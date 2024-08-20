В какой стране лучше открыть зарубежную компанию 

Европа — самое распространенное направление для регистрации бизнеса, но не единственное. Помимо европейских государств популярностью пользуются Гонконг, ОАЭ, Англия, США. Рассмотрим подробнее лучшие страны для ведения бизнеса подробнее.

Великобритания

Великобритания — это выбор для тех, кто ищет стабильную и авторитетную юрисдикцию для ведения бизнеса. Открытый рынок, диверсифицированная экономика и гибкая предпринимательская среда привлекают инвесторов со всего мира.

Великобритания — не оффшорная зона в классическом понимании, так как требуется отчетность и уплата налогов, но она привлекательна благодаря:

близости к европейскому рынку;

минимизации налоговых отчислений;

соглашениям об исключении двойного налогообложения с множеством стран;

простой онлайн-регистрации, которая занимает всего несколько дней;

лояльным требованиям к акционерам и директорам;

конфиденциальности владения;

отсутствию валютного контроля;

стабильной налоговой системе и экономико-политической обстановке;

минимальному вмешательству государства и простоте ведения бизнеса.

В Великобритании иностранцы вправе регистрировать:

LLP — популярная форма бизнеса в Великобритании, так как она предоставляет большую гибкость и преимущества с точки зрения налогообложения: вместо корпоративного налога бенефициары компании уплачивают самостоятельно задекларированный налог на прибыль. Доходы бизнеса, полученные за границами королевства, налогами не облагаются, если на территории страны LLP деятельность не ведет, а собственник — нерезидент. LLP — форма для ведения бизнеса только в партнерстве минимум двух акционеров.

LTD — это форма бизнеса в Великобритании, похожая на ООО в России. Она представляет собой отдельное юридическое лицо, отвечающее за свои долги, а ее владельцы-акционеры несут ответственность только в пределах вложенных средств. Прибыль LTD облагается корпоративным налогом 19%, а дивиденды, выплачиваемые акционерам, облагаются налогом на прибыль.

Вместе со специализированной компанией, например, Easy Payments, открыть компанию в Англии можно менее чем за неделю.

Кипр

Ключевые преимущества регистрации и ведения бизнеса на Кипре:

самые низкие налоги в ЕС: ставка налога на прибыль — 12,5%, НДС — 0 — 19%;

налоговые льготы для компаний в сферах регистрации прав на интеллектуальную собственность, страховых, почтовых, образовательных услуг и аренды жилья;

процесс регистрации прост и может быть дистанционным, также как и управление бизнесом и его денежными потоками;

для ведения бизнеса не требуется кипрское гражданство, а требования к размеру уставного капитала минимальны и зависят от вида деятельности;

отсутствие валютного контроля;

простая процедура закрытия с возможностью восстановления в течение 20 лет после.

Кипр — участник Евросоюза и не оффшор, поэтому европейские контрагенты доверяют компаниям, зарегистрированным на острове.

Формами бизнеса на Кипре могут быть частная или публичная компания, а также товарищество. Ответственность — ограниченная или неограниченная. А участвовать в бизнесе могут не более 50 человек.

Регистрация компании на Кипре со специалистами может занять около трех недель, но в этой юрисдикции можно уже купить готовую фирму за 1–2 дня.

США

Помимо огромного рынка и развитой экономики, США предлагают ряд преимуществ для открытия и ведения бизнеса:

Повышение репутации — успех на американском рынке повышает престиж и уверенность клиентов по всему миру.

Расширение выбора площадок для продажи — доступ к глобальным платформам (Amazon, Etsy) открывает новые возможности.

Налоговые бонусы — многие штаты предлагают налоговые льготы и финансовую поддержку иностранным бизнесменам. Например, в Северной Каролине ставка корпоративного налога на уровне штата 2,5%, в Монтане — 6,75%, а в Вайоминге и Техасе его не взимают вообще.

Глобальная коммуникация — возможность работать с любым рынком мира и использовать мировую инфраструктуру.

Квалифицированная рабочая сила — развитая система образования обеспечивает доступ к опытным специалистам.

Доступ к инновациям — США является лидером в области технологий, что позволяет использовать новейшие разработки для развития бизнеса.

Законы штатов сильно различаются. Поэтому, сделать выбор в пользу США — не достаточно, важно определиться, в каком именно штате выгоднее запускать бизнес. При выборе локации учитывайте и сравнивайте налогообложение штатов, территориальные требования в части страхования, а также удобство расположения штата относительно целевой аудитории и деловых партнеров.

Вне зависимости от территории запуска и ведения, бизнес в США обязан иметь налоговый номер — EIN. Он необходим для оплаты налогов, найма сотрудников и открытия банковского счета. Для получения EIN нужно подать заявку на сайте налоговой службы.

Для нерезидентов в США доступны следующие организационно-правовые форм ведения бизнеса:

Общество с ограниченной ответственностью (LLC) — сочетает преимущества корпорации и партнерства. Защищает владельцев от личной ответственности, но налогообложение осуществляется через личные налоговые декларации учредителей.

С Корпорация (С-Corporation) — отдельный юридический субъект, защищающий акционеров от личной ответственности. При такой форме бизнеса за границей сначала компания платит налог, а затем акционеры платят налог на дивиденды.

Поскольку при открытии фирмы в США могут возникнуть вопросы, рекомендуется обращаться к проверенным специалистам, например, Easy Payments.

Гонконг

Гонконг — это остров, крупный порт и мировой финансовый центр на юге Китая с благоприятными условиями для бизнеса. В частности Гонконг предлагает удобное местоположение, стабильную экономику, доступ к передовым технологиям и другие преимущества для развития бизнеса:

В регионе действуют низкие ставки налогов на прибыль — 8,25% или 16,5% в зависимости от дохода. А если компания не занимается внутренней торговлей в Гонконге и не имеет местных сотрудников, некоторые виды налогов она не платит.

Гонконг — это свободный порт. Здесь отсутствуют таможенные сборы, НДС и налоги на прирост капитала и дивиденды.

Гонконг — это зона свободной торговли: при торговле с Китаем пошлины не взимаются.

Бизнес в Гонконге регистрируют быстро: компанию можно открыть онлайн за 14 дней.

Отсутствует валютный контроль.

Для малого и среднего бизнеса на острове предусмотрены льготные кредиты, информационная поддержка.

Остров открывает доступ к крупнейшим азиатским рынкам.

Нерезиденты в Гонконге вправе регистрировать компанию с ограниченной ответственностью (LTD). Это наиболее распространенный и гибкий тип бизнеса, который позволяет работать с акциями и открывает доступ к любой сфере деятельности. Она считается наиболее надежным вариантом и пользуется доверием клиентов и партнеров.

Для регистрации LTD требуется минимум один учредитель, который может быть как частным, так и юридическим лицом. Также необходимо назначить минимум одного директора, который должен быть физическим лицом.

Более подробную консультацию по регистрации компании в Гонконге (или покупке готовой фирмы) можно получить у специалистов Easy Payments.

ОАЭ

ОАЭ — страна, не территории которой функционируют свободные экономические зоны (фризоны). Власти фризон создают привлекательные условия для бизнеса и различные льготы.

Преимущества регистрации бизнеса на территориях свободных зон ОАЭ:

возможность вести бизнес на территории фризон и за пределами ОАЭ;

налоговые льготы — 0% налога на прибыль, отсутствие импортно-экспортных ограничений;

наличие соглашений об избежании двойного налогообложения со многими странами мира;

простой и быстрый процесс открытия компании;

стабильная банковская система с возможностями открыть счета в банках ОАЭ, но после строгих комплаенс-процедур;

реальное присутствие («substance») — возможность создать офис и нанять сотрудников;

возможность получить визу резидента ОАЭ — аналог вида на жительство.

В ОАЭ более 40 свободных экономических зон. Выбирайте фризону, исходя из сферы деятельности компании, бюджета и предлагаемых льгот. При выборе учитывайте:

Каждая фризона выдает лицензии для определенной деятельности. В ОАЭ лицензия — это право заниматься определенным видом деятельности. Если компания ведет бизнес в сфере, на которую у нее нет лицензии, ее оштрафуют. Например, Abu Dhabi Global Market подойдет для криптобизнеса, но в этой фризоне нет льгот для промышленных предприятий.

Наличие офисных помещений, складов, доступа к портам и аэропортам. Например, фризоны Аджмана специализируются на промышленности, и там слабо развита инфраструктура для непромышленных предприятий.

Визовые требования. В каждом эмирате действуют свои требования к получению резидентства, включая медицинскую страховку, депозит, трудоустройство и периодические отчеты. Например, для чтобы стать легальным владельцем бизнеса, нужно слетать в ОАЭ и пройти медицинское обследование.

Требования к помещениям под бизнес. Например, IT-компании для регистрации в Dubai Internet City обязаны арендовать помещение, чего не требуют фризоны Умм-Аль-Кувейна.

Требования к участникам — директору, менеджеру, акционерам (физические или юридические лица), секретарям. Например, директор финтех компании для регистрации в Al Shmookh Building UAQ Free Trade Zone должен доказать свой профессионализм в этой сфере.

Требования к открытию счета, минимальному уставному капиталу и отчетности.

Менталитет, религиозный аспект и местные традиции. Например, в Шардже действует табу на алкоголь на всей территории эмирата, поэтому запустить алкогольный бизнес здесь не получится.

Компании, зарегистрированные в свободных экономических зонах ОАЭ, сталкиваются с ограничениями:

Они не вправе арендовать офисы за пределами своей фризоны.

Для реализации продукции за пределами фризоны бизнес обязан работать с местными дистрибьюторами.

Предоставление услуг за пределами фризоны возможно только дистанционно или с помощью местных партнеров.

Компаниям запрещено участвовать в тендерах, объявленных правительством ОАЭ.

Эти правила призваны стимулировать развитие бизнеса в рамках фризон и ограничить их деятельность на территории ОАЭ в целом.

Если компания приняла решение получить регистрацию в свободной зоне ОАЭ, то единственный доступный вариант организационно-правовой формы — Free Zone Company. Для бизнеса, получающего регистрацию на остальных территориях ОАЭ — LLC.