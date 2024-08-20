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Easy Payments
Ведение бизнеса

В какой стране лучше открыть зарубежную компанию 

Выбор страны, где открыть компанию — это не просто формальность, а стратегическое решение, которое влияет на многие аспекты: от налогообложения и законодательства до доступа к новым рынкам и компетентным иностранным специалистам. Рассмотрим ключевые факторы, которые стоит учесть при выборе страны для регистрации бизнеса за рубежом, продемонстрируем возможности для релокации проекта.

Зачем регистрировать компанию за границей

Предприниматели регистрируют бизнес за границей по разным причинам. Часто это решение связано с комбинацией нескольких факторов:

  • Развитие и масштабирование бизнеса. Регистрация компании за рубежом может облегчить доступ к новым рынкам, упростить ведение бизнеса и взаимодействие с местными партнерами. Кроме того, освоение новых рынков будет способствовать расширению аудитории клиентов и росту доходов.

  • Возможность начать принимать международные платежи в условиях санкций. Счет компании в зарубежном банке — это доступ к платежам от иностранной аудитории без ограничений в географии и валют расчетов.

  • Повышение авторитета и репутации бренда. Продукты и услуги международных компаний часто привлекают большее внимание и повышенный спрос покупателей, заодно помогают быть на шаг дальше ваших конкурентов.

  • Льготы и инвестиции от местных властей. Некоторые юрисдикции предлагают более низкие налоговые ставки, льготы для определенных типов деятельности или инвестиций, например, для стартапов или IT-компаний.

О других возможностях регистрации компании за границей читайте в статье.

На что обратить внимание при выборе страны для открытия компании

Выбрать, где зарегистрировать компанию, крайне важно: продуманный ответ может повлиять на успех бизнеса. Необходимо учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор, так как каждая страна имеет свои особенности в политике, законодательстве и экономике, которые делают ее подходящей для определенных направлений деятельности. Также стоит помнить, что не все страны одинаково гостеприимны для разных видов бизнеса, например, хай-риск

Итак, вот на что нужно обратить внимание при выборе иностранной юрисдикции:

  • Цели регистрации юрлица. Открывая бизнес за рубежом, предприниматель должен понимать цели, которые он перед собой ставит. Например, это могут быть налоговая оптимизация, выход на новые рынки, доступ к международным платежным системам, чтобы продавать за рубеж.

  • Стоимость, сроки и простота регистрации. Даже в странах с привлекательной бизнес-средой и льготными налогами, регистрация компании может быть сопряжена с бюрократическими сложностями. Делайте выбор в пользу юрисдикции, где процесс регистрации не слишком сложный и не требует постоянного личного присутствия, много времени и ресурсов.

  • Особенности налогообложения. Сравните состав налогов и их ставки, налоговые льготы для конкретного вида деятельности в разных странах. Проверьте, существуют ли налоговые соглашения об избежании двойного налогообложения.

  • Бизнес-среда. Оцените качество инфраструктуры и стабильность валютного курса в выбранной стране. Проанализируйте доступность банковских услуг и уровень развития банковской системы в поисках лучшей страны для ведения бизнеса. Ошибившись с выбором страны, можно столкнуться с проблемой открытия банковского счета и регистрации аккаунтов в необходимых платежных сервисах.

  • Политическая ситуация. Оцените стабильность политической и правовой системы рассматриваемых государств для бизнеса за границей. Страны с часто меняющимся политическим режимом и курсом несут повышенный риск убытков и закрытия бизнеса.

  • Правовая система. Узнайте, как законы страны защищают права на собственность, включая интеллектуальную собственность. Выясните, как работает судебная система, и насколько легко и быстро можно разрешать споры в стране.

  • Культурный аспект. Важно учитывать менталитет и культурные особенности страны для бизнеса за рубежом. Понимание особенностей местной культуры поможет эффективно взаимодействовать с государственными органами, партнерами и клиентами. Если менталитет страны отличается от привычного, например, от европейского, не лишним будет изучить его нюансы, чтобы избежать недопонимания и конфликтов.

Даже с учетом всех перечисленных нюансов, выбор стран для регистрации бизнеса, в которых лояльно относятся к россиянам, широк. Поэтому, определение юрисдикции для регистрации компании за рубежом — это комплексное решение, которое требует тщательного анализа всех факторов, оценки преимуществ и недостатков ведения бизнеса из России в том или ином государстве.

Регистрация компании за рубежом

Поможем дистанционно зарегистрировать бизнес за границей и стабильно работать на мировом рынке

В какой стране зарегистрировать компанию

Европа — самое распространенное направление для регистрации бизнеса, но не единственное. Помимо европейских государств популярностью пользуются Гонконг, ОАЭ, Англия, США. Рассмотрим подробнее лучшие страны для ведения бизнеса подробнее.

Великобритания

Великобритания — это выбор для тех, кто ищет стабильную и авторитетную юрисдикцию для ведения бизнеса. Открытый рынок, диверсифицированная экономика и гибкая предпринимательская среда привлекают инвесторов со всего мира.

Великобритания — не оффшорная зона в классическом понимании, так как требуется отчетность и уплата налогов, но она привлекательна благодаря:

  • близости к европейскому рынку;

  • минимизации налоговых отчислений;

  • соглашениям об исключении двойного налогообложения с множеством стран;

  • простой онлайн-регистрации, которая занимает всего несколько дней;

  • лояльным требованиям к акционерам и директорам;

  • конфиденциальности владения;

  • отсутствию валютного контроля;

  • стабильной налоговой системе и экономико-политической обстановке;

  • минимальному вмешательству государства и простоте ведения бизнеса.

В Великобритании иностранцы вправе регистрировать:

  • LLP — популярная форма бизнеса в Великобритании, так как она предоставляет большую гибкость и преимущества с точки зрения налогообложения: вместо корпоративного налога бенефициары компании уплачивают самостоятельно задекларированный налог на прибыль. Доходы бизнеса, полученные за границами королевства, налогами не облагаются, если на территории страны LLP деятельность не ведет, а собственник — нерезидент. LLP — форма для ведения бизнеса только в партнерстве минимум двух акционеров.

  • LTD — это форма бизнеса в Великобритании, похожая на ООО в России. Она представляет собой отдельное юридическое лицо, отвечающее за свои долги, а ее владельцы-акционеры несут ответственность только в пределах вложенных средств. Прибыль LTD облагается корпоративным налогом 19%, а дивиденды, выплачиваемые акционерам, облагаются налогом на прибыль.

Вместе со специализированной компанией, например, Easy Payments, открыть компанию в Англии можно менее чем за неделю.

Кипр

Ключевые преимущества регистрации и ведения бизнеса на Кипре:

  • самые низкие налоги в ЕС: ставка налога на прибыль — 12,5%, НДС — 0 — 19%;

  • налоговые льготы для компаний в сферах регистрации прав на интеллектуальную собственность, страховых, почтовых, образовательных услуг и аренды жилья;

  • процесс регистрации прост и может быть дистанционным, также как и управление бизнесом и его денежными потоками;

  • для ведения бизнеса не требуется кипрское гражданство, а требования к размеру уставного капитала минимальны и зависят от вида деятельности;

  • отсутствие валютного контроля;

  • простая процедура закрытия с возможностью восстановления в течение 20 лет после.

Кипр — участник Евросоюза и не оффшор, поэтому европейские контрагенты доверяют компаниям, зарегистрированным на острове. 

Формами бизнеса на Кипре могут быть частная или публичная компания, а также товарищество. Ответственность — ограниченная или неограниченная. А участвовать в бизнесе могут не более 50 человек.

Регистрация компании на Кипре со специалистами может занять около трех недель, но в этой юрисдикции можно уже купить готовую фирму за 1–2 дня.

США

Помимо огромного рынка и развитой экономики, США предлагают ряд преимуществ для открытия и ведения бизнеса:

  • Повышение репутации — успех на американском рынке повышает престиж и уверенность клиентов по всему миру. 

  • Расширение выбора площадок для продажи — доступ к глобальным платформам (Amazon, Etsy) открывает новые возможности.

  • Налоговые бонусы — многие штаты предлагают налоговые льготы и финансовую поддержку иностранным бизнесменам. Например, в Северной Каролине ставка корпоративного налога на уровне штата 2,5%, в Монтане — 6,75%, а в Вайоминге и Техасе его не взимают вообще.

  • Глобальная коммуникация — возможность работать с любым рынком мира и использовать мировую инфраструктуру.

  • Квалифицированная рабочая сила — развитая система образования обеспечивает доступ к опытным специалистам.

  • Доступ к инновациям — США является лидером в области технологий, что позволяет использовать новейшие разработки для развития бизнеса. 

Законы штатов сильно различаются. Поэтому, сделать выбор в пользу США — не достаточно, важно определиться, в каком именно штате выгоднее запускать бизнес. При выборе локации учитывайте и сравнивайте налогообложение штатов, территориальные требования в части страхования, а также удобство расположения штата относительно целевой аудитории и деловых партнеров.

Вне зависимости от территории запуска и ведения, бизнес в США обязан иметь налоговый номер — EIN. Он необходим для оплаты налогов, найма сотрудников и открытия банковского счета. Для получения EIN нужно подать заявку на сайте налоговой службы.

Для нерезидентов в США доступны следующие организационно-правовые форм ведения бизнеса:

  • Общество с ограниченной ответственностью (LLC) — сочетает преимущества корпорации и партнерства. Защищает владельцев от личной ответственности, но налогообложение осуществляется через личные налоговые декларации учредителей. 

  • С Корпорация (С-Corporation) — отдельный юридический субъект, защищающий акционеров от личной ответственности. При такой форме бизнеса за границей сначала компания платит налог, а затем акционеры платят налог на дивиденды. 

Поскольку при открытии фирмы в США могут возникнуть вопросы, рекомендуется обращаться к проверенным специалистам, например, Easy Payments.

Гонконг

Гонконг — это остров, крупный порт и мировой финансовый центр на юге Китая с благоприятными условиями для бизнеса. В частности Гонконг предлагает удобное местоположение, стабильную экономику, доступ к передовым технологиям и другие преимущества для развития бизнеса:

  • В регионе действуют низкие ставки налогов на прибыль — 8,25% или 16,5% в зависимости от дохода. А если компания не занимается внутренней торговлей в Гонконге и не имеет местных сотрудников, некоторые виды налогов она не платит. 

  • Гонконг — это свободный порт. Здесь отсутствуют таможенные сборы, НДС и налоги на прирост капитала и дивиденды.

  • Гонконг — это зона свободной торговли: при торговле с Китаем пошлины не взимаются.

  • Бизнес в Гонконге регистрируют быстро: компанию можно открыть онлайн за 14 дней. 

  • Отсутствует валютный контроль. 

  • Для малого и среднего бизнеса на острове предусмотрены льготные кредиты, информационная поддержка.

  • Остров открывает доступ к крупнейшим азиатским рынкам.

Нерезиденты в Гонконге вправе регистрировать компанию с ограниченной ответственностью (LTD). Это наиболее распространенный и гибкий тип бизнеса, который позволяет работать с акциями и открывает доступ к любой сфере деятельности. Она считается наиболее надежным вариантом и пользуется доверием клиентов и партнеров. 

Для регистрации LTD требуется минимум один учредитель, который может быть как частным, так и юридическим лицом. Также необходимо назначить минимум одного директора, который должен быть физическим лицом.

Более подробную консультацию по регистрации компании в Гонконге (или покупке готовой фирмы) можно получить у специалистов Easy Payments.

ОАЭ 

ОАЭ — страна, не территории которой функционируют свободные экономические зоны (фризоны). Власти фризон создают привлекательные условия для бизнеса и различные льготы. 

Преимущества регистрации бизнеса на территориях свободных зон ОАЭ:

  • возможность вести бизнес на территории фризон и за пределами ОАЭ;

  • налоговые льготы — 0% налога на прибыль, отсутствие импортно-экспортных ограничений;

  • наличие соглашений об избежании двойного налогообложения со многими странами мира;

  • простой и быстрый процесс открытия компании;

  • стабильная банковская система с возможностями открыть счета в банках ОАЭ, но после строгих комплаенс-процедур;

  • реальное присутствие («substance») — возможность создать офис и нанять сотрудников;

  • возможность получить визу резидента ОАЭ — аналог вида на жительство.

В ОАЭ более 40 свободных экономических зон. Выбирайте фризону, исходя из сферы деятельности компании, бюджета и предлагаемых льгот. При выборе учитывайте:

  • Каждая фризона выдает лицензии для определенной деятельности. В ОАЭ лицензия — это право заниматься определенным видом деятельности. Если компания ведет бизнес в сфере, на которую у нее нет лицензии, ее оштрафуют. Например, Abu Dhabi Global Market подойдет для криптобизнеса, но в этой фризоне нет льгот для промышленных предприятий.

  • Наличие офисных помещений, складов, доступа к портам и аэропортам. Например, фризоны Аджмана специализируются на промышленности, и там слабо развита инфраструктура для непромышленных предприятий.

  • Визовые требования. В каждом эмирате действуют свои требования к получению резидентства, включая медицинскую страховку, депозит, трудоустройство и периодические отчеты. Например, для чтобы стать легальным владельцем бизнеса, нужно слетать в ОАЭ и пройти медицинское обследование.

  • Требования к помещениям под бизнес. Например, IT-компании для регистрации в Dubai Internet City обязаны арендовать помещение, чего не требуют фризоны Умм-Аль-Кувейна.

  • Требования к участникам — директору, менеджеру, акционерам (физические или юридические лица), секретарям. Например, директор финтех компании для регистрации в Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone должен доказать свой профессионализм в этой сфере.

  • Требования к открытию счета, минимальному уставному капиталу и отчетности.

  • Менталитет, религиозный аспект и местные традиции. Например, в Шардже действует табу на алкоголь на всей территории эмирата, поэтому запустить алкогольный бизнес здесь не получится.

Компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах ОАЭ, сталкиваются с ограничениями:

  • Они не вправе арендовать офисы за пределами своей фризоны. 

  • Для реализации продукции за пределами фризоны бизнес обязан работать с местными дистрибьюторами.

  • Предоставление услуг за пределами фризоны возможно только дистанционно или с помощью местных партнеров.

  • Компаниям запрещено участвовать в тендерах, объявленных правительством ОАЭ. 

Эти правила призваны стимулировать развитие бизнеса в рамках фризон и ограничить их деятельность на территории ОАЭ в целом.

Если компания приняла решение получить регистрацию в свободной зоне ОАЭ, то единственный доступный вариант организационно-правовой формы — Free Zone Company. Для бизнеса, получающего регистрацию на остальных территориях ОАЭ — LLC.

На вопрос о том, как открыть компанию в Эмиратах из России, ответят специалисты Easy Payments.

Как зарегистрировать компанию в другой стране

Вне зависимости от государства, процедура регистрации компании за рубежом состоит из нескольких шагов:

  • Шаг 1. Выбрать название. Этот шаг очень важен, так как в некоторых странах к наименованию компании предъявляются требования. Например, название каждой фирмы в Великобритании должно быть уникальным, а на Кипре в наименовании бизнеса запрещено использовать слова «банк», «магазин» и т. п.

  • Шаг 2. Определиться с организационно-правовой формой. О доступных для нерезидентов формах бизнеса в каждой стране читайте выше. Формы влияют на налоги, финансовую отчетность.

  • Шаг 3. Подготовить документы. Состав пакета зависит от выбранной для регистрации бизнеса страны.

  • Шаг 4. Отправить анкету-заявку в регистрационный орган.

  • Шаг 5. Зарегистрировать бизнес-счет для приема платежей. Открыть корпоративный счет может быть проблематично, особенно если нет возможности лично посетить банк. Во многих странах банки требуют персонального присутствия клиента. В таком случае решением могут стать онлайн-банки, которые предоставляют удаленное открытие счетов. Payoneer и Wise — популярные международные сервисы, предлагающие такие услуги.

Как подключить прием платежей из-за границы после открытия компании

Открытие компании за пределами России и СНГ открывает предпринимателям доступ к регистрации бизнес-счетов в иностранных банках и аккаунтов в популярных системах приема платежей. Имея корпоративный счет за рубежом в Wise / Payoneer, владелец иностранной компании может принимать платежи со всего мира, даже если находится в России.

Чтобы без ограничений продавать за границу и принимать международные платежи автоматически, к сайту интернет-магазина можно подключить международные платежные системы Stripe и PayPal. Это сервисы с глобальным охватом территорий и широким набором функций для компаний, которые продают за рубеж товары и услуги.

Открытие зарубежного бизнеса с Easy Payments

Если компания приняла решение о расширении бизнеса через присутствие в других государствах, то Easy Payments — надежный партнер и путеводитель в вопросе выхода на международный рынок. Специалисты компании проконсультируют по всем вопросом и помогут определиться с выбором территории для регистрации фирмы, тем более, что выбор государств, где зарегистрировать компанию, для россиян широк.

Easy Payments поможет также с открытием бизнес-счет в популярных онлайн-банках и созданием новых аккаунтов в системах для приема платежей — иными словами, проведет комплексную процедуру регистрации бизнеса за границей с соблюдением всех юридических норм, экономических и географических аспектов.

Преимущества работы с Easy Payments:

  • Комплексный подход — бизнес получает услуги «под ключ», не нужно обращаться к разным специалистам отдельно.

  • Широкий опыт работы в сфере международной регистрации и знает все тонкости процесса.

  • Процесс оформления всех документов проходит полностью удаленно, лететь в другую страну не придется.

  • Подготовить документы на компанию реально в сжатые сроки, иногда открытие юридического лица за рубежом занимает около 5 дней.

  • Гарантия сохранности данных и безопасности операций клиента.

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