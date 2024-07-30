Как оплачивать покупки в путешествии за границей 

В 2022 году из России ушли VISA, MasterCard, JCB, а карты этих международных платежных систем, выпущенные российскими банками, перестали принимать за рубежом.

Совсем без платежных карт россияне не остались: есть МИР и UnionPay. Первую выпускают абсолютно все российские банки, вторую — Газпромбанк и Россельхозбанк (с 19 июля 2024 года расчеты по картам Россельхозбанк платежной системы UnionPay за рубежом приостановлены). Но как показывает практика, присутствие систем МИР и UnionPay в том или ином государстве не означает, что у путешественника не возникнет проблем с оплатой за границей товаров или услуг во время поездки, если в отношении продавца и/или его банка-эквайера действуют санкции западных стран.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Карты российской платежной системы МИР на данный момент работают в Азербайджане, Армении, Абхазии, Белоруссии, Вьетнаме, Венесуэле, Казахстане, Кубе, Лаосе, Таджикистане.

Но практически без ограничений МИР принимают только в Абхазии, Беларуси и на Кубе. Что касается остальных государств, то список их банков, принимающих к оплате МИР, весьма ограничен и нестабилен.

Китайская платежная система UnionPay покрывает почти весь мир, но не работает с подсанкционными российскими банками, а многие иностранные банки отказываются принимать карты UnionPay, эмитированные в России.

Таким образом россиянам стало сложно совершать покупки пластиковыми картами в поездках по миру.