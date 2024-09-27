Как открыть счет в иностранном банке для бизнеса? Поэтапный процесс

Перед тем как открыть счет для бизнеса за рубежом, потребуется выбрать банк. Кредитную организацию необходимо проанализировать по следующим критериям:

работает ли банк с нерезидентами (касается и юридических, и физических лиц);

предлагает ли финансовая организация расчетные счета для бизнеса;

какие валюты можно использовать в выбранном банке;

с какими компаниями работает банк (например, в некоторых действуют ограничения по видам деятельности).

Немаловажный момент — надежность банка. Перед открытием счета надо выяснить, стоит ли ему доверять, не будет ли он ликвидирован в неподходящий момент, сможет ли обеспечить сохранность ваших денежных средств и работать добросовестно. Следует узнать также и об условиях обслуживания. Некоторые кредитные организации устанавливают неявные сборы и комиссии, которые делают сотрудничество с ними невыгодным, особенно для малого бизнеса.

Есть и ряд других моментов, которые влияют на взаимодействие банка и клиента-нерезидента, которые не следует упускать: