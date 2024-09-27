Как открыть счет в иностранном банке для бизнеса? Поэтапный процесс

Открытие иностранного счета для российского бизнеса имеет свои нюансы и сложности: как минимум, обязательно придется открыть компанию в другой стране. Подробно о том, как зарегистрировать фирму за рубежом и оформить на нее корпоративный счет, специалисты Easy Payments рассказывают в этой статье.
Виды счетов
Есть несколько видов счетов для бизнеса. В качестве основных можно выделить три:
Сберегательный. Представляет собой депозит, предназначенный для хранения и приумножения капитала. Размещенные на таком счете денежные средства увеличиваются путем начисляемых на них процентов. В некоторых случаях для получения дохода деньги нельзя снимать до конца определенного периода — все зависит от конкретного банка и предложения.
Инвестиционный. Предназначен для компаний, ведущих инвестиционную деятельность, которая связана с покупкой ценных бумаг, драгоценных металлов. Активами подобного счета управляет банк (за определенную комиссию) или сам клиент. В данном случае он не платит никаких дополнительных сборов и оплачивает только банковское обслуживание.
Расчетный. Используется для финансовых операций юридического лица, например, расчетов с контрагентами или приемом оплаты от клиентов. В таком случае владельцы бизнеса самостоятельно распоряжаются средствами на подобных счетах, но в некоторых банках установлены требования к минимальному годовому обороту и среднемесячному остатку.
Если говорить о счете для полноценной работы компании, то в большинстве случаев открывается именно расчетный.
Открытие бизнес-счетов в международных банках
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Зачем бизнесу нужен счет
Без корпоративного счета невозможна работа компании. С его помощью юридическому лицу доступны следующие возможности:
Проведение финансовых операций с контрагентами. Это особенно важно для крупных сделок, которые требуют документального подтверждения и прозрачности. Наличие счета упрощает денежные операции и делает их более безопасными и законными.
Получение оплаты от клиентов. Расчетный счета дает возможность принимать средства от клиентов в через банковские переводы, карточные платежи, электронные системы и другие безналичные формы расчета. Это удобно и для бизнеса, и для покупателей, поскольку счет упрощает автоматизацию учета, интеграцию с системами управления бизнесом и платежными сервисами.
Прием инвестиций. Если компания планирует привлекать инвестиции, наличие расчетного счета является обязательным условием. Он служит юридической базой для получения и учета средств. Для инвесторов это важный показатель того, что финансы компании контролируемы и защищены. Без расчетного счета компания не может легально привлекать капиталы и использовать их для развития.
Выплата налогов и сборов государству. Это обеспечивает прозрачность финансовой деятельности и уменьшает вероятность претензий со стороны налоговых органов. Более того, счета в банках автоматически предоставляют отчетность по финансовым операциям, что упрощает подготовку налоговых отчетов и взаимодействие с контролирующими органами.
Открыть бизнес-счет можно и в российском банке, но в 2024 году он будет бесполезен при ведении международной торговли. Многие банки РФ ограничены санкциями, поэтому получить оплату от клиента из США или Европы не удастся. Однако решение есть — счет компании в иностранном банке.
Чтобы регистрация банковского счета за рубежом стала возможна, в текущих реалиях не обойтись без регистрации иностранной компании. Именно на юридическое лицо за границей банки готовы оформлять международные счета для трансграничных платежей. Без проблем открыть фирму за рубежом резидентам России позволяют Англия, США, Кипр, Гонконг.
Как выбрать банк
Перед тем как открыть счет для бизнеса за рубежом, потребуется выбрать банк. Кредитную организацию необходимо проанализировать по следующим критериям:
работает ли банк с нерезидентами (касается и юридических, и физических лиц);
предлагает ли финансовая организация расчетные счета для бизнеса;
какие валюты можно использовать в выбранном банке;
с какими компаниями работает банк (например, в некоторых действуют ограничения по видам деятельности).
Немаловажный момент — надежность банка. Перед открытием счета надо выяснить, стоит ли ему доверять, не будет ли он ликвидирован в неподходящий момент, сможет ли обеспечить сохранность ваших денежных средств и работать добросовестно. Следует узнать также и об условиях обслуживания. Некоторые кредитные организации устанавливают неявные сборы и комиссии, которые делают сотрудничество с ними невыгодным, особенно для малого бизнеса.
Есть и ряд других моментов, которые влияют на взаимодействие банка и клиента-нерезидента, которые не следует упускать:
Некоторые банки сотрудничают только с клиентами, которые реально ведут бизнес в соответствующей юрисдикции, то есть имеют физический офис, активы, заключают сделки с контрагентами и клиентами. Стоит учитывать, что для открытия счета может понадобиться визит в филиал банка за рубежом.
Отдельные банки предпочитают не иметь дела с оффшорными компаниями, так как считают их ненадежными и потенциально опасными с точки зрения нарушения законодательства.
Многие кредитные организации за рубежом предпочитают работать только с прозрачными клиентами, то есть такими, чьи бизнес и транзакции понятны и соответствуют местному законодательству. Иными словами, банки избегают бизнеса из сфер с высоким риском. Часто банки отказываются сотрудничать со стартапами.
Требования для открытия счета за рубежом
Условия для оформления корпоративного расчетного счета отличаются в зависимости от конкретного банка, как и перечень документов. Однако в большинстве случаев требуется предоставить следующие бумаги:
сертификат о регистрации зарубежной компании;
описание деятельности компании;
сведения об учредителях и управляющих (загранпаспорта, подтверждения адреса проживания или регистрации);
реквизиты личных счетов.
Документы должны быть действительными на момент их направления в банк, а в ряде случаев заверены нотариально. Если бумаги составлены на языке, не являющемся государственным в юрисдикции банка, они должны быть переведены. Перевод также нотариально заверяется.
Важный момент: открыть счет в банке на компанию, если вы являетесь гражданином РФ, все равно непросто, даже если у вас есть документы на зарубежное юридическое лицо. Для это требуется партнерство с банком и консультация специалистов.
Пошаговый процесс открытия счета в банке
Чтобы открыть счет в иностранном банке, компании потребуется выполнить следующие шаги:
Выбрать банк, работающий с клиентами-нерезидентами.
Собрать необходимые документы.
Направить документы вместе с заявлением в банк.
Дождаться решения кредитной организации.
Обращение в банк возможно двумя способами — лично или удаленно. Однако стоит учитывать, что многие зарубежные банки отказываются открывать счета иностранным клиентам без реального визита в отделение. Даже если вы посетите страну и сам банк, гарантии того, что сотрудники финансовой организации согласятся оформить счет, нет. Отказом может стать элементарная ошибка в документах.
Есть ли возможность открыть счет удаленно из СНГ и при этом быть уверенным в положительном решении банка? Конечно, такой вариант возможно при обращении к услугам онлайн-банков. Это современные финтех-компании, которые помогают оформлять корпоративные счета дистанционно. Физических филиалов у таких сервисов нет, но они предлагают бизнесу такой же полный функционал, как и традиционные банки. К числу надежных необанков можно отнести Payoneer, Wise и другие.
Важно оговориться, что открыть бизнес-счет на иностранную компанию нужно именно в международном онлайн-банке, поскольку российские сервисы также ограничены санкциями. Увы, многие площадки не работают с РФ, но специалистам Easy Payments удалось сохранить партнерские отношения с Payoneer и Wise, поэтому регистрация корпоративных счетов из России все еще доступна.
Что такое KYC
KYC — аббревиатура английской фразы «know your customer» («знай своего клиента»). Ей обозначают процедуру, суть которой сводится к проверке банком претендента на открытие счета. Она нужна в целях безопасности. Например, чтобы счет не использовался для отмывания полученных преступным путем денег.
Мероприятия, проводимые в рамках KYC, обычно скрываются банками, поэтому знать точно, что именно будут проверять, нельзя. Как правило, проверка состоит из двух больших частей. Первая — изучение документов, предоставленных клиентом. Вторая — получение информации о заявителе из собственных источников банка.
По результатам проверок KYC, клиенту могут отказать в открытии счета. Такое бывает, если кредитная организация сочтет его потенциально недобросовестным. Однако корректная подача документов и прозрачная история ведения бизнеса повышают шансы на положительное заключение банка.
Где открыть бизнес-счет за рубежом
Регистрация бизнес-счета в разных юрисдикциях имеет свои особенности. Рассмотрим нюансы сотрудничества с банками в наиболее популярных среди российских предпринимателей.
Страны ЕС
Открытие счета в европейском банке имеет следующие преимущества:
возможность работы с любыми валютами, наличие мультивалютных счетов;
возможность оформить бизнес-карту, привязанную к расчетному счету;
отсутствие валютных ограничений;
близость к европейскому рынку;
использование в работе SEPA-переводов, номера IBAN;
поддержка оффшорных компаний;
удаленное и круглосуточное управления расчетным счетом.
Однако во многих странах ЕС для открытия бизнес-счета нужно, чтобы в компании был хотя бы один участник с местным ВНЖ. Требования к клиентам у европейских банков достаточно высокие, поэтому придется пройти множество проверок.
Страны Азии
В Азии для бизнеса из России наиболее привлекательны могут быть две территории: Гонконг и Сингапур.
Хотя Гонконг является частью КНР, административный район обладает широкой автономией и имеет собственное законодательство, которое гораздо лояльнее к предпринимателям из РФ.
Работать с нерезидентами могут не все гонконгские банки. Некоторые местные кредитные организации предъявляют довольно жесткие требования к клиентам. Например, компания должна иметь физический офис в Сянгане и присутствовать при открытии счета лично.
Банки Сингапура не так строго относятся к клиентам-нерезидентам. В юрисдикции охотнее открывают счета иностранным юрлицам, но для регистрации счета фирме понадобится документально подтвердить адрес офиса на острове.
ОАЭ
В ОАЭ банковская индустрия развита на высоком уровне. Местные организации предлагают широкие возможности своим клиентам и поддерживают высокий уровень конфиденциальности. Банки сотрудничают и с нерезидентами, что делает их предпочтительными для иностранного бизнеса.
И все же открыть счет в местной кредитной организации нерезиденту будет не просто. Это связано с многочисленными проверками, которые обусловлены стремлением не допустить нарушения местного законодательства.
Государства СНГ
После ввода санкций многие российские компании не стали искать банки в далеких странах, а обратились к ближайшим соседям — государствам постсоветского пространства. Они стали открывать счета в Казахстане, Кыргызстане, Армении, Узбекистане, Азербайджане, Грузии.
Во всех этих юрисдикциях банки охотно работают с нерезидентами. Однако эти страны не подойдут компаниям, которые намерены работать на европейском или американском рынке.
Оффшоры
Оффшоры — это государства с очень лояльными требованиями к бизнесу и полным (или почти полным) отсутствием контроля за ним. Среди них остров Анжуан, Панама, Багамы, Кюрасао и другие юрисдикции. Всего в РФ оффшорными зонами официально считается 40 государств и подконтрольных территорий.
Требования к клиентам у банков в оффшорах очень мягкие — даже с учетом того, что в последнее время их ужесточили. Так что открыть там счет не составит проблем. Но есть свои подводные камни. Один из самых весомых — у местных кредитных организаций время от времени возникают трудности с проведением финансовых операций в некоторых валютах, чаще всего в долларах США.
В большинстве юрисдикций, в том числе в США, Англии, Гонконге, на Кипре допускается работа компаний с расчетными счетами в онлайн-банках. Они ничем не уступают традиционным и предоставляют клиентам те же возможности, включая проведение международных транзакций с контрагентами и клиентами. Разница только в том, что взаимодействие с такими платформами полностью дистанционное.
Удаленное открытие бизнес-счета с Easy Payments
Открыть счет для бизнеса в онлайн-банке, если вы находитесь в России, можно с помощью сервиса Easy Payments. Специалисты для начала помогут вам корректно и последовательно зарегистрировать компанию за границей, а потом подскажут, какие документы нужно собрать для открытия корпоративного счета.
Во время консультаций вы узнаете, какой лучше выбрать для ваших целей онлайн-банк, какие потребуется предоставить документы. Эксперты также помогут составить вам заявление и открыть бизнес-счет в онлайн-банках, которые ушли из России.
С помощью счета вы сможете запрашивать платежи из любой точки мира, принимать оплату от покупателей с маркетплейсов или в собственном интернет-магазине. Финансовые операции будут доступны в разных валютах, в том числе в евро и долларах. Платежи, проходящие через онлайн-банки, соответствуют требованиям международных финансовых регуляторов. Благодаря этому они конфиденциальны и безопасны.
Обращаем ваше внимание, что открытие зарубежного счета, как и регистрация иностранной компании, проводится удаленно. Вам не требуется куда-то ехать и посещать банк лично. Это сэкономит ваши время, силы и средства.
После открытия компании и регистрации бизнес-счета у вас появится также возможность подключить к сайту проекта платежную систему, которая автоматизирует получение оплаты из-за рубежа. Создать аккаунт в популярных иностранных сервисах, таких как Stripe и PayPal вам также помогут специалисты сервиса.
Онлайн-банки — лучшее решение для бизнеса
Открыть счет компании в иностранном банке непросто. Процедура связана с многочисленными проверками и необходимостью посещать банк лично. К нерезидентам во многих юрисдикциях предъявляют строгие требования, выполнить которые не всегда получается.
Альтернатива традиционным кредитным организациям — онлайн-банки. Они гораздо лояльнее к клиентам, но при этом предоставляют те же возможности. Дистанционно открыть счет в международном банке можно с помощью сервиса Easy Payments.
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