Как продавать на Амазон из России: преимущества маркетплейса и регистрация Seller-аккаунта

Amazon — американский маркетплейс со штаб-квартирой в Сиэтле, основанный в 1994 году Джеффом Безосом. На нем могут продавать товары компании и люди, которые зарегистрировали магазин на торговой площадке. Благодаря удобной доставке практически во все уголки мира, огромному ассортименту и выгодным ценам платформа быстро стала популярной и сейчас является крупнейшим маркетплейсом в мире.

По данным консалтинговой компании Momentum Commerce, продажи Amazon по итогам 2024 года составят $641,3 млрд. Это на 19,9% больше, чем в 2023. Рост наблюдается ежегодно — внимание потребителей к торговой площадке только растет.

Почему же площадка так успешна? Вот основные причины:

Репутация. Бренд Amazon ассоциируется с качеством, надежностью и удобством. На протяжении десятилетий компания заслуживала доверие клиентов, предлагая широкий выбор товаров и услуг. Покупатели знают, что они могут рассчитывать на высокий уровень обслуживания и поддержку, что делает бренд первоочередным выбором для миллионов пользователей по всему миру.

Доставка. Одним из главных преимуществ Амазон является его логистическая сеть, которая позволяет доставлять товары практически в любую точку мира. Кроме того, платформа активно развивает программы, такие как Amazon Prime, которые предоставляют ускоренную и бесплатную доставку, что особенно привлекает покупателей.

Надежность. Покупатели доверяют Amazon, потому что знают, что их права надежно защищены. Политики возврата товаров, программы защиты от мошенничества и поддержка клиентов создают ощущение безопасности при покупках. В случае любых проблем клиенты могут рассчитывать на справедливое и быстрое решение вопросов. Это не только повышает уровень доверия к платформе, но и мотивирует пользователей возвращаться за новыми покупками.

Реклама. Руководство Amazon вкладывает значительные ресурсы в продвижение платформы через разнообразные рекламные каналы. Маркетинговые кампании ориентированы на повышение узнаваемости бренда и укрепление репутации компании. В результате Amazon остается на слуху у потребителей, что увеличивает их доверие к платформе и привлекает новых пользователей. Эффективная реклама также помогает компании удерживать лидирующие позиции в секторе электронной коммерции.

Также внимание покупателей привлекает наличие товаров, которых нет на других маркетплейсах и в розничной продаже, в том числе позиций ручной работы.

Из-за популярности торговой площадки бизнес стремится продавать на Amazon. Это — гарантия того, что у него будут большие продажи. А еще, по статистике, на платформе достаточно высокий средний чек. Это объясняется желанием клиентов покупать сразу много товаров по причинам выгодности, скорости доставки и акций.