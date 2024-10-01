Как продавать на Амазон из России: преимущества маркетплейса и регистрация Seller-аккаунта

Но как продавать на американском маркетплейсе? Из-за санкций регистрация российских аккаунтов на торговой площадке запрещена. Чтобы выйти на Amazon в 2024 году, бизнесу из РФ придется зарегистрировать компанию в США. Процедура имеет свои особенности и нюансы, о которых специалисты Easy Payments расскажут материале.
Преимущества и особенности маркетплейса Амазон
Amazon — американский маркетплейс со штаб-квартирой в Сиэтле, основанный в 1994 году Джеффом Безосом. На нем могут продавать товары компании и люди, которые зарегистрировали магазин на торговой площадке. Благодаря удобной доставке практически во все уголки мира, огромному ассортименту и выгодным ценам платформа быстро стала популярной и сейчас является крупнейшим маркетплейсом в мире.
По данным консалтинговой компании Momentum Commerce, продажи Amazon по итогам 2024 года составят $641,3 млрд. Это на 19,9% больше, чем в 2023. Рост наблюдается ежегодно — внимание потребителей к торговой площадке только растет.
Почему же площадка так успешна? Вот основные причины:
Репутация. Бренд Amazon ассоциируется с качеством, надежностью и удобством. На протяжении десятилетий компания заслуживала доверие клиентов, предлагая широкий выбор товаров и услуг. Покупатели знают, что они могут рассчитывать на высокий уровень обслуживания и поддержку, что делает бренд первоочередным выбором для миллионов пользователей по всему миру.
Доставка. Одним из главных преимуществ Амазон является его логистическая сеть, которая позволяет доставлять товары практически в любую точку мира. Кроме того, платформа активно развивает программы, такие как Amazon Prime, которые предоставляют ускоренную и бесплатную доставку, что особенно привлекает покупателей.
Надежность. Покупатели доверяют Amazon, потому что знают, что их права надежно защищены. Политики возврата товаров, программы защиты от мошенничества и поддержка клиентов создают ощущение безопасности при покупках. В случае любых проблем клиенты могут рассчитывать на справедливое и быстрое решение вопросов. Это не только повышает уровень доверия к платформе, но и мотивирует пользователей возвращаться за новыми покупками.
Реклама. Руководство Amazon вкладывает значительные ресурсы в продвижение платформы через разнообразные рекламные каналы. Маркетинговые кампании ориентированы на повышение узнаваемости бренда и укрепление репутации компании. В результате Amazon остается на слуху у потребителей, что увеличивает их доверие к платформе и привлекает новых пользователей. Эффективная реклама также помогает компании удерживать лидирующие позиции в секторе электронной коммерции.
Также внимание покупателей привлекает наличие товаров, которых нет на других маркетплейсах и в розничной продаже, в том числе позиций ручной работы.
Из-за популярности торговой площадки бизнес стремится продавать на Amazon. Это — гарантия того, что у него будут большие продажи. А еще, по статистике, на платформе достаточно высокий средний чек. Это объясняется желанием клиентов покупать сразу много товаров по причинам выгодности, скорости доставки и акций.
Что продавать на Амазон
Продавать на Амазон можно любые товары, кроме тех, что площадка напрямую запрещает. В их числе:
алкогольные напитки;
химически-опасные вещества;
литий-ионные батареи;
животные,
табак;
электрошоковые ошейники;
товары для тату.
Перечень запрещенных товаров зависит от страны, в которую вы собираетесь их доставлять. Запреты для конкретной юрисдикции можно посмотреть своем Центре продаж (Seller Central) после регистрации на торговой площадке в качестве продавца.
На маркетплейсе ограничена продажа товаров из списка продуктов, запрещенных FBA. Их можно выставить в своем магазине, но площадка не даст покупателю оформить заказ.
Для продажи некоторых категорий товаров, которые формально разрешены правилами платформы, нужно получить разрешение от администрации Амазон. В их число входят часы, ювелирная продукция, почтовые марки.
Пошаговый процесс выхода на Амазон
Выход на Amazon состоит из нескольких этапов:
Выбор тарифного плана.
Регистрация Seller-аккаунта.
Ввод банковской информации и личных данных для настройки приема платежей.
Верификация аккаунта.
Размещение товаров на витрине.
Выбор метода доставки.
Разберем более детально каждый этап.
Регистрация аккаунтов на Amazon и Etsy
Поможем пройти верификацию и начать успешно продавать товары на международных маркетплейсах
Выбор тарифного плана
Маркетплейс предлагает продавцам два тарифных плана с разными условиями. Если говорить кратко, то один подходит небольшим магазинам, а другой — крупным селлерам.
Тарифный план Individual: этот план подойдет вам, если вы продаете менее 35 товаров в месяц, еще решаете, что именно хотели бы продавать, не планируете использовать рекламные инструменты. Стоимость — €0,99 (без НДС) за проданный товар + дополнительная комиссия за продажу,
Тарифный план Professional: этот план предполагает, что вы продаете свыше 35 товаров в месяц, хотите рекламировать свою продукцию, собираетесь продавать товары в ограниченных категориях, готовы использовать расширенные инструменты, такие как API или отчеты. Стоимость — €39 (без НДС) в месяц + дополнительная комиссия за продажу.
Определитесь с будущим объемом продаж и выберите подходящий тариф, по которому планируете работать. Если у вас вырастет оборот и тарифный план для маленьких магазинов перестанет отвечать вашим потребностям, вы в любой момент можете его сменить.
Регистрация
После выбора тарифного плана появится возможность зарегистрировать Seller-аккаунт. Для этого необходимо:
Указать имя, фамилию и электронную почту.
Придумать пароль для авторизации на площадке.
Подтвердить электронную почту.
Указать организационно-правовую форму и юрисдикцию, в которой зарегистрировано юридическое лицо.
Ввести название организации.
Указать основные сведения о компании: регистрационный номер, юридический адрес.
Сообщить и подтвердить мобильный номер.
Ввести сведения об учредителях компании.
Поскольку из Российской Федерации зарегистрироваться на торговой площадке нельзя, для работы с ней потребуется иностранная компания. Маркетплейс работает с организациями из США, Германии, Израиля, Китая и ряда других государств.
Из-за особенностей налогообложения и более простого взаимодействия с Amazon лучше всего подходит именно американская компания. Для россиян она дает и ряд других преимуществ, главное из которых — отсутствие санкций, позволяющее использовать международные платежные системы для расчетов с зарубежными контрагентами.
Обратите внимание — наличие компании является обязательным условием торговли. Физические лица не могут создавать собственные карточки товаров на площадке. Они могут только прикреплять свои товары к уже существующим, созданным продавцами-юридическими лицами.
Верификация
После регистрации надо указать информацию о магазине и товарах. Как только это будет сделано, вас попросят предоставить документы для верификации. Список отличается в зависимости от юрисдикции пользователя, но почти всегда включает паспорт, ID-карту, выписку из банка и подтверждение адреса (например, справку или квитанции об оплате услуг ЖКХ за последние 3 месяца).
Фотографии или скан-копии документов должны на 100% соответствовать требованиям маркетплейса, а все надписи и изображения на них должны быть максимально четкими. Дело в том, что бумаги проверяются автоматически, и если программа для проверки найдет в них какую-то неточность (например, нечеткую букву), они гарантированно будут отклонены.
Если верификация прошла успешно, на почту придет уведомление об этом. Также в письме будет приглашение на собеседование. Оно проводится по видеосвязи и проходит на английском, поэтому надо владеть этим языком.
Размещение товаров
Когда регистрация и верификация успешно пройдены, можно заполнять свой магазин товарами. Для этого нужно создать карточку для каждого из них. Она формируется путем заполнения специальной формы на сайте торговой площадки.
Требуется указать полную и достоверную информацию о товаре, а также загрузить качественные фото и видео, позволяющие потенциальному покупателю познакомиться с продуктом.
Выбор метода доставки
На данный момент на Amazon для продавцов действует два варианта доставки:
Fulfillment by Merchant (FBM). Это самостоятельная доставка заказов продавцом своими силами или с помощью сторонней транспортной компании. При использовании этой схемы у селлера сохраняется обязанность соблюдать сроки транспортировки товара, установленные маркетплейсом.
Fulfillment by Amazon (FBA). Это доставка от торговой площадки. Продавцу нужно лишь доставить заказ на склад аффилированной транспортной компании. Контроль логистики, в том числе сроков, лежит полностью на Amazon.
После выбора способа доставки система предоставит специальные штрих-коды, которые нужно разместить на заказе перед его отправкой. Требования к упаковке отсутствует — продавец делает ее на свое усмотрение. Единственный момент, который надо учитывать, чтобы не возникло претензий со стороны покупателей, — товар надо упаковать так, чтобы его точно не повредили во время транспортировки.
Регистрация на Амазон с Easy Payments
Зарегистрировать американскую компанию, чтобы продавать на Амазон товары, можно с помощью специализированного сервиса Easy Payments. Регистрация проходит в несколько этапов:
Заявка. Вы обращаетесь к нам для регистрации зарубежной компании и Seller-аккаунта на маркетплейсе, мы даем подробную бесплатную консультацию.
Подготовка. Помогаем вам выбрать название, организационно-правовую форму и штат для открытия компании.
Сбор документов. Помогаем собрать нужные бумаги для регистрации юрлица в США, оформляем анкету и направляем ее в регистрационный орган страны.
Регистрация компании. Дожидаемся положительного решения от контролирующего органа, направляем вам пакет документов на компанию.
Открытие расчетного бизнес-счета. Регистрируем для вас аккаунт в онлайн-банке Wise или Payoneer. Это требуется для получения оплаты от иностранных клиентов. Поскольку американские банки для открытия счета требуют личного присутствия в стране, можно воспользоваться необанками, которые обладают таким же широким функционалом.
При необходимости мы также регистрируем для вас аккаунты в платежных системах, например, Stripe или PayPal. Создаем новый Seller-аккаунт на Амазон. В результате вы получаете готовое решение для бизнеса «под ключ» и можете сразу приступать к работе.
Важно, что вам не нужно никуда ехать. Все происходит онлайн — от подачи заявки до регистрации юридического лица в США и аккаунтов в платежных системах и на торговых площадках.
Бизнес на Амазон для россиян — это реально
Бизнес на Амазон перспективен. Площадка охватывает огромную аудиторию и позволяет продавать товары во многие страны мира. Россияне не могут торговать напрямую, но могут работать на маркетплейсе с помощью американской компании.
Зарегистрировать ее можно через сервис Easy Payments. Специалисты компании помогут получить готовое бизнес-решение для торговли на Amazon. Все взаимодействие с сервисом проходит удаленно — никуда ехать для регистрации компании не требуется.
Получите консультацию по регистрации бизнес-аккаунтов на Amazon
Мы свяжемся с вами в ближайшее время, проконсультируем по всем вопросам и поможем подобрать наиболее подходящее вам решение
Реклама: АО «АЙТИ ВОРЛД», ИНН 5904398810, erid: LjN8JvyaP
Начать дискуссию