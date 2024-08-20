В какой стране лучше открыть зарубежную компанию 

Зачем регистрировать компанию за границей
Предприниматели регистрируют бизнес за границей по разным причинам. Часто это решение связано с комбинацией нескольких факторов:
Развитие и масштабирование бизнеса. Регистрация компании за рубежом может облегчить доступ к новым рынкам, упростить ведение бизнеса и взаимодействие с местными партнерами. Кроме того, освоение новых рынков будет способствовать расширению аудитории клиентов и росту доходов.
Возможность начать принимать международные платежи в условиях санкций. Счет компании в зарубежном банке — это доступ к платежам от иностранной аудитории без ограничений в географии и валют расчетов.
Повышение авторитета и репутации бренда. Продукты и услуги международных компаний часто привлекают большее внимание и повышенный спрос покупателей, заодно помогают быть на шаг дальше ваших конкурентов.
Льготы и инвестиции от местных властей. Некоторые юрисдикции предлагают более низкие налоговые ставки, льготы для определенных типов деятельности или инвестиций, например, для стартапов или IT-компаний.
О других возможностях регистрации компании за границей читайте в статье.
На что обратить внимание при выборе страны для открытия компании
Выбрать, где зарегистрировать компанию, крайне важно: продуманный ответ может повлиять на успех бизнеса. Необходимо учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор, так как каждая страна имеет свои особенности в политике, законодательстве и экономике, которые делают ее подходящей для определенных направлений деятельности. Также стоит помнить, что не все страны одинаково гостеприимны для разных видов бизнеса, например, хай-риск.
Итак, вот на что нужно обратить внимание при выборе иностранной юрисдикции:
Цели регистрации юрлица. Открывая бизнес за рубежом, предприниматель должен понимать цели, которые он перед собой ставит. Например, это могут быть налоговая оптимизация, выход на новые рынки, доступ к международным платежным системам, чтобы продавать за рубеж.
Стоимость, сроки и простота регистрации. Даже в странах с привлекательной бизнес-средой и льготными налогами, регистрация компании может быть сопряжена с бюрократическими сложностями. Делайте выбор в пользу юрисдикции, где процесс регистрации не слишком сложный и не требует постоянного личного присутствия, много времени и ресурсов.
Особенности налогообложения. Сравните состав налогов и их ставки, налоговые льготы для конкретного вида деятельности в разных странах. Проверьте, существуют ли налоговые соглашения об избежании двойного налогообложения.
Бизнес-среда. Оцените качество инфраструктуры и стабильность валютного курса в выбранной стране. Проанализируйте доступность банковских услуг и уровень развития банковской системы в поисках лучшей страны для ведения бизнеса. Ошибившись с выбором страны, можно столкнуться с проблемой открытия банковского счета и регистрации аккаунтов в необходимых платежных сервисах.
Политическая ситуация. Оцените стабильность политической и правовой системы рассматриваемых государств для бизнеса за границей. Страны с часто меняющимся политическим режимом и курсом несут повышенный риск убытков и закрытия бизнеса.
Правовая система. Узнайте, как законы страны защищают права на собственность, включая интеллектуальную собственность. Выясните, как работает судебная система, и насколько легко и быстро можно разрешать споры в стране.
Культурный аспект. Важно учитывать менталитет и культурные особенности страны для бизнеса за рубежом. Понимание особенностей местной культуры поможет эффективно взаимодействовать с государственными органами, партнерами и клиентами. Если менталитет страны отличается от привычного, например, от европейского, не лишним будет изучить его нюансы, чтобы избежать недопонимания и конфликтов.
Даже с учетом всех перечисленных нюансов, выбор стран для регистрации бизнеса, в которых лояльно относятся к россиянам, широк. Поэтому, определение юрисдикции для регистрации компании за рубежом — это комплексное решение, которое требует тщательного анализа всех факторов, оценки преимуществ и недостатков ведения бизнеса из России в том или ином государстве.
Регистрация компании за рубежом
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В какой стране зарегистрировать компанию
Европа — самое распространенное направление для регистрации бизнеса, но не единственное. Помимо европейских государств популярностью пользуются Гонконг, ОАЭ, Англия, США. Рассмотрим подробнее лучшие страны для ведения бизнеса подробнее.
Великобритания
Великобритания — это выбор для тех, кто ищет стабильную и авторитетную юрисдикцию для ведения бизнеса. Открытый рынок, диверсифицированная экономика и гибкая предпринимательская среда привлекают инвесторов со всего мира.
Великобритания — не оффшорная зона в классическом понимании, так как требуется отчетность и уплата налогов, но она привлекательна благодаря:
близости к европейскому рынку;
минимизации налоговых отчислений;
соглашениям об исключении двойного налогообложения с множеством стран;
простой онлайн-регистрации, которая занимает всего несколько дней;
лояльным требованиям к акционерам и директорам;
конфиденциальности владения;
отсутствию валютного контроля;
стабильной налоговой системе и экономико-политической обстановке;
минимальному вмешательству государства и простоте ведения бизнеса.
В Великобритании иностранцы вправе регистрировать:
LLP — популярная форма бизнеса в Великобритании, так как она предоставляет большую гибкость и преимущества с точки зрения налогообложения: вместо корпоративного налога бенефициары компании уплачивают самостоятельно задекларированный налог на прибыль. Доходы бизнеса, полученные за границами королевства, налогами не облагаются, если на территории страны LLP деятельность не ведет, а собственник — нерезидент. LLP — форма для ведения бизнеса только в партнерстве минимум двух акционеров.
LTD — это форма бизнеса в Великобритании, похожая на ООО в России. Она представляет собой отдельное юридическое лицо, отвечающее за свои долги, а ее владельцы-акционеры несут ответственность только в пределах вложенных средств. Прибыль LTD облагается корпоративным налогом 19%, а дивиденды, выплачиваемые акционерам, облагаются налогом на прибыль.
Вместе со специализированной компанией, например, Easy Payments, открыть компанию в Англии можно менее чем за неделю.
Кипр
Ключевые преимущества регистрации и ведения бизнеса на Кипре:
самые низкие налоги в ЕС: ставка налога на прибыль — 12,5%, НДС — 0 — 19%;
налоговые льготы для компаний в сферах регистрации прав на интеллектуальную собственность, страховых, почтовых, образовательных услуг и аренды жилья;
процесс регистрации прост и может быть дистанционным, также как и управление бизнесом и его денежными потоками;
для ведения бизнеса не требуется кипрское гражданство, а требования к размеру уставного капитала минимальны и зависят от вида деятельности;
отсутствие валютного контроля;
простая процедура закрытия с возможностью восстановления в течение 20 лет после.
Кипр — участник Евросоюза и не оффшор, поэтому европейские контрагенты доверяют компаниям, зарегистрированным на острове.
Формами бизнеса на Кипре могут быть частная или публичная компания, а также товарищество. Ответственность — ограниченная или неограниченная. А участвовать в бизнесе могут не более 50 человек.
Регистрация компании на Кипре со специалистами может занять около трех недель, но в этой юрисдикции можно уже купить готовую фирму за 1–2 дня.
США
Помимо огромного рынка и развитой экономики, США предлагают ряд преимуществ для открытия и ведения бизнеса:
Повышение репутации — успех на американском рынке повышает престиж и уверенность клиентов по всему миру.
Расширение выбора площадок для продажи — доступ к глобальным платформам (Amazon, Etsy) открывает новые возможности.
Налоговые бонусы — многие штаты предлагают налоговые льготы и финансовую поддержку иностранным бизнесменам. Например, в Северной Каролине ставка корпоративного налога на уровне штата 2,5%, в Монтане — 6,75%, а в Вайоминге и Техасе его не взимают вообще.
Глобальная коммуникация — возможность работать с любым рынком мира и использовать мировую инфраструктуру.
Квалифицированная рабочая сила — развитая система образования обеспечивает доступ к опытным специалистам.
Доступ к инновациям — США является лидером в области технологий, что позволяет использовать новейшие разработки для развития бизнеса.
Законы штатов сильно различаются. Поэтому, сделать выбор в пользу США — не достаточно, важно определиться, в каком именно штате выгоднее запускать бизнес. При выборе локации учитывайте и сравнивайте налогообложение штатов, территориальные требования в части страхования, а также удобство расположения штата относительно целевой аудитории и деловых партнеров.
Вне зависимости от территории запуска и ведения, бизнес в США обязан иметь налоговый номер — EIN. Он необходим для оплаты налогов, найма сотрудников и открытия банковского счета. Для получения EIN нужно подать заявку на сайте налоговой службы.
Для нерезидентов в США доступны следующие организационно-правовые форм ведения бизнеса:
Общество с ограниченной ответственностью (LLC) — сочетает преимущества корпорации и партнерства. Защищает владельцев от личной ответственности, но налогообложение осуществляется через личные налоговые декларации учредителей.
С Корпорация (С-Corporation) — отдельный юридический субъект, защищающий акционеров от личной ответственности. При такой форме бизнеса за границей сначала компания платит налог, а затем акционеры платят налог на дивиденды.
Поскольку при открытии фирмы в США могут возникнуть вопросы, рекомендуется обращаться к проверенным специалистам, например, Easy Payments.
Гонконг
Гонконг — это остров, крупный порт и мировой финансовый центр на юге Китая с благоприятными условиями для бизнеса. В частности Гонконг предлагает удобное местоположение, стабильную экономику, доступ к передовым технологиям и другие преимущества для развития бизнеса:
В регионе действуют низкие ставки налогов на прибыль — 8,25% или 16,5% в зависимости от дохода. А если компания не занимается внутренней торговлей в Гонконге и не имеет местных сотрудников, некоторые виды налогов она не платит.
Гонконг — это свободный порт. Здесь отсутствуют таможенные сборы, НДС и налоги на прирост капитала и дивиденды.
Гонконг — это зона свободной торговли: при торговле с Китаем пошлины не взимаются.
Бизнес в Гонконге регистрируют быстро: компанию можно открыть онлайн за 14 дней.
Отсутствует валютный контроль.
Для малого и среднего бизнеса на острове предусмотрены льготные кредиты, информационная поддержка.
Остров открывает доступ к крупнейшим азиатским рынкам.
Нерезиденты в Гонконге вправе регистрировать компанию с ограниченной ответственностью (LTD). Это наиболее распространенный и гибкий тип бизнеса, который позволяет работать с акциями и открывает доступ к любой сфере деятельности. Она считается наиболее надежным вариантом и пользуется доверием клиентов и партнеров.
Для регистрации LTD требуется минимум один учредитель, который может быть как частным, так и юридическим лицом. Также необходимо назначить минимум одного директора, который должен быть физическим лицом.
Более подробную консультацию по регистрации компании в Гонконге (или покупке готовой фирмы) можно получить у специалистов Easy Payments.
ОАЭ
ОАЭ — страна, не территории которой функционируют свободные экономические зоны (фризоны). Власти фризон создают привлекательные условия для бизнеса и различные льготы.
Преимущества регистрации бизнеса на территориях свободных зон ОАЭ:
возможность вести бизнес на территории фризон и за пределами ОАЭ;
налоговые льготы — 0% налога на прибыль, отсутствие импортно-экспортных ограничений;
наличие соглашений об избежании двойного налогообложения со многими странами мира;
простой и быстрый процесс открытия компании;
стабильная банковская система с возможностями открыть счета в банках ОАЭ, но после строгих комплаенс-процедур;
реальное присутствие («substance») — возможность создать офис и нанять сотрудников;
возможность получить визу резидента ОАЭ — аналог вида на жительство.
В ОАЭ более 40 свободных экономических зон. Выбирайте фризону, исходя из сферы деятельности компании, бюджета и предлагаемых льгот. При выборе учитывайте:
Каждая фризона выдает лицензии для определенной деятельности. В ОАЭ лицензия — это право заниматься определенным видом деятельности. Если компания ведет бизнес в сфере, на которую у нее нет лицензии, ее оштрафуют. Например, Abu Dhabi Global Market подойдет для криптобизнеса, но в этой фризоне нет льгот для промышленных предприятий.
Наличие офисных помещений, складов, доступа к портам и аэропортам. Например, фризоны Аджмана специализируются на промышленности, и там слабо развита инфраструктура для непромышленных предприятий.
Визовые требования. В каждом эмирате действуют свои требования к получению резидентства, включая медицинскую страховку, депозит, трудоустройство и периодические отчеты. Например, для чтобы стать легальным владельцем бизнеса, нужно слетать в ОАЭ и пройти медицинское обследование.
Требования к помещениям под бизнес. Например, IT-компании для регистрации в Dubai Internet City обязаны арендовать помещение, чего не требуют фризоны Умм-Аль-Кувейна.
Требования к участникам — директору, менеджеру, акционерам (физические или юридические лица), секретарям. Например, директор финтех компании для регистрации в Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone должен доказать свой профессионализм в этой сфере.
Требования к открытию счета, минимальному уставному капиталу и отчетности.
Менталитет, религиозный аспект и местные традиции. Например, в Шардже действует табу на алкоголь на всей территории эмирата, поэтому запустить алкогольный бизнес здесь не получится.
Компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах ОАЭ, сталкиваются с ограничениями:
Они не вправе арендовать офисы за пределами своей фризоны.
Для реализации продукции за пределами фризоны бизнес обязан работать с местными дистрибьюторами.
Предоставление услуг за пределами фризоны возможно только дистанционно или с помощью местных партнеров.
Компаниям запрещено участвовать в тендерах, объявленных правительством ОАЭ.
Эти правила призваны стимулировать развитие бизнеса в рамках фризон и ограничить их деятельность на территории ОАЭ в целом.
Если компания приняла решение получить регистрацию в свободной зоне ОАЭ, то единственный доступный вариант организационно-правовой формы — Free Zone Company. Для бизнеса, получающего регистрацию на остальных территориях ОАЭ — LLC.
На вопрос о том, как открыть компанию в Эмиратах из России, ответят специалисты Easy Payments.
Как зарегистрировать компанию в другой стране
Вне зависимости от государства, процедура регистрации компании за рубежом состоит из нескольких шагов:
Шаг 1. Выбрать название. Этот шаг очень важен, так как в некоторых странах к наименованию компании предъявляются требования. Например, название каждой фирмы в Великобритании должно быть уникальным, а на Кипре в наименовании бизнеса запрещено использовать слова «банк», «магазин» и т. п.
Шаг 2. Определиться с организационно-правовой формой. О доступных для нерезидентов формах бизнеса в каждой стране читайте выше. Формы влияют на налоги, финансовую отчетность.
Шаг 3. Подготовить документы. Состав пакета зависит от выбранной для регистрации бизнеса страны.
Шаг 4. Отправить анкету-заявку в регистрационный орган.
Шаг 5. Зарегистрировать бизнес-счет для приема платежей. Открыть корпоративный счет может быть проблематично, особенно если нет возможности лично посетить банк. Во многих странах банки требуют персонального присутствия клиента. В таком случае решением могут стать онлайн-банки, которые предоставляют удаленное открытие счетов. Payoneer и Wise — популярные международные сервисы, предлагающие такие услуги.
Как подключить прием платежей из-за границы после открытия компании
Открытие компании за пределами России и СНГ открывает предпринимателям доступ к регистрации бизнес-счетов в иностранных банках и аккаунтов в популярных системах приема платежей. Имея корпоративный счет за рубежом в Wise / Payoneer, владелец иностранной компании может принимать платежи со всего мира, даже если находится в России.
Чтобы без ограничений продавать за границу и принимать международные платежи автоматически, к сайту интернет-магазина можно подключить международные платежные системы Stripe и PayPal. Это сервисы с глобальным охватом территорий и широким набором функций для компаний, которые продают за рубеж товары и услуги.
Открытие зарубежного бизнеса с Easy Payments
Если компания приняла решение о расширении бизнеса через присутствие в других государствах, то Easy Payments — надежный партнер и путеводитель в вопросе выхода на международный рынок. Специалисты компании проконсультируют по всем вопросом и помогут определиться с выбором территории для регистрации фирмы, тем более, что выбор государств, где зарегистрировать компанию, для россиян широк.
Easy Payments поможет также с открытием бизнес-счет в популярных онлайн-банках и созданием новых аккаунтов в системах для приема платежей — иными словами, проведет комплексную процедуру регистрации бизнеса за границей с соблюдением всех юридических норм, экономических и географических аспектов.
Преимущества работы с Easy Payments:
Комплексный подход — бизнес получает услуги «под ключ», не нужно обращаться к разным специалистам отдельно.
Широкий опыт работы в сфере международной регистрации и знает все тонкости процесса.
Процесс оформления всех документов проходит полностью удаленно, лететь в другую страну не придется.
Подготовить документы на компанию реально в сжатые сроки, иногда открытие юридического лица за рубежом занимает около 5 дней.
Гарантия сохранности данных и безопасности операций клиента.
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