и стабильный инструмент для оплаты покупок за границей с точки зрения возможности купить нужные товары и услуги и не возить с собой крупные суммы наличных.
Выпуск иностранной банковской карты — не проблема, если воспользоваться услугами специальных компаний, например, Easy Payments, которые помогают открыть физический счет в зарубежном банке без посещения этой страны. Для удаленного оформления потребуется минимум документов, изготовят пластик в кратчайшие сроки и доставят на дом.
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Возможности зарубежных банковских карт
Владелец иностранной банковской карты может использовать ее для:
оплаты покупок за границей;
оплаты сервисов бронирования путешествий, отелей и гостиниц по всему миру (Airbnb, Booking);
оплаты подписок стриминговых платформ, онлайн-сервисов для работы и досуга (Netflix, Microsoft, Miro, Canva, Shopify и др.);
оплаты заказов в иностранных интернет-магазинах и маркетплейсах (Zara, Amazon, Etsy и прочих);
снятия наличных в банкоматах за границей;
хранения сбережений в валюте без конвертации в рубли;
Зарубежная банковская карта — универсальное платежное средство где бы вы ни находились. С одной картой можно путешествовать в любые страны, не переживая, что в одном месте ее примут к оплате, а в другом нет.
В банках каких стран можно открыть карту жителю РФ
Карта иностранного банка — один из способов не лишиться доступа к международным сервисам и трансграничным переводам. Оказывают содействие в получении карт россиянам банки дружественных России государств, таких как:
Причем в Киргизии и Казахстане работает большое количество русскоязычных сайтов и банков с техподдержкой на русском языке. Это позволяет получать консультации и быстро решать проблемы без посредника-переводчика.
В зависимости от выбранного страны и банка пополнить счет можно через Сбер, МТС Банк, SWIFT, банки-корреспонденты.
Ложка дегтя — расходы на поездку в другую страну. Так авиаперелет Москва — Бишкек — Москва будет стоить от 30 тыс. рублей, Москва — Нурсултан — Москва — от 27 тыс. рублей, Москва — Ереван — Москва — от 28 тыс. рублей, а Москва — Анкара — Москва — от 31 тыс. рублей. Кроме транспорта туристу нужно оплатить проживание за границей и расходы на еду. Как же получить зарубежную карту выгодно и без посещения другой страны?
Открытие зарубежного счета с Easy Payments
Компания Easy Payments помогает гражданам России открывать счета в зарубежных банках, чтобы они могли без ограничений переводить деньги родственникам в другие страны, совершать покупки на иностранных маркетплейсах, путешествовать без риска остаться без доступа к безналичным денежным средствам.
Услуги Easy Payments экономят время и деньги клиентов:
открытие счета занимает от трех дней;
не нужно тратиться на поездку в другую страну: привезем карту на дом.
В итоге клиент получает:
комплексное сопровождение открытия счета в соответствии с российским и международным законодательством;
карту VISA или MasterCard банка, у которого есть техподдержка и мобильное приложение;
карту со сроком действия от трех до пяти лет и привязкой к российскому номеру мобильного телефона;
возможность использовать разные валюты: кыргызский сом, американский доллар, евро, казахский тенге, турецкая лира, российский рубль, дирхам ОАЭ, китайский юань;
SWIFT-переводы.
Уведомление налоговой об открытии счета за рубежом
Налоговые резиденты России, у которых открыты счета за рубежом, обязаны уведомить налоговую инспекцию об этом в течение одного месяца со дня открытия счета (ч. 2 ст. 12 закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). В этот же срок необходимо сообщить и в случае закрытии счета. Уведомление об открытии должно содержать информацию о названии банка и стране, где он находится, номере и валюте счета. Способ подачи:
лично в ИФНС по месту учета;
почтовым отправлением;
через личный кабинет налогоплательщика.
Требование информировать о своих заграничных счетах действует и в отношении граждан России-нерезидентов. Но для них крайний срок подачи заявления об открытии, изменении или закрытии счета в иностранном банке — 1 июня года, следующего за годом, когда произошло событие.
Важно:
Уведомление необходимо подавать даже, если на счете нет денег.
Нарушение срока может повлечь штраф от 1000 до 1500 рублей (ч. 2 ст. 15.25 КоАП).
Что выбрать для оплаты за границей
Из всех способов оплаты товаров и услуг за границей и на иностранных сайтах самым надежным остается банковская карта VISA или MasterCard иностранного банка-эмитента. Причина — повсеместный прием к оплате и доступ к SWIFT, благодаря чему владелец карты сможет купить необходимые товары, расплатиться за получить медицинскую помощь, транспорт и прочие услуги без переживаний, пройдет ли безналичный платеж или нет, есть ли интернет на мобильном устройстве и т. д.
А чтобы самостоятельно не разбираться в тонкостях международного законодательства и правилах открытия счетов в иностранных банках, не тратить время и деньги на финансовый туризм, можно воспользоваться услугами команды профессионалов Easy Payments.
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